Iráni háború: itt a második hullám, izraeli harci gépek újabb nagy támadást indítottak Teheránban

Miután a szombati intenzív amerikai–izraeli légitámadások során megölték gyakorlatilag a teljes iráni katonai csúcsvezetést, és meghalt Ali Hamenei ajatollah, az iráni iszlamista rezsim politikai és vallási vezetője, vasárnap délelőtt Izrael újabb támadási hullámot jelentett be.

Az izraeli légierő a CNN szerint közölte:

szétrombolják „az iráni terrorista rezsim főhadiszállását Teherán szívében”. Jelentések szerint az iszlamista Forradalmi Gárda központja is támadás alatt áll.

Az izraeli védelmi miniszter, Israel Katz szerint totális a légifölényük Teherán légterében, miután teljesen kiiktatták az iráni légvédelmet, és mostantól nonstop légi hadműveletek, hatalmas támadás következik teheráni célpontokra.

Az iráni állami hírügynökség szerint Teheránt összesen 60 támadás érte az elmúlt 24 órában, amelyekben 57-en haltak meg.

