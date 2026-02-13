ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.11
usd:
318.87
bux:
129332.26
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Építési terület darukkal; lakóházat építenek az építőipari munkások.
Nyitókép: Anton Petrus

Bővülés: nőtt az építőipari termelés decemberben

Infostart / MTI

A KSH szerint 2025 decemberében az egy évvel korábbinál 8,9, az előző hónaphoz képest 6,7 százalékkal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.

2025 decemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 8,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 6,5 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 8,4, az egyéb építményeké 10,5 százalékkal bővült.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 6,7 százalékkal nagyobb volt a 2025 novemberinél.

Az előző év azonos hónapjához képest mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett decemberben: az épületeké 8,4, az egyéb építményeké 10,5 százalékkal. Utóbbi hátterében az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 53,8 százalékos növekedése áll - jegyezte meg a KSH.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 31,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az ágazatban a kis-, a közép- és a nagyvállalatok egyaránt növelték termelésüket. Az egyéb építmények építése 12,4 százalékkal nagyobb, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 5,6 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A KSH jelentése szerint a megkötött új szerződések volumene 5,2 százalékkal elmaradt az előző évitől, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 1,6 százalékkal bővült, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 15,1 százalékkal csökkent.

Az építőipari vállalkozások december végi szerződésállományának volumene 48,9 százalékkal meghaladta a 2024. decemberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 8,5 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 84,9 százalékkal nagyobb volt.

2025 egészében az építőipari termelés volumene 2,8 százalékkal bővült az előző évhez képest,

ezen belül az épületek építése 5,5 százalékkal nőtt, az egyéb építményeké 0,9 százalékkal mérséklődött. 2025-ben az új szerződések volumene az előző évinél 1,8 százalékkal magasabb volt, ezen belül az épületekre kötötteké 7,2 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre kötötteké 11,6 százalékkal nagyobb – közölte a KSH.

A jelentés kitért arra is, hogy az építőipari termelői árak 2025 negyedik negyedévében 5,1 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az építőipar ágazatain belül az épületek építésében és az egyéb építmények építésében egyaránt 4,4, a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben 5,8 százalékkal nőttek az árak 2024 negyedik negyedévéhez képest.

Az építőipar termelői árai 0,8 százalékkal magasabbak voltak a 2025. harmadik negyedévinél - jelentette a KSH.

Kezdőlap    Gazdaság    Bővülés: nőtt az építőipari termelés decemberben

ksh

építőipar

központi statisztikai hivatal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tömegszerencsétlenség Budakeszin – fotók

Tömegszerencsétlenség Budakeszin – fotók

Hatalmas tűz keletkezett Budakeszin egy munkásszállón, egyelőre még kérdéses, vannak-e halálos áldozatok. Győrfi Pál, a mentők szóvivője korábban 4 életveszélyes, 3 súlyos és 15 könnyebb sérültről beszélt. A településen ekkora katasztrófa még nem történt – mondta az InfoRádió érdeklődésére egy helyi lakos.
 

Négy életveszélyes, három súlyos sérült Budakeszin: csaknem tömegtragédia lett a tűzből

Óriási lángokkal égett egy kétszintes ház, menekítették az embereket Budakeszin

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyomás alatt a tőzsdék, gyűlnek a félelmek

Nyomás alatt a tőzsdék, gyűlnek a félelmek

Csütörtökön nagyobb esést láthattunk az amerikai tőzsdéken, miután rohamosan nőnek azok a félelmek, hogy a mesterséges intelligencia rövid időn belül tömegesen kiválthatja a fehérgalléros munkavállalókat. Az esés a rossz hangulat péntek reggelre az ázsiai tőzsdékre is átragadt, Európában azonban csak kisebb mínuszokra lehet számítani. Gazdasági események szempontjából is van mire figyelni, hiszen délután érkezik az amerikai CPI inflációs adat, ami okozhat még meglepetéseket. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.  

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felpörgött a BUX, erre kevesen számítottak, mutatjuk, mely részvények égnek

Felpörgött a BUX, erre kevesen számítottak, mutatjuk, mely részvények égnek

A csütörtöki kereskedésben az index 131 ezer pont felett is járt, a vezető részvények erősödéssel zárták a napot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

The White House calls it the largest deregulation in US history, but environmentalists say it will prove costly for Americans.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 20:43
Sorban álltak az érvek a cukrászdák bevonására az 5+1 akciótervbe
2026. február 12. 19:35
Változások a magyaroszági BYD-nál
×
×
×
×