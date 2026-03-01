ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 1. vasárnap Albin
Légicsapás füstoszlopát nézik emberek Teheránban 2026. február 28-án, amelynek reggelén Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy Izrael megelõzõ csapást mért Iránra. Donald Trump amerikai elnök egyidejûleg közölte, hogy az Egyesült Államok nagyszabású hadmûveletet indított Irán ellen, és megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát.
Nyitókép: -

Iráni háború: itt a második hullám, izraeli harci gépek újabb nagy támadást indítottak Teheránban

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Újra robbanások hallatszanak és füstoszlopok szállnak fel Teheránban. Izrael bejelentette: újabb csapások sorozatát indítja „Teherán szívében”. Az izraeli védelmi miniszter szerint teljesen kiiktatták az iráni légvédelmet, így uralják Teherán légterét.

Miután a szombati intenzív amerikai–izraeli légitámadások során megölték gyakorlatilag a teljes iráni katonai csúcsvezetést, és meghalt Ali Hamenei ajatollah, az iráni iszlamista rezsim politikai és vallási vezetője, vasárnap délelőtt Izrael újabb támadási hullámot jelentett be.

Az izraeli légierő a CNN szerint közölte:

szétrombolják „az iráni terrorista rezsim főhadiszállását Teherán szívében”. Jelentések szerint az iszlamista Forradalmi Gárda központja is támadás alatt áll.

Az izraeli védelmi miniszter, Israel Katz szerint totális a légifölényük Teherán légterében, miután teljesen kiiktatták az iráni légvédelmet, és mostantól nonstop légi hadműveletek, hatalmas támadás következik teheráni célpontokra.

Az iráni állami hírügynökség szerint Teheránt összesen 60 támadás érte az elmúlt 24 órában, amelyekben 57-en haltak meg.

Az iráni háború második napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

