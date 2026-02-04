Újabb előrelépés a nőgyógyászati problémák okainak kezelésében

„A nőgyógyászati innovációba és originális kutatásba világszinten nagyon kevés erőfeszítést tettek eddig. Ez egy nagyon alulkutatott terület, miközben nők tízmillióinak életminőségéről beszélünk. Globális szinten a kutatás és fejlesztés ezen a területen a teljes gyógyszeripari K+F-nek kevesebb mint 5 százalékát teszi ki, tehát nagyon korlátozottak a kezelési lehetőségek – különösen az oki terápiák területén, amelyek a nőgyógyászati problémák esetében az okot próbálják megoldani, nem pedig csak tüneti megoldásokat kínálnak. Ilyen területek a PCOS, az endometriózis vagy a menopauza” – emelte ki az InfoRádióban Beke Zsuzsa, a Richter Csoportszintű PR és kormányzati kapcsolatok főosztályának vezetője.

A vállalat közelmúltbeli kutatása szerint

Európában a menopauzát átélő nők naponta átlagosan 10 menopauza-tünettől szenvednek,

ami jelentősen csökkenti az életminőséget és azt, hogy hogyan tudnak helytállni a munkában. Ennek fényében hatalmas eredmény Beke Zsuzsa szerint, hogy a Richternél létre tudott jönni az originális nőgyógyászati kutatás.

„A közelmúltban hoztunk létre egy kutatóközpontot nőgyógyászati originális kutatás és fejlesztés céljából Belgiumban, valamint a budapesti kutatási és fejlesztési tevékenységünket is megerősítettük ezen a területen. A Fujival az együttműködés során a két vállalat a felhalmozott szakértelemre, nőgyógyászati kutatási tapasztalatokra támaszkodva közösen fogja azonosítani, értékelni és megvalósítani az ígéretes külsős gyógyszerjelöltek felvásárlását vagy akár licenszbe vételét. Hiszünk abban, és nagyon bízunk benne, hogy ezek a kezdeményezések hozzá fognak járulni a nőgyógyászati innováció felgyorsításához és fejlett terápiás megoldások biztosításához a nőgyógyászat területén, nemcsak Magyarországon, hanem világszerte” – mondta a főosztályvezető.

Hozzátette: a Richter és a Fuji között már évek óta létezik szoros partnerség a nőgyógyászat területén, ennek eredménye a Fuji által Japánban kifejlesztett és forgalomba hozott Alyssa nevű, drospirenont és estetrolt tartalmazó gyógyszer, amit afájdalmas menstruáció kezelésére használnak, valamint a Nextstellis nevű orális fogamzásgátló bevezetése, forgalmazása Thaiföldön.