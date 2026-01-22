ARÉNA - PODCASTOK
A magyar főváros budai oldala a Duna mentén.
Nyitókép: Getty Images/JByard

Airbnb – újabb budapesti kerületben jöhet tiltás

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Szigorítana az Airbnb-szabályokon a főváros I. kerülete, ahol akár be is tilthatják a rövid távú lakáskiadást – közölte Fazekas Csilla, a városrész alpolgármestere és a kormánypárt országgyűlési képviselőjelöltje.

A közlemény alapján Fazekas Csilla párbeszédet kezdeményez a szomszédos kerületek polgármestereivel a rövid távú lakáskiadás közös szabályozásáról vagy akár tiltásáról is.

Megjegyezte, hogy a VI. kerület volt az első, amely megtiltotta a rövid távú lakáskiadást: a 2024 nyarán Terézvárosban tartott véleményformáló népszavazás eredményére hivatkozva a kerület vezetése 2026 januárjától megtiltotta a lakáshotelek üzemeltetését, és a döntés óta több más városrészben is napirendre került ez a kérdés.

Fazekas Csilla a közleményben az ingatlan.com legfrissebb, januári adataira hivatkozva, azt írta, hogy a VI. kerületben tavaly év eleje óta érezhető változások történtek albérletpiacon: idén januárban a Terézvárosban kiadó használt társasházi lakások havi bérleti díjának középértéke 282,5 ezer forint volt, ami 1 százalékkal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt.

Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a VI. kerületi albérletkínálat közel 1250 darabra nőtt, ami jelentős, 28 százalékos bővülést jelent a 2025 januári szinthez képest.

Az I. kerület kapcsán az ingatlan.com azt találta, hogy 2026 januárjában a kiadó használt társasházi lakások havi bérleti díjának középértéke 300 ezer forint volt, 4 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

A budavári eladó használt lakások medián négyzetméterára pedig 15 százalékkal, mintegy 1,9 millió forintra nőtt.

Az ingatlanportál szerint az I. kerületi Airbnb-üzemeltetés lehetősége rövid távon eleve „befagyasztott” állapotban van az új belépők szempontjából a budapesti moratórium miatt.

Egy esetleges kerületi szigorítás hatása elsősorban az aktuális lakáshotel-üzemeltetők és tulajdonosok esetében hozhatna változást, ami valószínűleg a kínálat bővülésével járna az eladó és hosszú távra kiadó lakások piacán – idézte az ingatlan-com értékelését Fazekas Csilla.

