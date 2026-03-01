Reza Pahlavi, a sah fia megszólalt Ali Hamenei megölése után: szerepet vállalna Irán átmeneti kormányzásában, ha megbukik a rezsim

Miután a súlyos amerikai–izraeli légitámadásokban megölték Irán katonai és politikai vezetőinek jó részét, és meghalt Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb katonai és politikai vezetője is,

Donald Trump amerikai elnök fegyverletételre vagy átállásra szólította fel az iráni fegyveres erőket, Irán népének pedig azt üzente, hogy „itt az idő, hogy a saját kezükbe vegyék a sorsukat”.

Mint egy CBS-tévéinterjúban Donald Trump fogalmazott, „pontosan tudja, ki vezeti ma Iránt, de nem árulja el”. Azt mondta, „néhány jó jelölt” is van, aki a következő hetekben átveheti a vezetést, amennyiben újraindulnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, és azt mondta: a diplomáciai megoldás esélye most „jelentősen nagyobb”, mint egy nappal korábban.

Az iráni iszlamista kormányzat is reagált. Háromtagú vezetői tanács veszi át átmenetileg Irán irányítását Ali Hamenei ajatollah halála után – jelentette vasárnap az iráni állami média. A testület élén Maszúd Pezeskján elnök, Mohszeni Ejei Gholámhoszein igazságügyi vezető, valamint az Őrök Tanácsának egyik tagja áll.

A hatalmi vákuum lehetőségére reagálva megszólalt Reza Pahlavi, az 1979-ben megbuktatott sah, Mohammad Reza Pahlavi fia is. A Washington Postban megjelent írásában jelezte: kész szerepet vállalni egy átmeneti időszakban.

Azt ígérte, hogy új alkotmányt népszavazással fogadtatnának el, majd nemzetközi felügyelet mellett szabad választásokat tartanának, ezt követően az átmeneti kormány feloszlana. Hangsúlyozta: nem ismétlődhet meg az iraki háborút követő intézményi összeomlás és káosz.

