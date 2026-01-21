ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.43
usd:
329.21
bux:
120376.71
2026. január 21. szerda Ágnes
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
részvény tőzsde befektetés
Nyitókép: Kmatta/Getty Images

Elemző: idén a kelet-közép-európai részvénypiac vonzó lesz a befektetőknek

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A befektetési piacon továbbra is indokolt az óvatosság a geopolitikai kockázatok felerősödése miatt, ezzel együtt a 2026 sok lehetőséget tartogat a befektetők számára – mondta az InfoRádiónak az OTP Global Markets Multi-Asset elemzési osztályának vezetője, Sándor Dávid.

Egyfajta óvatosságra érdemes törekedni a befektetések tervezésekor, mert valóban nagyon turbulens a környezet, de éppen ez nagyon sok lehetőséget is tartogat – fogalmazott az OTP Global Markets Multi-Asset elemzési osztályának vezetője.

Sándor Dávid hozzátette: ha nézzük a kockázatos eszközöket, például a részvényeket, tavaly is nagyon jó teljesítményt tudtak hozni.

„Idén hasonló lehet a helyzet, mint tavaly, érdemes lehet tartani ezeket a kockázatosabb kitettségeket, akár a részvényeket is, de érdemes válogatni közöttük, és ilyen módon porlasztani úgymond az ezzel járó kockázatokat” – vélekedett az elemző.

Mint mondta: a kelet-közép-európai részvénypiac egészét gondolják vonzónak, Lengyelországra, Magyarországra, de akár a román részvénypiacra is érdemes figyelni. „A CETOP index képezi le ezt a régiót, itt továbbra is látunk lehetőségeket, mert olcsó a régió, és alapvetően megvan a vállalati oldal támogató háttere, amely idén is továbbra is ott lesz a régió mögött.”

Arra a felvetésre, hogy mennyire írhatja át a befektetők elképzeléseit, hogy viszonylag régóta erős a forint árfolyama, az elemző elmondta: alapvetően mindig is azt hangsúlyoztuk, hogy a devizában is egy egészséges diverzifikáltságot érdemes fenntartani.

Az elemző arról is beszélt, hogy

a kelet-közép-európai régió mellett a latin-amerikai térséget, a brazil-mexikói részvénypiacot továbbra is kedvező terepnek tekintik, és idéntől az indiai részvénypiacon látnak kedvező belépési lehetőséget.

„India egy nagyon hosszú távú befektetési sztori, de most azt gondoljuk, hogy van egy rövid távon is jónak mondható belépési helyzet. Európában mi a kis kapitalizációjú részvények irányába fordulnánk, itt ezek sokkal inkább a belső piacra figyelnek, és ha jön Európában egy javuló gazdasági teljesítmény a korábban bejelentett fiskális oldali élénkítés hatására, akkor ezek lehetnek ennek a haszonélvezői.

Az amerikai piacon viszont továbbra is az AI maradhat a fő tematika, és akkor ezen belül a félvezetőgyártókat, a szoftveres oldalon pedig a kiberbiztonsági cégeket kedveljük” – fogalmazott Sándor Dávid.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Elemző: idén a kelet-közép-európai részvénypiac vonzó lesz a befektetőknek

otp

befektetés

elemző

óvatosság

lehetőség

sándor dávid

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy Márton: „megvizsgáljuk, kik voltak a hideg nyertesei” – új adó jöhet a szerdai kormányülésen

Nagy Márton: „megvizsgáljuk, kik voltak a hideg nyertesei” – új adó jöhet a szerdai kormányülésen

Tavaly januárhoz képest 43 százalékkal lehet magasabb itthon az átlagos földgázfogyasztás – jelentette ki egy háttérbeszélgetésen a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kiemelte, hogy a hideg vesztesei a fogyasztók, ezért a kormány meg fogja vizsgálni, hogy miként lehet segíteni azokon, akiknek megnövekedett a gázszámlája például azzal, hogy átlépték a kedvezményes fogyasztási határt.
 

Orbán Viktor belengette a rezsicsökkentés módosítását

Durva ez a tél, ilyen gyorsan már rég ürültek a magyar gáztározók

Még nincs itt az ideje eltenni a téli kabátokat, marad a csikorgó hideg

Katonai támadásra készítik fel Grönland lakosságát

Katonai támadásra készítik fel Grönland lakosságát

Grönland miniszterelnöke szerint a sziget lakosságának és hatóságainak fel kell készülnie egy katonai jellegű válsághelyzetre is, miután Donald Trump területszerzési fenyegetései miatt az invázió kockázata megnőtt. Dánia és NATO lépései, valamint az amerikai vámfenyegetések tovább élezik a geopolitikai feszültséget az egyre nagyobb stratégiai jelentőségű sarkvidéki térségben.
 

Davos: Donald Trump kénytelen volt visszafordulni

VIDEÓ
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.21. szerda, 18:00
Pető Attila
Kreszprofesszor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kínos ügy a világ egyik legnagyobb bankjánál: saját elemzőjétől határolódott el a vezérigazgató Trump kedvéért

Kínos ügy a világ egyik legnagyobb bankjánál: saját elemzőjétől határolódott el a vezérigazgató Trump kedvéért

A Deutsche Bank vezetése elhatárolódott attól az elemzéstől, amely szerint az európai befektetők tömegesen megválhatnak amerikai eszközeiktől – állította Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a davosi Világgazdasági Fórumon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli hidegnek is van jó oldala: már ezen a tavon is engedélyezett a korcsolyázás

Rendkívüli hidegnek is van jó oldala: már ezen a tavon is engedélyezett a korcsolyázás

Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Europe 'prepared to act with urgency' over Greenland, EU chief says as Trump flies to meet world leaders

Europe 'prepared to act with urgency' over Greenland, EU chief says as Trump flies to meet world leaders

Ursula von der Leyen says that "Europe prefers dialogue", as the US president prepares to address world leaders at Davos.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 21. 11:26
Nagy Márton: „megvizsgáljuk, kik voltak a hideg nyertesei” – új adó jöhet a szerdai kormányülésen
2026. január 21. 11:02
Mi adjuk a legtöbb áramot az energiaválságban lévő Ukrajnának
×
×
×
×