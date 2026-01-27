ARÉNA - PODCASTOK
Árat tervez emelni ez a fapados légitársaság, nem véletlenül

Infostart

Korlátozottak az európai kapacitások – ez is az indoka az emelésnek.

A Ryanair módosította a folyó üzleti évre vonatkozó előrejelzését az utasforgalom-növekedéssel és a jegyárakkal kapcsolatban. A fapados légitársaság profitál a Boeingtől kiszállított repülőgépek számának emelkedéséből, és a légijáratok iránti növekvő keresletből is – írta meg a Handelsblatt.

A 2026-os üzleti évre a Ryanair négy százalékos utasszám-emelkedéssel számol, így már 208 millió utasuk lenne – derül ki a légitársaság hétfői közleményéből. A jegyárak több, mint 7 százalékkal emelkednének az előző évi szinthez képest.

A tisztított, adózás utáni eredmény a Ryanair óvatos előrejelzése szerint 2,13-2,23 milliárd euró lehet. A harmadik negyedévben a tiszított nettó eredmény 115 millió euróra csökkent, ugyanis a Ryanair 85 millió eurót különített el egy az olasz versenyhatóság által esetlegesen kiszabható bírság kifizetésére. Egy évvel korábban a nyereség még 149 millió euró volt – olvasható a cikkben.

Mint írják, Neil Sorahan pénzügyi igazgató egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a fogyasztók továbbra is nagy számban utaznak, miközben Európában a kapacitások erősen korlátozottak, ez pedig enyhén emelkedő jegyárakhoz vezet. Kiemelték ezen felül a Boeing repülőgépek leszállításában elért előrelépéseket is.

Ezekkel a frissen átadott gépekkel a Ryanair a 2027-es évre kitűzött utasszám-célt 215 millióról 216 millióra emelte. Korábban már 2026-os előrejelzésüket 206 millió utasról 207 millió utasra növelték. Hozzáteszik, részvényárfolyamuk a dublini tőzsdén idén egyelőre körülbelül három százalékos mínuszban van, bár tavaly 55 százalékot emelkedett. A Wizz Air a londoni tőzsdén jegyzett részvényei tavaly nyáron vesztettek értékükből.

