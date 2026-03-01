Pollenrobbanás várható: hajmeresztő időszak kezdődik az allergiások számára

A szezonális allergiás tünetek megjelenését különböző növények virágporának belélegzése okozza. Valakinél a nyírfa, a mogyoró, a pázsitfűfélék virágzása idején jelentkeznek a panaszok, de a legtöbben a parlagfű pollenszórásakor tapasztalják az allergiás tünetek megjelenését.

Most a tavaszi pollenszezon legelején vagyunk, ilyenkor jellemzően a mogyoró és az éger jelenik meg először – mondta az InfoRádió kérdésére Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.

Hozzátette: „az idei évnek egy érdekessége, hogy a havazás és a hideg időjárás miatt a növények virágzása sokáig váratott magára. A tavaszi növényfajok egy hőösszeget gyűjtenek, tehát akár ki is lehet számolni, hogy a meleg hatására körülbelül mikor kezdődhet a pollenszezon, mikor gyűlik össze az a hőmennyiség, ami elindítja a pollenszórásokat. Ez a napokban beindult. Kisebb pollenszórások előfordultak január környékén is, amikor enyhébb idő volt, a növények tehát készen állnak. Most arra kell számítani, hogy nagyon hirtelen fogják nagy mennyiségben kiszórni a pollenjüket.”

Az allergiások mit tehetnek?

A biológus szerint többféle módon is javíthatnak a helyzeten. Amennyiben még nincs a környezetükben ilyen növény, akkor meg kell válogatni, hogy mit ültessenek a kertbe. Érdemes ismerni azokat a növényeket, amelyek erősen allergizálnak. Erről az intézet honlapján is van egy tájékoztató, amiben több száz növény föl van sorolva, és ha valaki ültetést tervez az ablakába vagy a kertjébe, akkor ne ilyen erősen allergén növényeket válasszon.

„Ha már ott van ez a növény valahol a közelében, akkor figyelje a pollenszezont, figyelje a jelentéseket, előrejelzéseket a virágzás idejéről, ebben az időszakban kerülék el ezeket a helyeket. Mi már nagyon szorgalmazzuk, hogy alakuljon ki egyfajta tudatosság ezzel kapcsolatban, tehát

a települések se ültessék ezeket a nagyon allergén növényeket,

az ügyben már jogszabályok is jelentek meg. Várhatóan javulni fog a helyzet, ha a tudatosság nő a lakosság körében is” – vázolta Magyar Donát.

Az allergiások felírhatnak gyógyszert is – hangsúlyozta a szakember, aki arról is beszélt, hogy az érintettek otthon is, vagy a kerti munkák során vegyenek föl maszkot, mert az nagyon sok pollent kiszűr. Figyeljenek arra, hogy szellőztetéskor sok pollen bejut az otthonokba, de a ruhákon és a hajon is sok pollen bejuthat.

„Ezért fontos a port, nedves ruhával törölni otthon, porszívózni, illetve minden este hajat mosni. Az allergiásokra ez fokozottan érvényes, hiszen náluk jelentkezhet az éjszaka folyamán is a hajukon bevitt pollen miatt allergiás tünet, orrdugulás, orrfolyás, nehézlégzés, akár köhögés” – fogalmazott a biológus.

Kisgyermekeknél figyeljünk arra, hogy láz az allergiás tüneteknél nincs, tehát ott alapvetően az orrfolyás és a tüsszögés a legjellemzőbb, illetve szemviszketés is kialakulhat.

Figyelni kell a tüneteket – online lehetőség is van, hogy valaki írja a tüneteit, és osztályozza is, hogy mennyire erős vagy enyhe az, amit tapasztal, és ezekhez az online rendszer hozzáilleszti a helyileg mért pollen adatokat. Az NNGYK honlapján folyamatosan frissülő információkat lehet találni a pollenszezonról.