Bővülés: nőtt az építőipari termelés decemberben

2025 decemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 8,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 6,5 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 8,4, az egyéb építményeké 10,5 százalékkal bővült.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 6,7 százalékkal nagyobb volt a 2025 novemberinél.

Az előző év azonos hónapjához képest mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett decemberben: az épületeké 8,4, az egyéb építményeké 10,5 százalékkal. Utóbbi hátterében az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 53,8 százalékos növekedése áll - jegyezte meg a KSH.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 31,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az ágazatban a kis-, a közép- és a nagyvállalatok egyaránt növelték termelésüket. Az egyéb építmények építése 12,4 százalékkal nagyobb, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 5,6 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A KSH jelentése szerint a megkötött új szerződések volumene 5,2 százalékkal elmaradt az előző évitől, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 1,6 százalékkal bővült, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 15,1 százalékkal csökkent.

Az építőipari vállalkozások december végi szerződésállományának volumene 48,9 százalékkal meghaladta a 2024. decemberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 8,5 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 84,9 százalékkal nagyobb volt.

2025 egészében az építőipari termelés volumene 2,8 százalékkal bővült az előző évhez képest,

ezen belül az épületek építése 5,5 százalékkal nőtt, az egyéb építményeké 0,9 százalékkal mérséklődött. 2025-ben az új szerződések volumene az előző évinél 1,8 százalékkal magasabb volt, ezen belül az épületekre kötötteké 7,2 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre kötötteké 11,6 százalékkal nagyobb – közölte a KSH.

A jelentés kitért arra is, hogy az építőipari termelői árak 2025 negyedik negyedévében 5,1 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az építőipar ágazatain belül az épületek építésében és az egyéb építmények építésében egyaránt 4,4, a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben 5,8 százalékkal nőttek az árak 2024 negyedik negyedévéhez képest.

Az építőipar termelői árai 0,8 százalékkal magasabbak voltak a 2025. harmadik negyedévinél - jelentette a KSH.