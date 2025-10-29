ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.71
usd:
335.09
bux:
107141.14
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Back view of a female teacher teaching large group of elementary students in the classroom.
Nyitókép: skynesher/Getty Images

Egymillió forintos otthontámogatás: örül, de óvatosságra inti a tanárokat a Pedagógusok Szakszervezete

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő
ELŐZMÉNYEK

A Pedagógusok Szakszervezete és a tanár kollégák is örülnek az egymillió forintos otthontámogatásnak, de ez egyelőre csak egy adható cafeteriaelemnek tekinthető – hangsúlyozta Totyik Tamás, a szervezet elnöke az InfoRádióban.

Új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak: mostantól évi egymillió forintos támogatást biztosít a számukra. Az évi nettó egymillió forintos otthontámogatás kétféleképpen használható fel: egyrészt a már meglévő lakáshitel törlesztésére vagy egy új lakáshitel önerejének a kifizetésére. A program 2026. január 1-jén indul, a részletekről a munkáltatónál lehet érdeklődni.

„Egyelőre annyit tudunk, hogy cafetériaelemként kaphatják meg a kollégák, tehát majd a munkáltatónál kell igényt benyújtani” – mondta Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az InfoRádióban, és hozzátette, örülnek a lehetőségnek, de a cafeteriával kapcsolatban komoly fenntartásaik vannak. „A jogszabályokban eddig is szerepelt a tanévkezdési támogatás, de cafetériaelemként, ami az adható kategóriába tartozik, tehát a kollégákat óvatosságra inteném, mert hosszú távra nem biztos, hogy szabad tervezni” – fogalmazott a szakszervezeti vezető.

Akiknek van hitelük, azok szerinte mindenféleképpen vegyék igénybe, de azoknak érdemes átgondolniuk, akik most vennének fel hitelt, mert hosszú távon szerinte nem biztos, hogy ez a rendszer fenntartható lesz. Totyik Tamás jelezte, a pedagógusok döntő többsége most szembesült ezzel a lehetőséggel, miután megkapták a tájékoztatást az önkormányzatoktól, illetve a munkáltatóktól.

„Mi a szakszervezet részéről úgy gondoljuk, hogy ez a megbecsülés jele, a pedagógusszakma megbecsülése. A kérdés az, hogy ugyanabba a kategóriába fog-e esni, mint a tanévkezdési támogatás, hogy adható, vagy valóban mindenki meg fogja-e kapni, aki él ezzel a lehetőséggel” – tette hozzá. Az érdekképviselet így óvatosságra inti a kollégákat: azt javasolják, hogy megfontoltan hozzák meg a döntést, és aki tudja, az mindenféleképpen vegye igénybe ezt a lehetőséget.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Egymillió forintos otthontámogatás: örül, de óvatosságra inti a tanárokat a Pedagógusok Szakszervezete

pedagógus

közszolgálat

pedagógusok szakszervezete

totyik tamás

otthontámogatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szlovákiában sebességkorlátozást vezetnek be – a gyalogosoknak

Szlovákiában sebességkorlátozást vezetnek be – a gyalogosoknak

A szlovák parlament jóváhagyta a közúti közlekedési törvény módosítását, amely több ponton is változást hoz. A legnagyobb visszhangot az a rendelkezés váltotta ki, amely meghatározza a gyaloglás legnagyobb megengedett sebességét: óránként 6 kilométerben. Emellett a jövőben a sofőröknek csak hetvenéves koruktól lesz kötelező orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venniük.
VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
300 km/órás szélsebességgel csapott le az évszázad vihara: egymillió ember kényszerült menedékhelyre

300 km/órás szélsebességgel csapott le az évszázad vihara: egymillió ember kényszerült menedékhelyre

Legalább 25 ember, köztük 10 gyermek meghalt, további 10 ember pedig eltűnt szerdán Haiti déli részén, miután a térségen áthaladt a Melissa hurrikán - jelentette be ország polgári védelmi főigazgatója.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, mi kell ma a jó álláshoz, ez a két képesség többet ér, mint egy diploma

Kiderült, mi kell ma a jó álláshoz, ez a két képesség többet ér, mint egy diploma

A jövő munkavállalójának a sikerhez elengedhetetlen a folyamatos tanulásra való képesség, a kreatív és rugalmas gondolkodásmód, valamint az erős személyes kompetenciák.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 20 dead in Haiti as Jamaican minister warns Hurricane Melissa recovery 'won't be easy'

At least 20 dead in Haiti as Jamaican minister warns Hurricane Melissa recovery 'won't be easy'

King Charles says he is "profoundly saddened" by the damage across the Caribbean, as the storm heads to the Bahamas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 18:50
Horror a tánc után: mobillal világítva üldözte az erdőben áldozatát a veszprémi nő
2025. október 29. 17:51
Navracsics Tibor: sok helyen hiányzik a pénz, újra kell gondolni az önkormányzatok feladatait
×
×
×
×