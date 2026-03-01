ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. március 1. vasárnap Albin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
This detailed world map features the borders of each country, creatively overlaid with their respective national flags. A comprehensive and visually striking representation of the global nations in a single frame, ideal for educational resources, geographic illustrations, and presentations. Credit: https://www.nasa.gov/topics/earth/images
Nyitókép: Hacer Keles

Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre

Infostart

Meghalt Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője, miután szombaton az Egyesült Államok és Izrael sorozatos, súlyos légitámadásokat indított Irán ellen. Donald Trump felszólította az iráni fegyveres erőket a megadásra vagy átállásra, és azt üzente Irán népének: itt az idő, hogy „visszavegyék az országukat”.

2026.03.01. 09:15

Háromtagú vezetői tanács veszi át átmenetileg Irán irányítását

Háromtagú vezetői tanács veszi át átmenetileg Irán irányítását Ali Hamenei ajatollah halála után - jelentette vasárnap az iráni állami média. A testület élén Maszúd Pezeskján elnök, Mohszeni Ejei Gholámhoszein igazságügyi vezető, valamint az Őrök Tanácsának egyik tagja áll. A trió a legfelsőbb vezető alkotmányos feladatait látja el addig, amíg a 88 tagú Szakértők Gyűlése kijelöli Hamenei utódját. Az iráni jog szerint a testületnek a lehető leghamarabb döntenie kell az új legfelsőbb vezetőről. Egyelőre nem ismert, ki követheti a szombati amerikai-izraeli légicsapásokban meghalt vallási és politikai vezetőt.
Az Őrök Tanácsa, Irán egyik kulcsfontosságú alkotmányos testülete 12 tagból áll, hat iszlám jogtudósból és hat világi jogászból. Az Őrök Tanácsa az iráni politikai rendszer egyik legnagyobb hatalmú intézménye. Nem csupán jogi kontrollt gyakorol, hanem érdemben befolyásolja, kik indulhatnak választáson.

2026.03.01. 09:10

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – közölte Izrael, majd Donald Trump is megerősítette

Az izraeli hadsereg közlése szerint Ali Hamenei ajatollah meghalt a csapásokban, és a holttestét is megtalálták. Teherán szerint az ajatollah él, és irányítja az országot.

2026.03.01. 09:10

Dubaj nemzetközi repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett

Dubaj nemzetközi repülőtere és a város jelképének számító Burdzs al-Arab szálloda is károkat szenvedett az iráni megtorló csapások következtében.

2026.03.01. 09:10

Egy ember meghalt, amikor Tel-Avivban becsapódott egy iráni rakéta

Egy ember meghalt és sokan megsebesültek Tel-Avivban egy Iránból indított rakéta becsapódásában – jelentette az izraeli mentőszolgálat szombaton késő este.

2026.03.01. 09:10

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „addig, amíg sikerül elérni a célt”

Donald Trump arra sürgette az iráni biztonsági erők tagjait, hogy tegyék le a fegyvert, illetve „álljanak a hazafiak pártjára”. „Ez egyedülálló óriási lehetőség az iráni emberek előtt, hogy visszavegyék országukat” – hangoztatta az amerikai elnök, amikor megerősítette Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője halálhírét.

2026.03.01. 09:10

Donald Trump újabb súlyos fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda számára

Az iráni Forradalmi Gárda fenyegetőzött Ali Hamenei halálhíre után, amire válaszolt az amerikai elnök is.

2026.03.01. 09:09

Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető

Háromtagú vezetői tanács veszi át Ali Hamenei feladatait. „Megitta a mártírság édes, tiszta italát, és csatlakozott a legfőbb mennyei királysághoz” – mondta az iráni állami televízió műsorvezetője, amikor megerősítette: meghalt az amerikai–izraeli légicsapásokban Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Donald Trump szerint „van néhány jó jelölt” Irán élére.

2026.03.01. 09:09

Elemzés: az iráni háború újabb migrációs válságot és terrorhullámot hozhat

Elhúzódó migrációs válságot, több millió iráni és Iránban tartózkodó afgán útnak indulását, valamint újabb európai terrorhullámot hozhat az iráni háború – írja az MCC Migrációkutató Intézet gyorselemzése.

Kezdőlap    Külföld    Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre

egyesült államok

donald trump

izrael

irán

ali hamenei

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzés: az iráni háború újabb migrációs válságot és terrorhullámot hozhat

Elemzés: az iráni háború újabb migrációs válságot és terrorhullámot hozhat
Elhúzódó migrációs válságot, több millió iráni és Iránban tartózkodó afgán útnak indulását, valamint újabb európai terrorhullámot hozhat az iráni háború – írja az MCC Migrációkutató Intézet gyorselemzése.
 

Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”

Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető

Donald Trump újabb súlyos fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda számára

Egy ember meghalt, amikor Tel-Avivban becsapódott egy iráni rakéta

Dubaj nemzetközi repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport az iráni háború miatt

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meghalt Irán legfőbb vezére, elindult a megtorlás, Irán szétbombázza Dubajt - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Meghalt Irán legfőbb vezére, elindult a megtorlás, Irán szétbombázza Dubajt - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Tegnap reggel megtámadta az Egyesült Államok és Izrael Iránt, a cél az iszlamista rezsim megbuktatása, az atomprogram és a ballisztikus rakétaprogram leszerelése. Irán ma reggel hivatalosan is megerősítette: meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. A háború folytatódik: az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest a szomszédos országokat bombázza, támadás érte ma Izraelt, Irakot, Jordániát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Kuvaitot és Bahreint is. Dubajt és Dohát majdnem olyan intenzíven rakétázza Irán, mint Izraelt - az emírségekben már legalább hat rakéta / drón talált be és halottak is vannak. Iránban tízezrek vannak az utcákon, akik bosszúért tüntetnek, Pakisztánban és Irakban az amerikai követségek épületeit támadják helyiek. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon márciusban: itt állnak lesben az ellenőrök, erre harapnak most

Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon márciusban: itt állnak lesben az ellenőrök, erre harapnak most

Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a 2026. márciusban, hol lesz NAV-ellenőrzés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei killed in US-Israel attack

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei killed in US-Israel attack

Iran's Revolutionary Guard Corps has vowed a "devastating" retaliation following the supreme leader's death.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 1. 09:00
Elemzés: az iráni háború újabb migrációs válságot és terrorhullámot hozhat
2026. március 1. 08:45
Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető
×
×