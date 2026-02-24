ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.66
usd:
321.64
bux:
125011.19
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: MNB/YouTube

Varga Mihály az alapkamat csökkentéséről: két fő tényező áll a döntés mögött

Infostart

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa másfél év után nyúlt hozzá a jegybanki alapkamathoz, amelyet 25 bázisponttal csökkentett. Az MNB-elnök kedd délután sajtótájékoztatón magyarázta el a döntés hátterét. Kiemelte az inflációs adatokat, a hitelezés megindulását, illetve az élelmiszerek év eleji átárazását, ám a növekedést kifejezetten alacsonynak tartja a jegybank, az ipari termelés húzza vissza. Varga Mihály részletesen kommentálta a Barátság olajvezeték ügyét. Van magánvéleménye Nagy Márton „öt bankos” bejelentéséről, de ezt jegybankelnökként nem osztja meg a nyilvánossággal.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, amely így most 6,25 százalékos szinten áll, ezzel másfél év után mozdult el a jegybanki alapkamat.

Az egynapos (O/N) betéti kamat 25 bázisponttal, 5,25 százalékra, az egynapos (O/N) hitel kamata szintén 25 bázisponttal, 7,25 százalékra csökkent.

A beérkező adatok összhangban alakultak a decemberi előrejelzéssel, az inflációs adatok és a pénzügyi piaci környezet lehetővé tette szerinte az óvatos csökkentést, a tanács ülésén ezt az egy opciót tárgyalták.

A Monetáris Tanács azonban nem döntött kamatcsökkentő ciklus megindításáról, folyamatosan, ülésről ülésre döntenek továbbra is.

Az Európai Központi Bank szerepével kapcsolatban megemlítette, változatlan kamatkondíciók várhatók az eurózónában.

Varga Mihály az amerikai Fed és a feltörekvő piacok érintettségét is ecsetelte a döntés kontextusában.

Hazai viszonyok

Megállapította, nagyon kicsi a gazdaság bővülése, de a kiskereskedelmi forgalom rendesen nőtt, szemben az ipari termeléssel.

A munkaerőpiac szerinte továbbra is ellenálló, a ráta nemzetközi összevetésben alacsony, az EU-átlagnál másfél százalékkal kisebb. A foglalkoztatás várakozásaik szerint az év derekától pedig még emelkedni is fog.

Ami a hitelezést illeti, a vállalati és a háztartási hitelezés hónapok óta kimagasló számokat produkál, ebben jelentős szerepe van az Otthon Start fix 3 százalékos hitelének.

Az infláció adatait elemezve hangsúlyozta, a 2,1-es szám már bőven a toleranciasávban van, és ott is marad, annak felső szélét legfeljebb az év végén közelítheti meg.

Jelezte, az árrésstop hatásait még elemzik, arról így nem ad tájékoztatást.

Az év eleji átárazásokat mérsékeltnek látják a jegybanknál, 2019 januárjában láttak ennél alacsonyabb mintázatot. Kiemelte azt is, hogy az ipari termelői árakban ugyanakkor már megjelenik az erős forint is.

Az MNB úgy látja, a mért élelmiszerek árai 3 százalékkal még csökkentek is egy év alatt.

A döntés indoklása

  • Az infláció és
  • a pénzügyi stabilitás

voltak a fő tényezők a kamatcsökkentés mögött, hangsúlyozta Varga Mihály, aki szerint továbbra is szükség van az óvatos és türelmes megközelítésre.

Maradnak az adatvezéreltség és a körültekintés elve mellett, folyamatosan értékelik a makrogazdasági történéseket és a pénzpiaci fejleményeket.

Kérdések, válaszok

A jegybank számítása szerint milyen hatása lehet a Barátság olajvezeték leállásának? Mikor és mit kell beavatkozni? Nem kockázatos ennek fényében a kamatcsökkentés? Szükség van-e bankkonszolidációra?

A Magyar Nemzeti Bank a kormánytól független intézmény, együttműködik a kormánnyal, ahogy más pénzügyi intézményekkel is. A kormány önállóan hoz döntéseket a Barátság vezetékkel kapcsolatban, de nyilván a hatások nem függetlenek az áraktól, a Monetáris Tanács is foglalkozott ezzel, de a kormányé a döntés. Kockázatot ezzel kapcsolatban nem láttunk. Úgy gondolom, mindaz a munka, amit elvégeztünk, megadta ehhez a döntéshez az alapot. Ami a bankokat illeti, az MNB a kormánytól független intézmény. A jegybanknak nem feladata értékelni és minősíteni a kormányzati véleményeket.

Jelent-e inflációs kockázatot a Barátság leállása?

Egyelőre nem látunk ilyen kockázatot. Korai és túlzó intézkedésekre készülni. Inflációfókuszú intézmény vagyunk. A stabil árfolyampolitikának köszönhető, hogy sikerül alacsonyan tartani az üzemanyagárakat.

Pénzügyi védőpajzs Amerikából: érinti ez a jegybankot?

A jegybank a tartalékért felel. 44 milliárd euróról 56,8 milliárd euróra nőtt az elmúlt hónapokban Magyarország devizatartaléka.

Nagy Márton (NGM) jelezte: 5 bank maradhat, 4-et meg is nevezett. Ez nem a piac dolga?

Erről van egy személyes álláspontom, de a jegybank ebben a kérdésben nem nyilvánít véleményt.

A kétszintű bankrendszer tetején a jegybank áll, ezért kérdés, hány nagybankra van szükség?

Nem kommentálnám ezt, eddig sem tettem. A miniszter úr elmondta a saját álláspontját, nekünk az inflációval van dolgunk és az árstabilitás elérésével.

A lakossági inflációs várakozásokkal kapcsolatban milyen számaik vannak?

A márciusi inflációs jelentésben ki fogunk erre térni. A vállalati átárazások szerény mértékűek voltak az év elején, a lakossági várakozások is elkezdtek hűlni. Az a személyes véleményem, hogy alacsonyabb számokat látunk majd, mint decemberben.

Milyen eszközökkel küzdenek az infláció ellen?

Ami eredményesen és sikeresen hat, az elsősorban az árfolyamcsatorna, de fő feladat, hogy a kamat is hasson. Bízom benne, hogy eljön az idő, amikor nagyobb hatékonysággal tudjuk a kamatcsatornát működtetni.

Felmertült-e, hogy 50 bázisponttal vágják-e az alapkamatot? Várható-e a további csökkentés?

Egy opciót tárgyaltunk. Ami a ciklust illeti, körültekintően, adatvezérelten, ülésről ülésre döntünk, az adatokat értékeljük.

A következő kamatdöntő ülés március 24-én lesz.

Kezdőlap    Gazdaság    Varga Mihály az alapkamat csökkentéséről: két fő tényező áll a döntés mögött

alapkamat

monetáris tanács

magyar nemzeti bank

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály az alapkamat csökkentéséről: két fő tényező áll a döntés mögött

Varga Mihály az alapkamat csökkentéséről: két fő tényező áll a döntés mögött
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa másfél év után nyúlt hozzá a jegybanki alapkamathoz, amelyet 25 bázisponttal csökkentett. Az MNB-elnök kedd délután sajtótájékoztatón magyarázta el a döntés hátterét. Kiemelte az inflációs adatokat, a hitelezés megindulását, illetve az élelmiszerek év eleji átárazását, ám a növekedést kifejezetten alacsonynak tartja a jegybank, az ipari termelés húzza vissza. Varga Mihály részletesen kommentálta a Barátság olajvezeték ügyét. Van magánvéleménye Nagy Márton „öt bankos” bejelentéséről, de ezt jegybankelnökként nem osztja meg a nyilvánossággal.
 

Másfél év után változtatott az alapkamaton a Monetáris Tanács

Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

Orbán Viktor miniszterelnök levelet küldött António Costának, az Európai Tanács elnökének, 2026. február 23-án. A levelet a kormányfő 2026. február 24-én tette közzé közösségi oldalán.
 

Négy éve tört ki az ukrajnai háború – Elemző: Oroszországnak még másfél-két év kell

A lengyel elnöki tanácsadó is megszólalt a magyar-ukrán olajvitával kapcsolatban

Orbán Viktor: megtörjük az ukrán olajblokádot

Áramstop Ukrajna felé: a szlovák kormány tovább is menne, az ellenzék szerint hazaáruláshoz közeli a döntés

VIDEÓ
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vizsgálódik az MNB, nagyot esett a Mol árfolyama

Vizsgálódik az MNB, nagyot esett a Mol árfolyama

Az elmúlt időszakban elromlott a hangulat tőzsdéken, részben Donald Trump vámintézkedései miatt, melyeket azt követően hozott nyilvánosságra, hogy az Legfelsőbb Bíróság érvénytelenítette viszonossági vámjainak nagy részét. Emellett az AI körüli bizonytalanság is nyomást helyezett a piacra, az elmúlt hetekhez hasonlóan újabb részvényeket ütöttek meg a mesterséges intelligencia potenciális diszruptív hatása miatt. Európában ma vegyes mozgások láthatók, nincs határozott irány a piacokon. Ma itthon a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatdöntése a kiemelt esemény, az előzetes várakozásoknak megfelelően kamatot csökkentett a jegybank. Emellett a Mol részvényeiben látható nagyobb elmozdulás, miután az MNB bennfentes kereskelem gyanúja miatt indított vizsgálatot a céggel szemben. A Telekom ezzel szemben nagyot emelkedett a holnapi gyorsjelentés előtt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek

Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek

Nyugdíjaskorban nemcsak több idő jut a kikapcsolódásra, hanem rengeteg utaznak és vesznek igénybe turisztikai szolgáltatásokat egészségügyi céllal is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 15:02
Bennfentes kereskedelem gyanúja négy Mol-vezetőnél: milliárdos részvényeladás a Barátság leállásakor
2026. február 24. 14:40
Kiderült, mikor indulhat újra a szállítás a Barátság vezetéken
×
×