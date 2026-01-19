Fontos határidő jár le kedden, akár egymilliót is bukhatnak a közalkalmazottak

Január 20-án, kedden lejár a közalkalmazottak egymillió forintos otthontámogatásának igénylési határideje azoknál, akik tavaly vagy korábban kötött hitelszerződésre kérnék a támogatást. Aki keddig nem adja be az igénylést, később már nem tudja ezt megtenni – figyelmeztet cikkében a Telex.

Az igényléshez nem kell központi helyet felkeresni, a közalkalmazottaknak a saját munkáltatójuknál kell benyújtaniuk a kérelmet. Azok, akik január 20-ig leadják a jelentkezést, már februárban, egy összegben megkapják a támogatást. Aki január 1-je után kötött lakáshitel-szerződést, szintén kérelmezheti az otthontámogatást, két lehetőség közül választhat:

ha a határidőig jelzi igényét, akkor együtt a többi kérelmezővel februárban kapja meg a támogatást,

későbbi bejelentés esetén a támogatást havonta, az adott hónapra eső részletekben fizetik ki.

Az otthontámogatást csak olyan lakóingatlan megvásárlásához lehet kérni, amelyre a munkáltató által kiadott formanyomtatványt kell kitölteni. A támogatás igénybe vételére jogosultak körébe tartozik a lakáshitel, zártvégű lakáscélú pénzügyi lízing, vagy lakás-előtakarékossággal kombinált hitelszerződés is.

Ezen felül az önerő céljából is igényelhető a támogatás, amelyhez nem szükséges szerződést bemutatni a munkáltató felé. Ebben az esetben, a támogatás kiutalása után 180 napon belül kell bejelenteni az ingatlan vásárlásához szükséges szerződést.

Kik a jogosultak?

A közalkalmazottak, valamint bizonyos közfeladatot ellátók jogosultak az egymillió forintos otthontámogatásra. A részletes jogosultsági lista a rendőrökre, ápolókra, orvosokra, tanárokra, önkormányzati munkavállalókra, valamint egyéb közfeladatot ellátó személyekre is kiterjed. Fontos információ, hogy a házaspárok, akik mindketten jogosultak, összesen kétmillió forintot kaphatnak.

A támogatást a lakás megszerzésére kell felhasználni, de a felhasználást nem szükséges igazolni, így a pénz más célra is költhető.

Azonban ha a házaspár mindkét tagja igényli a támogatást, fontos, hogy az új szerződéseknél mindketten tulajdonosok legyenek.

A támogatást nem igényelhetik a próbaidőn lévő közalkalmazottak, a miniszterek, az önkéntes tartalékos katonák, és azok, akik csak megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében dolgoznak.

Visszafizetésre vonatkozó szabályok

A támogatást a jegybanki alapkamattal növelt mértékben kell visszafizetni, ha az igénylő a munkaviszonyát fél éven belül megszünteti vagy ha az önerő célú kifizetés után 180 napon belül nem köt szerződést, vagy ha jogosulatlanul vette igénybe a támogatást.

A támogatás idei költségvetés keretein belül érhető el, így kérdéses, hogy jövőre folytatódik-e ez a program.

Az otthontámogatással kapcsolatos további információk a Magyar Államkincstár hivatalos oldalán érhetők el.