Construction site of a residential building with scaffolding and large cranes
Nyitókép: fhm, Getty Images

Felfordul az ingatlanpiac: megvan, miért vehetnek idén a vevők inkább újat, mint használtat

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Vihar előtti csend jellemzi a hazai ingatlanpiacot 2026 elején Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint, a használt és az új építésű lakások ára közti olló pedig zárul. Az is sejthető, mi történt a családi asztaloknál karácsonykor.

Mozgalmas évet tudhat maga mögött a magyar ingatlanpiac. Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője az InfoRádióban elmondta, a december nagyon felemás hónap volt, úgymond vihar előtti csendet érzékelt, még úgy is, hogy a december nem az adás-vétel hónapja, bár a családi asztaloknál ilyenkor sok fontos döntés megszületik a jövőre nézve.

A számok viszont nem hazudnak, a 2024-es decemberi adatokhoz képest 16 százalékkal esett vissza a kereslet idén decemberben, a hirdetésfeladások száma viszont nem csökkent olyan mértékben:

  • egy hónap alatt 31 százalékos visszaesés volt
  • éves összevetésben viszont 20 százalékos növekedés.

Ha az egész éves adatokat nézzük, azt látjuk, hogy a kereslet 5 százalékkal nőtt 2024-hez képest, és a friss kínálat is jelentősen meghaladta a 2024-es évet; ez a szakértő szerint azért nagyon fontos, mert ha van friss kínálat, az általában azt jelzi előre, hogy a következő időszakban a kereslet is növekedés előtt áll, hiszen Magyarországon 10 emberből 9 a saját tulajdonú ingatlanában lakik, és nagyon sokaknak a továbbköltözés előfeltétele az, hogy eladják a meglévő otthonukat.

Hogy friss kínálat miből áll elő, az három összetevős:

  1. a továbbköltözni tervezők hirdetéseiből
  2. új építésű lakásokból: az elmúlt hónapokban több ezer új lakás építését jelentették be a beruházók és a kormányzat, ezek jelentős része a 3 százalékos hiteles körbe esik, legfeljebb másfél millió forintos lesz a négyzetméterár (a használt és az új lakások árszintje emiatt ki fog egyenlítődni)
  3. növekszik a befektetői aktivitás, ami főként a belvárosi piacot mozdítja meg Budapesten; egyes kerületekben a tiltás felé mozdultak el az Airbnb terén, így erre szánt lakások sokaságát adhatják el most.

A befektetők helyzetére külön kitért. Esetükben a hosszú távú kiadásból származó bevétel, illetve az értéknövekedés lehet alternatíva az airbnb-zés visszaszorulását érzékelve, igaz, most az albérletárak sem emelkednek, amikor tulajdonhoz jutni már kedvezőbb feltételekkel lehet, ez pedig az értéknövekedését is befolyásolja az ingatlanállománynak; Balogh László elmondása szerint november hónapban 0,1 százalékkal már csökkent is ez a havi érték, nem lenne meglepődve, ha csökkenő tendencia lenne érvényes Budapesten ezek után is.

Az elemző elmondta még, hogy a keresletet az új építésű ingatlanok irányába tolja a 3 százalékos segítség a másfél milliós négyzetméterár-plafonnal, mivel van egy olyan körülmény is, hogy már tervezőasztalon lévő ingatlanokra is fel lehet venni hitelt, nem csupán azokra, amelyek már használatba vételi engedélyt kaptak. A vevő márpedig egy adott környéken szívesebben vehet újat, mint használtat, ugyanannyiért.

Gazdaság    Felfordul az ingatlanpiac: megvan, miért vehetnek idén a vevők inkább újat, mint használtat

