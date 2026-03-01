Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre

2026.03.01. 09:15 Háromtagú vezetői tanács veszi át átmenetileg Irán irányítását Háromtagú vezetői tanács veszi át átmenetileg Irán irányítását Ali Hamenei ajatollah halála után - jelentette vasárnap az iráni állami média. A testület élén Maszúd Pezeskján elnök, Mohszeni Ejei Gholámhoszein igazságügyi vezető, valamint az Őrök Tanácsának egyik tagja áll. A trió a legfelsőbb vezető alkotmányos feladatait látja el addig, amíg a 88 tagú Szakértők Gyűlése kijelöli Hamenei utódját. Az iráni jog szerint a testületnek a lehető leghamarabb döntenie kell az új legfelsőbb vezetőről. Egyelőre nem ismert, ki követheti a szombati amerikai-izraeli légicsapásokban meghalt vallási és politikai vezetőt.

Az Őrök Tanácsa, Irán egyik kulcsfontosságú alkotmányos testülete 12 tagból áll, hat iszlám jogtudósból és hat világi jogászból. Az Őrök Tanácsa az iráni politikai rendszer egyik legnagyobb hatalmú intézménye. Nem csupán jogi kontrollt gyakorol, hanem érdemben befolyásolja, kik indulhatnak választáson.

2026.03.01. 09:10 Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – közölte Izrael, majd Donald Trump is megerősítette Az izraeli hadsereg közlése szerint Ali Hamenei ajatollah meghalt a csapásokban, és a holttestét is megtalálták. Teherán szerint az ajatollah él, és irányítja az országot.

2026.03.01. 09:10 Dubaj nemzetközi repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett Dubaj nemzetközi repülőtere és a város jelképének számító Burdzs al-Arab szálloda is károkat szenvedett az iráni megtorló csapások következtében.

2026.03.01. 09:10 Egy ember meghalt, amikor Tel-Avivban becsapódott egy iráni rakéta Egy ember meghalt és sokan megsebesültek Tel-Avivban egy Iránból indított rakéta becsapódásában – jelentette az izraeli mentőszolgálat szombaton késő este.

2026.03.01. 09:10 Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „addig, amíg sikerül elérni a célt” Donald Trump arra sürgette az iráni biztonsági erők tagjait, hogy tegyék le a fegyvert, illetve „álljanak a hazafiak pártjára”. „Ez egyedülálló óriási lehetőség az iráni emberek előtt, hogy visszavegyék országukat” – hangoztatta az amerikai elnök, amikor megerősítette Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője halálhírét.

2026.03.01. 09:10 Donald Trump újabb súlyos fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda számára Az iráni Forradalmi Gárda fenyegetőzött Ali Hamenei halálhíre után, amire válaszolt az amerikai elnök is.

2026.03.01. 09:09 Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető Háromtagú vezetői tanács veszi át Ali Hamenei feladatait. „Megitta a mártírság édes, tiszta italát, és csatlakozott a legfőbb mennyei királysághoz” – mondta az iráni állami televízió műsorvezetője, amikor megerősítette: meghalt az amerikai–izraeli légicsapásokban Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Donald Trump szerint „van néhány jó jelölt” Irán élére.