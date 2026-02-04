ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay.com

Újabb előrelépés a nőgyógyászati problémák okainak kezelésében

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Kibővítette és megerősítette hosszú távú stratégiai együttműködését a Richter Gedeon Gyógyszergyár a japán Fuji gyógyszeripari vállalattal. Az együttműködés egyik legfontosabb célja, hogy világszerte felgyorsítsák az innovációt és biztosítsák a fejlett terápiás megoldásokat a nőgyógyászat területén – mondta az InfoRádióban a Richter Csoportszintű PR és kormányzati kapcsolatok főosztályának vezetője.

„A nőgyógyászati innovációba és originális kutatásba világszinten nagyon kevés erőfeszítést tettek eddig. Ez egy nagyon alulkutatott terület, miközben nők tízmillióinak életminőségéről beszélünk. Globális szinten a kutatás és fejlesztés ezen a területen a teljes gyógyszeripari K+F-nek kevesebb mint 5 százalékát teszi ki, tehát nagyon korlátozottak a kezelési lehetőségek – különösen az oki terápiák területén, amelyek a nőgyógyászati problémák esetében az okot próbálják megoldani, nem pedig csak tüneti megoldásokat kínálnak. Ilyen területek a PCOS, az endometriózis vagy a menopauza” – emelte ki az InfoRádióban Beke Zsuzsa, a Richter Csoportszintű PR és kormányzati kapcsolatok főosztályának vezetője.

A vállalat közelmúltbeli kutatása szerint

Európában a menopauzát átélő nők naponta átlagosan 10 menopauza-tünettől szenvednek,

ami jelentősen csökkenti az életminőséget és azt, hogy hogyan tudnak helytállni a munkában. Ennek fényében hatalmas eredmény Beke Zsuzsa szerint, hogy a Richternél létre tudott jönni az originális nőgyógyászati kutatás.

„A közelmúltban hoztunk létre egy kutatóközpontot nőgyógyászati originális kutatás és fejlesztés céljából Belgiumban, valamint a budapesti kutatási és fejlesztési tevékenységünket is megerősítettük ezen a területen. A Fujival az együttműködés során a két vállalat a felhalmozott szakértelemre, nőgyógyászati kutatási tapasztalatokra támaszkodva közösen fogja azonosítani, értékelni és megvalósítani az ígéretes külsős gyógyszerjelöltek felvásárlását vagy akár licenszbe vételét. Hiszünk abban, és nagyon bízunk benne, hogy ezek a kezdeményezések hozzá fognak járulni a nőgyógyászati innováció felgyorsításához és fejlett terápiás megoldások biztosításához a nőgyógyászat területén, nemcsak Magyarországon, hanem világszerte” – mondta a főosztályvezető.

Hozzátette: a Richter és a Fuji között már évek óta létezik szoros partnerség a nőgyógyászat területén, ennek eredménye a Fuji által Japánban kifejlesztett és forgalomba hozott Alyssa nevű, drospirenont és estetrolt tartalmazó gyógyszer, amit afájdalmas menstruáció kezelésére használnak, valamint a Nextstellis nevű orális fogamzásgátló bevezetése, forgalmazása Thaiföldön.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Újabb előrelépés a nőgyógyászati problémák okainak kezelésében

