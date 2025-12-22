Kevesebb kocsit készít Kecskeméten az egyik autómárka

Átmenetileg egy műszakos termelésre állnak át 2026 első negyedévében a kecskeméti Mercedes-gyár egyes területein. A változtatást azzal indokolják, hogy a tisztán elektromos hajtású Mercedes-Benz GLB sorozatgyártásának beindításához kapcsolódó fejlesztések miatt van szükség az átállásra. Az, hogy ez mekkora visszaesést jelent majd, „még nehéz lenne megmondani” – erről beszélt Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban.

Kiemelte, a magyar GDP kb. 5 százalékát adja a járműgyártás, tehát bizonyos csökkenés jelentkezhet a GDP-ben a Mercedes-gyár egyműszakos termelésre való átállásának nyomán. Hozzátette, természetesen nem a Mercedes az egyetlen szereplő ebben a szektorban, ugyanakkor fontos szerepet tölt be.

Korábban már történt olyan, hogy változott a műszakok száma, legutóbb éppen háromról kettőre. Elmondta, az elemzői várakozások azok voltak, hogy a termelésben növekedés lesz, éppen amiatt, mert az új modell gyártása felfut.

Meglátjuk, hogy április után mi következik,

átállnak-e több műszakra, tud-e nőni a termelés, vagy pedig maradnak alacsonyabb szinten – fogalmazott a vezető közgazdász.

Hozzátette, a járműgyártás termelése „azért volt jóval magasabb”, októberben például 6,4 százalékkal volt a 2021-es átlag felett. 2023-ra tekintve pedig 20-30 százalékos többletek voltak, a csúcstól körülbelül 25 százalékkal van jelenleg elmaradva a termelés.

Ez érezhető a műszakok számában, de egyben a foglalkoztatotti létszámban is. Az állományban lévő munkavállalók valószínűleg kevésbé lesznek érintve. Mindazonáltal a kölcsönzött munkaerő vélhetően rosszul jár az év elején – emelte ki Regős Gábor.