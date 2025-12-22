ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.73
usd:
330.72
bux:
110890.99
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Kevesebb kocsit készít Kecskeméten az egyik autómárka

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Fontos szereplő ez a márka, így mindenképpen meghatározó lesz a termeléskiesés – mondta el Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban.

Átmenetileg egy műszakos termelésre állnak át 2026 első negyedévében a kecskeméti Mercedes-gyár egyes területein. A változtatást azzal indokolják, hogy a tisztán elektromos hajtású Mercedes-Benz GLB sorozatgyártásának beindításához kapcsolódó fejlesztések miatt van szükség az átállásra. Az, hogy ez mekkora visszaesést jelent majd, „még nehéz lenne megmondani” – erről beszélt Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban.

Kiemelte, a magyar GDP kb. 5 százalékát adja a járműgyártás, tehát bizonyos csökkenés jelentkezhet a GDP-ben a Mercedes-gyár egyműszakos termelésre való átállásának nyomán. Hozzátette, természetesen nem a Mercedes az egyetlen szereplő ebben a szektorban, ugyanakkor fontos szerepet tölt be.

Korábban már történt olyan, hogy változott a műszakok száma, legutóbb éppen háromról kettőre. Elmondta, az elemzői várakozások azok voltak, hogy a termelésben növekedés lesz, éppen amiatt, mert az új modell gyártása felfut.

Meglátjuk, hogy április után mi következik,

átállnak-e több műszakra, tud-e nőni a termelés, vagy pedig maradnak alacsonyabb szinten – fogalmazott a vezető közgazdász.

Hozzátette, a járműgyártás termelése „azért volt jóval magasabb”, októberben például 6,4 százalékkal volt a 2021-es átlag felett. 2023-ra tekintve pedig 20-30 százalékos többletek voltak, a csúcstól körülbelül 25 százalékkal van jelenleg elmaradva a termelés.

Ez érezhető a műszakok számában, de egyben a foglalkoztatotti létszámban is. Az állományban lévő munkavállalók valószínűleg kevésbé lesznek érintve. Mindazonáltal a kölcsönzött munkaerő vélhetően rosszul jár az év elején – emelte ki Regős Gábor.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Kevesebb kocsit készít Kecskeméten az egyik autómárka

mercedes-benz

autógyártás

mercedes-gyár

regős gábor

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre nagyobb a nyomás a forinton

Egyre nagyobb a nyomás a forinton

A múlt hét a kamatdöntések hete volt. A magyar jegybankon kivül, az EKB és a japán jegybank is döntött. Ezek hatásai még érződnek ma is a devizapiacokon. A forint a mai nap 388 felett van az euróval és 330,6 körül a dollárral szemben, annak ellenére, hogy a dollár nagyot gyengül az euróval szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt a hibát rengeteg magyar elköveti karácsonykor: bele sem gondolnak, fájdalmasak a következmények

Ezt a hibát rengeteg magyar elköveti karácsonykor: bele sem gondolnak, fájdalmasak a következmények

A lakosság 30-40 százaléka tapasztal időnként refluxos tüneteket, és mintegy ötöde szenved reflux betegségben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
New Trump envoy says he will serve to make Greenland part of US

New Trump envoy says he will serve to make Greenland part of US

Denmark warns Washington to respect its sovereignty, while Greenland says it will decide its own future.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 22. 17:55
Európának fájó döntést hoztak a kínaiak
2025. december 22. 16:52
Nagy adventi élelmiszer-ellenőrzést tartott az NKFH
×
×
×
×