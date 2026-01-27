Tíz ponton is változtattak a közszolgák évi egymilliós otthontámogatásán

Palkó István, a Portfolio vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: tíz lényeges ponton változtatott a kormány a közszolgálati dolgozók évi nettó egymillió forintos vissza nem térítendő otthontámogatásán. A legfontosabb változások a határidőt érintik, illetve a jogosultsági kört.

Aki a január 20-i határidőről lemaradt volna, az a 2026 előtt létrejött lakáshitel-szerződésére akár február 15-ig tudja igényelni az otthontámogatást a munkáltatójánál.

Ezen felül kiterjesztették a támogatást az önkormányzati tűzoltóságokon dolgozó tűzoltókra, az országgyűlési képviselők és a nemzetiségi szószólók által munkaviszonyban foglalkoztatott személyekre, valamint azokra a hitoktatókra, akik megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében egyháznál vagy belső egyházi jogi személynél állnak foglalkoztatásban.

Ezen felül

azokra a lakáscélú munkáltatói kölcsönökre is kiterjesztették az otthontámogatás igénybevételét, amelyeket 2026. január 26-ig kötöttek meg

magyarországi lakóingatlan vásárlására, építésére, vagy pedig ezekre a célokra felvett hitelintézeti kölcsön kiváltására.

Hozzátette, a legtöbb ember számára, akik már igényelték az otthontámogatást, semmilyen változás nincsen. A munkáltatóknak január 30-ig kell benyújtaniuk a kincstár felé az igények bejelentését, a kincstár február 16-ig fogja rendelkezésre bocsátani a támogatás összegét a munkáltatóknak, nekik pedig február 27-ig kell folyósítaniuk az otthontámogatást azok számára, akik január 20-ig igényelték az állami támogatást.

Az elemzők korábban 90-100 milliárd forintos keretösszeggel kalkuláltak, illetve a kormány ekkora állami kiadásra számított.

Egy frissen megjelent terv alapján 180 milliárd forintos az új keretösszeg, tehát akár 180 ezren is igénybe vehetik az otthontámogatást

– emelte ki Palkó István.

Hangsúlyozta, a kérelem benyújtásakor meg kell adni a lakáscélú hitel adatait, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylik. Amennyiben egy jövőbeni hitelről van szó, akkor ezt később is meg lehet tenni. Ezen túlmenően azonban nem kell igazolni, hogy kifejezetten lakáscélú kölcsön törlesztésére lett felhasználva a hitel. „Nyilvánvalóan azt feltételezik”, hogy erre használják fel, de a gyakorlatban ha rendben zajlik a hiteltörlesztés, akkor lényegében bármire fel lehet használni ezt a befolyt egymillió forintos támogatást – tette hozzá a vezető elemző.