Nyitókép: Unsplash

KSH: januárban az ipari termelői árak elmaradtak az egy évvel korábbitól

Infostart / MTI

2026 januárjában az ipari termelői árak átlagosan 2,9 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 2,8, az exportértékesítéséi 2,9 százalékkal csökkentek az előző év januárjához képest – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak nem változtak, az exportértékesítési árak 1,4 százalékkal emelkedtek, így az ipari termelői árak összességében 0,9 százalékkal magasabbak voltak.

A belföldi értékesítés árai átlagosan 2,8 százalékkal csökkentek, ezen belül a 67,6 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,2, míg a 30,0 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,2 százalékkal mérséklődtek – ismertette a KSH.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 4,0, a beruházási javakat gyártókban 1,4 százalékkal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 1,2 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 2,9 százalékkal, ezen belül a 90,1 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,4, a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 1,7 százalékkal csökkentek – közölte a KSH.

