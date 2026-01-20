40 százalékos ugrás – Szakértő a Mol történelmi lépéséről

Nem véletlen, hogy több médium is történelmi jelentőségűnek nevezte azt a tranzakciót, ami úgy tűnik, hogy megvalósul a Mol és a NIS között – fogalmazott az InfoRádióban Hortay Olivér. A megállapodással egyfelől Szerbia üzemanyag-ellátása stabilizálódhat, másfelől a Mol regionális pozíciója, szerepe nagyon jelentősen fog növekedni: olajfinomítói kapacitása körülbelül 40, benzinkúthálózata pedig 20 százalékkal emelkedik majd, arról nem beszélve, hogy olyan új szinergiák, méretgazdaságossági lehetőségek nyílnak, amelyek jelentős fejlődési pályára állíthatják a magyar vállalatot – magyarázta a szakértő.

Szerinte Magyarország szempontjából is nagyon kedvező fejlemény a tranzakció. Mint mondta, hazánk regionális energiaközpont szerepe már az elmúlt években is megerősödött, legutóbb azzal, hogy az ukrán tranzit megszűnt, és azóta Szlovákia, Ukrajna is a gázellátásának egy meghatározó részét Magyarországon keresztül szerzi be, de korábban a szerb–magyar kapcsolatok más területeken is egyre gyümölcsözőbbé váltak, gondolva itt például a villamosenergia-piacok összehangolására, továbbá hogy Magyarországra Szerbián keresztül érkezik a hosszú távú orosz gázvásárlási szerződésben foglalt mennyiség, illetve hogy Szerbia bértárolást végez a gáz esetében hazánkban.

Az említett tranzakció révén a pancsovai olajfinomító kerül majd a Mol érdekeltségébe, valamint a szerb vállalat teljes kiskereskedelmi hálózata. Jelenleg

a Mol pozsonyi és százhalombattai finomítójának összesített kapacitása évente több mint 14 millió tonna, ez a pancsovai finomítóval valamivel több mint 5 millió tonnával fog növekedni, ami durván egy 40 százalékos bővülést jelent.

Ami pedig a kúthálózatot illeti, ott jelenleg a Mol megközelítőleg 2000 egységgel rendelkezik, és ehhez fog jönni a NIS 400 egységből álló hálózata – ami jelentős részt lefedi Szerbiát, de más balkáni országban is megtalálható, ez körülbelül –, ami összességében körülbelül 20 százalékos bővülést eredményez – emelte ki a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Mol-csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazpromnyefty társasággal a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról. Hortay Olivér szavai alapján a kötelező érvényű szándéknyilatkozat már önmagában egy nagy eredménynek tekinthető, hiszen az eladó és vevő megállapodásra jutott, hogy milyen feltételek mellett cserél gazdát a NIS említett tulajdonrésze. Mindazonáltal, hogy a tranzakció lezárulhasson, néhány feltételnek még teljesülnie kell: egyrészt jóvá kell hagynia azt a szerb államnak és kormányzatnak, másrészt az amerikai hatóságoknak is – tette hozzá. De az elmúlt hónapok sajtóhírei, információi alapján jó esély mutatkozik arra, hogy ezek minél gyorsabban megtörténjenek, és a tranzakció a mostani feltételek mentén lezárulhassanak – fogalmazott az InfoRádióban Hortay Olivér.