2026. március 1. vasárnap Albin
Égő tűz egy kandalló, kályha vagy kemence égésterében.
Nyitókép: Unsplash

Napok óta nem látták a férfit, drámai körülmények között találták meg

Infostart

Háztűzben életét vesztette egy ember Üllésen. Az ágyában találták meg, miután napok óta nem látták.

Életét vesztette egy ember a Csongrád-Csanád vármegyei Üllés egyik családi házában keletkezett tűzben; vasárnap délután érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez, hogy az ott lakót napok óta nem látták – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Korábban tűz volt az Árpád dűlőben, a családi ház egyik szobájában. A helyiségben egy vegyes tüzelésű kandalló volt, a szobában korábban egy ágy égett.

Az ingatlan lakóját napok óta nem látták, az oda történő bejutáshoz kérték a tűzoltók segítségét. A férfit a szobában megtalálták, az életét már nem lehetett megmenteni. Nem zárható ki, hogy a tüzet a kandallóból kipattanó szikra okozhatta, a pontos keletkezési okot és a körülményeket a katasztrófavédelem vizsgálja.

Fontos, hogy éghető anyagot ne tároljuk a tüzelőberendezés közvetlen közelében, továbbá használjunk szikrafogót és füstérzékelőt, amely a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő eloltani a tüzet vagy épségben kimenekülni az épületből.

(Nyitóképünk illusztráció)

tűz

katasztrófavédelem

tragédia

csongrád-csanád vármegye

