Elemző: idén a kelet-közép-európai részvénypiac vonzó lesz a befektetőknek

Egyfajta óvatosságra érdemes törekedni a befektetések tervezésekor, mert valóban nagyon turbulens a környezet, de éppen ez nagyon sok lehetőséget is tartogat – fogalmazott az OTP Global Markets Multi-Asset elemzési osztályának vezetője.

Sándor Dávid hozzátette: ha nézzük a kockázatos eszközöket, például a részvényeket, tavaly is nagyon jó teljesítményt tudtak hozni.

„Idén hasonló lehet a helyzet, mint tavaly, érdemes lehet tartani ezeket a kockázatosabb kitettségeket, akár a részvényeket is, de érdemes válogatni közöttük, és ilyen módon porlasztani úgymond az ezzel járó kockázatokat” – vélekedett az elemző.

Mint mondta: a kelet-közép-európai részvénypiac egészét gondolják vonzónak, Lengyelországra, Magyarországra, de akár a román részvénypiacra is érdemes figyelni. „A CETOP index képezi le ezt a régiót, itt továbbra is látunk lehetőségeket, mert olcsó a régió, és alapvetően megvan a vállalati oldal támogató háttere, amely idén is továbbra is ott lesz a régió mögött.”

Arra a felvetésre, hogy mennyire írhatja át a befektetők elképzeléseit, hogy viszonylag régóta erős a forint árfolyama, az elemző elmondta: alapvetően mindig is azt hangsúlyoztuk, hogy a devizában is egy egészséges diverzifikáltságot érdemes fenntartani.

Az elemző arról is beszélt, hogy

a kelet-közép-európai régió mellett a latin-amerikai térséget, a brazil-mexikói részvénypiacot továbbra is kedvező terepnek tekintik, és idéntől az indiai részvénypiacon látnak kedvező belépési lehetőséget.

„India egy nagyon hosszú távú befektetési sztori, de most azt gondoljuk, hogy van egy rövid távon is jónak mondható belépési helyzet. Európában mi a kis kapitalizációjú részvények irányába fordulnánk, itt ezek sokkal inkább a belső piacra figyelnek, és ha jön Európában egy javuló gazdasági teljesítmény a korábban bejelentett fiskális oldali élénkítés hatására, akkor ezek lehetnek ennek a haszonélvezői.

Az amerikai piacon viszont továbbra is az AI maradhat a fő tematika, és akkor ezen belül a félvezetőgyártókat, a szoftveres oldalon pedig a kiberbiztonsági cégeket kedveljük” – fogalmazott Sándor Dávid.