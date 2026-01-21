Nagyon elmérgesedett a vita Elon Musk és a Ryanair-vezér között a Starlink miatt

Nagyon komolyan eldurvult a vita Elon Musk és Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója között, miután utóbbi kizárta, hogy bevezessék az ír légitársaság járatain a világ leggazdagabb emberének műholdas internetszolgáltatását, a Starlinket. „A Ryanair vezérigazgatója totális idióta. Rúgják ki” – írta az X-en Elon Musk.

Nem sokat késett a légitársaság válasza. A Ryanair szintén az X-en közölte: Elon Musknak „talán pihenőre lenne szüksége”, továbbá így fogalmaztak: „a Ryanair Nagy Idióták jegyakciót indít, külön Elon és bármely más »idióta« számára az X-en”.

A BBC cikke szerint Michael O'Leary korábban egy ír rádiónak adott interjújában azzal érvelt a Starlink elutasítása mellett, hogy

az utasok nem fizetnének a szolgáltatásért egy rövid, egyórás úton, a technológia telepítése pedig túl drága lenne, gazdaságilag nem érné meg.

Mint mondta, külső antennát kellene felhelyezni az összes gép tetejére, ami évente körülbelül 200–250 millió dollárba kerülne. „Nem engedhetjük meg magunknak ezeket a költségeket. Az utasok nem fognak fizetni az internet-használatért, szóval nem tesszük fel a fedélzetre” – jelentette ki határozottan a Ryanair vezérigazgatója.

Elon Muskot nem hatották meg Michael O'Leary szavai, és újabb offenzívát indított a légitársaság vezetőjének nyilatkozata után. Az elmúlt napokban Elon Musk többször is felvetette, hogy megvásárolná a Ryanairt, és az egyik első intézkedése Michael O’Leary menesztése lenne.

„Megvegyem a Ryanairt, és kinevezzek valaki olyat a cég élére, akit tényleg Ryannek hívnak?”

– tette fel a kérdést az X-en Elon Musk, majd egy szavazást is indított ugyanerről a közösségi oldalon.

A Ryanair felvásárlásnak azonban komoly jogi akadálya van, ugyanis az Európai Unióban bejegyzett légitársaságoknak többségi tulajdonban kell lenniük az EU, Svájc, Norvégia, Izland vagy Liechtenstein állampolgárainak részéről. Elon Musk azonban Dél-Afrikában született, és jelenleg az Egyesült Államokban él.

Úgy tűnik, egyelőre a befektetők sem veszik komolyan Elon Musk érdeklődését, a Ryanair részvényeinek értéke ugyanis szerda reggel csaknem 3,6 százalékkal esett a kedd esti záráshoz képest a frankfurti tőzsdén.

A Lufthansa nemrég jelentette be, hogy Starlinket telepít a gépeire ingyenes wifit biztosítva ezzel az utasainak. A technológiát olyan további légitársaságok is bevezetik, mint például a Qatar Airways vagy a United Airlines.