2026. március 1. vasárnap
Young caucasian female tourist checking the arrival departure board on airport in Budapest.
Nyitókép: urbazon/Getty Images

Itt a lista, Budapestről ezekbe a városokba törölték a légijáratokat a háború miatt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Vasárnap 28 járatot töröltek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a közel-keleti helyzet miatt, egyes járatok státusza egy napon belül is változhat – közölte a Budapest Airport.

A közel-keleti helyzet érinti a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és az ide érkező járatokat. Vasárnap 28 járatot töröltek

  • Tel-Aviv,
  • Dubaj,
  • Abu-Dzabi,
  • Doha,
  • Ammán

desztinációval.

„A járatstátuszok nap folyamán folyamatosan változhatnak. Javasoljuk utasainknak, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak légitársaságuknál és a konzuli szolgálatoknál, valamint kövessék a Budapest Airport járatinformációs felületeit” – áll a Budapest Airport közleményében.

Továbbra is fennáll a légtérzár Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben, további tájékoztatás hétfőn várható, a magyar diplomáciai képviseletek addig is üzemelnek

– közölte korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter közölte, melyik légitársaság mikorra ígért tájékoztatást:

  • Az Etihad holnap hajnal 2 órára,
  • a Qatar Airways holnap reggel 9 órára,
  • az Emirates légitársaság holnap délelőtt 11 órára

ígért tájékoztatást a továbbiakról.

Az iráni háború második napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

Belföld    Itt a lista, Budapestről ezekbe a városokba törölték a légijáratokat a háború miatt

budapest

ferihegy

irán

liszt ferenc nemzetközi repülőtér

iráni háború

2026. március 1. 16:12
