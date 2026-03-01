Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a szombati amerikai–izraeli légtámadások során sok más iráni katonai és politikai vezető mellett megölték Ali Hamenei ajatollahot, Irán legfelsőbb politikai és vallási vezetőjét is. Korábbi izraeli híradások szerint megtalálták Hamenei holttestét Teherán belvárosában, a rezidenciáján, amelyet súlyos, célzott légicsapás ért szombat reggel. Az épület gyakorlatilag teljesen megsemmisült, a hírek szerint meghalt Hamenei több rokona is.

Az irán állami televízióban megerősítették Hamenei halálhírét. Az Index összefoglalója szerint a műsorvezető azt mondta: „egész életen át tartó, fáradhatatlan és kitartó küzdelme után, magasröptű és mennyei szellemmel, mint a védelem szilárd hegye, a jóság és az elszántság irgalmas atyja, a vezető és imám, a muszlimok emírje, ajatollah Ali Hoszajni Khamenei az Iráni Iszlám Köztársaság szent szentélyének dicsőítését fenntartó úton megitta a mártírság édes, tiszta italát, és csatlakozott a legfőbb mennyei királysághoz.”

Háromtagú vezetői tanács veszi át átmenetileg Irán irányítását Ali Hamenei ajatollah halála után

– jelentette vasárnap az iráni állami média. A testület élén Maszúd Pezeskján elnök, Mohszeni Ejei Gholámhoszein igazságügyi vezető, valamint az Őrök Tanácsának egyik tagja áll.

Donald Trump magyar idő szerint éjjel nyilatkozott a CBS televíziónak, és azt mondta, „pontosan tudja, nem nem árulja el”, hogy ki vezeti most Iránt. Mint fogalmazott, „Vannak jó jelöltek” Irán vezetésére, akikkel jó esély nyílhat egy tartós diplomáciai megállapodásra.

