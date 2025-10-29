Egymillió forintos otthontámogatás: örül, de óvatosságra inti a tanárokat a Pedagógusok Szakszervezete

Új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak: mostantól évi egymillió forintos támogatást biztosít a számukra. Az évi nettó egymillió forintos otthontámogatás kétféleképpen használható fel: egyrészt a már meglévő lakáshitel törlesztésére vagy egy új lakáshitel önerejének a kifizetésére. A program 2026. január 1-jén indul, a részletekről a munkáltatónál lehet érdeklődni.

„Egyelőre annyit tudunk, hogy cafetériaelemként kaphatják meg a kollégák, tehát majd a munkáltatónál kell igényt benyújtani” – mondta Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az InfoRádióban, és hozzátette, örülnek a lehetőségnek, de a cafeteriával kapcsolatban komoly fenntartásaik vannak. „A jogszabályokban eddig is szerepelt a tanévkezdési támogatás, de cafetériaelemként, ami az adható kategóriába tartozik, tehát a kollégákat óvatosságra inteném, mert hosszú távra nem biztos, hogy szabad tervezni” – fogalmazott a szakszervezeti vezető.

Akiknek van hitelük, azok szerinte mindenféleképpen vegyék igénybe, de azoknak érdemes átgondolniuk, akik most vennének fel hitelt, mert hosszú távon szerinte nem biztos, hogy ez a rendszer fenntartható lesz. Totyik Tamás jelezte, a pedagógusok döntő többsége most szembesült ezzel a lehetőséggel, miután megkapták a tájékoztatást az önkormányzatoktól, illetve a munkáltatóktól.

„Mi a szakszervezet részéről úgy gondoljuk, hogy ez a megbecsülés jele, a pedagógusszakma megbecsülése. A kérdés az, hogy ugyanabba a kategóriába fog-e esni, mint a tanévkezdési támogatás, hogy adható, vagy valóban mindenki meg fogja-e kapni, aki él ezzel a lehetőséggel” – tette hozzá. Az érdekképviselet így óvatosságra inti a kollégákat: azt javasolják, hogy megfontoltan hozzák meg a döntést, és aki tudja, az mindenféleképpen vegye igénybe ezt a lehetőséget.