Nagy baj lett a tengerparti utazásból

Egy utasbiztosító gondoskodni tud arról, hogy az utazók pihenése gondtalan legyen, akár síelésről, akár egzotikus országba való utazásról van szó – mondta el Elek Andrea, az Európai Utazási Biztosító vezérigazgatója az InfoRádióban.

Mint kifejtette, poggyászbalesetek, egészségügyi problémák esetében is segít az utasbiztosító, illetve az asszisztenciaszolgáltató valamennyi felmerülő problémát megoldani. Fontos végiggondolni, milyen típusú utasbiztosításra van szükség. Ezt befolyásolhatja, hogy autóval utazunk, vagy esetleg repülővel, illetve az időjárási körülményeket is figyelembe kell venni. Ezen felül az utazás célja is jelentős szempont, más a tengerparti pihenés, más a városnézés és más a sportolás, kifejezetten más típusú biztosítás szükséges a síeléshez.

Számolni kell azzal, hogy a külföldi országokban, főleg Európán kívül teljesen más az egészségügyi ellátórendszer, és mások a költségek is. Elek Andrea példaként kiemelte egy Balira utazó ügyfelük történetét, aki „nyilván tengerparti pihenés” céljából látogatott oda, de aztán szédült, illetve légszomja volt. Ezt jelezte az utasbiztosító felé, és a helyi kórházba szállították kivizsgálásra. Az EUB orvosa az utassal és a kórházzal is felvette a kapcsolatot. Megállapították, hogy a megfelelő ellátáshoz Szingapúrba kellene szállítani az utast. Ezt mentőrepülővel tették meg, Szingapúrban pedig műtétet is végeztek, ugyanis sürgős beavatkozásra volt szükség. Néhány napos kórházi tartózkodás után a helyi orvosok az EUB orvosával konzultálva úgy döntöttek, hazatérhet az utas, az EUB asszisztenciaszolgáltatója pedig gondoskodott arról, hogy a hazautazás valamennyi lépését megszervezzék.

Az EUB ebben az esetben közel 23 millió forintos költséget vállalt át az ügyféltől

– emelte ki a vezérigazgató.

A szingapúri mentőrepülős szállítás költsége például önmagában több mint 9 millió forint volt. A kórházi ellátást, a műtéti költséget is beleértve, 12 millió forint feletti összeg volt, a minden egészségügyi szempontot figyelembe vevő hazaszállítás pedig több mint 1 millió forintba került. Mindehhez jött hozzá a sok szervezés, amelynek gondja szintén lekerült a biztosított válláról.