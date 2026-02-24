Varga Mihály az alapkamat csökkentéséről: két fő tényező áll a döntés mögött

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, amely így most 6,25 százalékos szinten áll, ezzel másfél év után mozdult el a jegybanki alapkamat.

Az egynapos (O/N) betéti kamat 25 bázisponttal, 5,25 százalékra, az egynapos (O/N) hitel kamata szintén 25 bázisponttal, 7,25 százalékra csökkent.

A beérkező adatok összhangban alakultak a decemberi előrejelzéssel, az inflációs adatok és a pénzügyi piaci környezet lehetővé tette szerinte az óvatos csökkentést, a tanács ülésén ezt az egy opciót tárgyalták.

A Monetáris Tanács azonban nem döntött kamatcsökkentő ciklus megindításáról, folyamatosan, ülésről ülésre döntenek továbbra is.

Az Európai Központi Bank szerepével kapcsolatban megemlítette, változatlan kamatkondíciók várhatók az eurózónában.

Varga Mihály az amerikai Fed és a feltörekvő piacok érintettségét is ecsetelte a döntés kontextusában.

Hazai viszonyok

Megállapította, nagyon kicsi a gazdaság bővülése, de a kiskereskedelmi forgalom rendesen nőtt, szemben az ipari termeléssel.

A munkaerőpiac szerinte továbbra is ellenálló, a ráta nemzetközi összevetésben alacsony, az EU-átlagnál másfél százalékkal kisebb. A foglalkoztatás várakozásaik szerint az év derekától pedig még emelkedni is fog.

Ami a hitelezést illeti, a vállalati és a háztartási hitelezés hónapok óta kimagasló számokat produkál, ebben jelentős szerepe van az Otthon Start fix 3 százalékos hitelének.

Az infláció adatait elemezve hangsúlyozta, a 2,1-es szám már bőven a toleranciasávban van, és ott is marad, annak felső szélét legfeljebb az év végén közelítheti meg.

Jelezte, az árrésstop hatásait még elemzik, arról így nem ad tájékoztatást.

Az év eleji átárazásokat mérsékeltnek látják a jegybanknál, 2019 januárjában láttak ennél alacsonyabb mintázatot. Kiemelte azt is, hogy az ipari termelői árakban ugyanakkor már megjelenik az erős forint is.

Az MNB úgy látja, a mért élelmiszerek árai 3 százalékkal még csökkentek is egy év alatt.

A döntés indoklása

Az infláció és

a pénzügyi stabilitás

voltak a fő tényezők a kamatcsökkentés mögött, hangsúlyozta Varga Mihály, aki szerint továbbra is szükség van az óvatos és türelmes megközelítésre.

Maradnak az adatvezéreltség és a körültekintés elve mellett, folyamatosan értékelik a makrogazdasági történéseket és a pénzpiaci fejleményeket.

Kérdések, válaszok

A jegybank számítása szerint milyen hatása lehet a Barátság olajvezeték leállásának? Mikor és mit kell beavatkozni? Nem kockázatos ennek fényében a kamatcsökkentés? Szükség van-e bankkonszolidációra?

A Magyar Nemzeti Bank a kormánytól független intézmény, együttműködik a kormánnyal, ahogy más pénzügyi intézményekkel is. A kormány önállóan hoz döntéseket a Barátság vezetékkel kapcsolatban, de nyilván a hatások nem függetlenek az áraktól, a Monetáris Tanács is foglalkozott ezzel, de a kormányé a döntés. Kockázatot ezzel kapcsolatban nem láttunk. Úgy gondolom, mindaz a munka, amit elvégeztünk, megadta ehhez a döntéshez az alapot. Ami a bankokat illeti, az MNB a kormánytól független intézmény. A jegybanknak nem feladata értékelni és minősíteni a kormányzati véleményeket.

Jelent-e inflációs kockázatot a Barátság leállása?

Egyelőre nem látunk ilyen kockázatot. Korai és túlzó intézkedésekre készülni. Inflációfókuszú intézmény vagyunk. A stabil árfolyampolitikának köszönhető, hogy sikerül alacsonyan tartani az üzemanyagárakat.

Pénzügyi védőpajzs Amerikából: érinti ez a jegybankot?

A jegybank a tartalékért felel. 44 milliárd euróról 56,8 milliárd euróra nőtt az elmúlt hónapokban Magyarország devizatartaléka.

Nagy Márton (NGM) jelezte: 5 bank maradhat, 4-et meg is nevezett. Ez nem a piac dolga?

Erről van egy személyes álláspontom, de a jegybank ebben a kérdésben nem nyilvánít véleményt.

A kétszintű bankrendszer tetején a jegybank áll, ezért kérdés, hány nagybankra van szükség?

Nem kommentálnám ezt, eddig sem tettem. A miniszter úr elmondta a saját álláspontját, nekünk az inflációval van dolgunk és az árstabilitás elérésével.

A lakossági inflációs várakozásokkal kapcsolatban milyen számaik vannak?

A márciusi inflációs jelentésben ki fogunk erre térni. A vállalati átárazások szerény mértékűek voltak az év elején, a lakossági várakozások is elkezdtek hűlni. Az a személyes véleményem, hogy alacsonyabb számokat látunk majd, mint decemberben.

Milyen eszközökkel küzdenek az infláció ellen?

Ami eredményesen és sikeresen hat, az elsősorban az árfolyamcsatorna, de fő feladat, hogy a kamat is hasson. Bízom benne, hogy eljön az idő, amikor nagyobb hatékonysággal tudjuk a kamatcsatornát működtetni.

Felmertült-e, hogy 50 bázisponttal vágják-e az alapkamatot? Várható-e a további csökkentés?

Egy opciót tárgyaltunk. Ami a ciklust illeti, körültekintően, adatvezérelten, ülésről ülésre döntünk, az adatokat értékeljük.

A következő kamatdöntő ülés március 24-én lesz.