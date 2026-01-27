ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.99
usd:
317.15
bux:
127493.86
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bank calculates the home loan rate
Nyitókép: krisanapong detraphiphat / Getty Images

Tíz ponton is változtattak a közszolgák évi egymilliós otthontámogatásán

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Az egyik legfontosabb változás, hogy meghosszabbították a határidőt.

Palkó István, a Portfolio vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: tíz lényeges ponton változtatott a kormány a közszolgálati dolgozók évi nettó egymillió forintos vissza nem térítendő otthontámogatásán. A legfontosabb változások a határidőt érintik, illetve a jogosultsági kört.

Aki a január 20-i határidőről lemaradt volna, az a 2026 előtt létrejött lakáshitel-szerződésére akár február 15-ig tudja igényelni az otthontámogatást a munkáltatójánál.

Ezen felül kiterjesztették a támogatást az önkormányzati tűzoltóságokon dolgozó tűzoltókra, az országgyűlési képviselők és a nemzetiségi szószólók által munkaviszonyban foglalkoztatott személyekre, valamint azokra a hitoktatókra, akik megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében egyháznál vagy belső egyházi jogi személynél állnak foglalkoztatásban.

Ezen felül

azokra a lakáscélú munkáltatói kölcsönökre is kiterjesztették az otthontámogatás igénybevételét, amelyeket 2026. január 26-ig kötöttek meg

magyarországi lakóingatlan vásárlására, építésére, vagy pedig ezekre a célokra felvett hitelintézeti kölcsön kiváltására.

Hozzátette, a legtöbb ember számára, akik már igényelték az otthontámogatást, semmilyen változás nincsen. A munkáltatóknak január 30-ig kell benyújtaniuk a kincstár felé az igények bejelentését, a kincstár február 16-ig fogja rendelkezésre bocsátani a támogatás összegét a munkáltatóknak, nekik pedig február 27-ig kell folyósítaniuk az otthontámogatást azok számára, akik január 20-ig igényelték az állami támogatást.

Az elemzők korábban 90-100 milliárd forintos keretösszeggel kalkuláltak, illetve a kormány ekkora állami kiadásra számított.

Egy frissen megjelent terv alapján 180 milliárd forintos az új keretösszeg, tehát akár 180 ezren is igénybe vehetik az otthontámogatást

– emelte ki Palkó István.

Hangsúlyozta, a kérelem benyújtásakor meg kell adni a lakáscélú hitel adatait, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylik. Amennyiben egy jövőbeni hitelről van szó, akkor ezt később is meg lehet tenni. Ezen túlmenően azonban nem kell igazolni, hogy kifejezetten lakáscélú kölcsön törlesztésére lett felhasználva a hitel. „Nyilvánvalóan azt feltételezik”, hogy erre használják fel, de a gyakorlatban ha rendben zajlik a hiteltörlesztés, akkor lényegében bármire fel lehet használni ezt a befolyt egymillió forintos támogatást – tette hozzá a vezető elemző.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Tíz ponton is változtattak a közszolgák évi egymilliós otthontámogatásán

lakáshitel

közszolgálati dolgozók

otthontámogatás

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton

Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton

Az ukrán–orosz háború aktuális állásáról, a két fél stratégiai céljairól, egy esetleges tűzszünet utáni helyzetről beszélt Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában. Kitért Grönland helyzetére, valamint a Venezuelában történtekre is.
 

Minden fronton előretört az orosz hadsereg, már egy ukrán nagyváros sorsa a tét

Csap felé tartó személyvonatot ért dróntámadás, legkevesebb hárman meghaltak

Az eddigieknél is drámaibb számok a drónok okozta veszteségekről

Egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna a Donbasszal kell, hogy fizessen a békéért

Az ukránok már a tűzszünet részleteiről is tárgyaltak az oroszokkal és az amerikaiakkal

Megtörtént az ukrán nagykövet budapesti bekéretése

VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több mint 700 ezren maradtak áram nélkül Kijevben

Több mint 700 ezren maradtak áram nélkül Kijevben

Denisz Smihal ukrán energiaügyi miniszter közölte: az orosz légicsapások miatt mintegy 710 ezer kijevi lakos maradt áram nélkül, ugyanakkor ígérete szerint a hatóságok mielőbb helyreállítják az ellátást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulatok a fővárosi lakáspiacon: betesz az áraknak a kínálati dömping?

Váratlan fordulatok a fővárosi lakáspiacon: betesz az áraknak a kínálati dömping?

Az OTP Jelzálogbank adatai szerint idén 9100, jövőre 7900 új lakás átadása várható a fővárosban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrats call for Trump to fire homeland security secretary over Minnesota crackdown

Democrats call for Trump to fire homeland security secretary over Minnesota crackdown

House Minority Leader Hakeem Jeffries warns "we can do this the easy way or the hard way", as Trump's 'border tsar' arrives in Minneapolis.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 27. 19:52
Két helyen is megjelent a veszélyes vírus Magyarországon
2026. január 27. 19:04
Szijjártó Péter: gazdaságtörténeti jelentőségű beruházás Pécsen
×
×
×
×