Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét - állítja Izrael, Irán cáfol

Az izraeli hadsereg szóvivője azt közölte, hogy Irán legfőbb vallási vezetője meghalt, holtestét megtalálták.

Izraeli sajtóértesülések szerint felvétel is van arról, ahogyan kiássák Hamenei maradványait teheráni rezidenciája romjai alól. A felvételt állítólag megmutatták az amerikai elnöknek is.

Donald Trump azonban nagyon óvatosan kommentálta a dolgot. Úgy fogalmazott: úgy érezzük, hogy ez egy korrekt sztori. Azt mondta, hogy a legtöbb ember, aki a döntéseket hozta Iránban már halott.

Az biztosnak látszik, hogy találat érte az ajatollah székhelyének számító épületet, az iráni vezetés azonban azt állítja: Ali Hamenei nem tartózkodott ott, továbbra is épségben van, és irányítja az országot.

Izraeli állítás szerint likvidálták az Iráni Forradalmi Gárda főparancsnokát, a védelmi minisztert és Ali Hamenei nemzetbiztonsági tanácsadóját is.