Bánhidi Ákos: büszke vagyok, kis szerencse kellett volna az előkelőbb helyezésekhez

A múlt vasárnap zárult téli olimpián a hazatérő magyar csapat Budapesten, a Larus Étterem és Rendezvényközpontban tartott sajtótájékoztatót. A legjobban szereplő rövidpályás gyorskorcsolyázók közül, az 1500 méteres távon a B döntőbe jutó Somodi Maja 12. helyen végzett. Végi Diána Laura 1000 méteren 15. lett. A magyar színekben versenyző Moon Wonjun a férfiak 1000 méteren 12., míg Kim Minseok a nagypályás gyorskorcsolyázók számában 1500 méteren a 7. helyen zárt.

„Büszke vagyok a versenyzőkre, van jövője a magyar short tracknek” – mondta az InfoRádióban a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség szakági sportigazgatója, aki összességében pozitívnak értékelte az ötkarikás teljesítményt.

„Meglehetősen fiatal gárdával utaztunk ki Milánóba, de így is képesek voltak versenyzőink közvetlenül az élmezőny mögött végezni bizonyos számokon”

– idézte fel Bánhidi Ákos. Emlékeztetett, hogy a pekingi és a phjongcshangi olimpiákhoz képest – amikor eredmény cunami zúdult a téli sportágakat is kedvelő magyar szurkolótáborra – a milánói nem közelítette meg azokat az eredményeket, de nem is múlták alul a várakozást. Értékelése szerint a gödör az lett volna, ha ki se jut a szakág.

Forrás: a milánói-cortinai téli olimpiáról hazatérõ magyar olimpiai csapat - MTI/MTVA/Purger Tamás

„Nagypályán, 1500 méteren Kim Minseok hetedik lett, igaz a szám korábbi kétszeres olimpiai bronzérmese dobogóra hajtott. Somodi Maja hajszálnyira volt az A döntőtől. Moon Wonjun fizikailag fel volt készülve, egy döntőre is, ez látszott az első 500 méteres selejtezős távján, ahol negyedik helyről, a negyedik idővel ment tovább, de meglehetősen stresszessé tette, hogy a negyeddöntőből kizárták a rossz rajt miatt” – sorolta a sportigazgató hozzátéve, hogy csak kis szerencse kellett volna a még előkelőbb helyezésekhez.

Lehet érem 2030-ban?

2030-ban a francia Alpokban rendezik a következő téli olimpiát. Ennek kapcsán a két junior világbajnokunkra hívta fel a figyelmet, akik közel kerülhetnek ahhoz, hogy a felnőttek között is eredményesek legyenek. „Az olimpia teljesen más követelményrendszer, de ezeknek a versenyzőknek megvan az esélye arra, hogy följebb lépdeljenek B döntőkbe, A döntőkbe, és onnan már nagyon közel lehet a pontszerzés, vagy akár a dobogó” – bizakodott a sportigazgató.

„Két világsztár, a Liu-fivérek már Kínát erősítik, de az eredményességük köszönhetően sikerült a gyorsasági szakágat népszerűsíteni.Tehetséges korcsolyázóink támogatására és fejlesztésükre a már sokszor bizonyított szakmai stábra is szükség lesz” – hangsúlyozta Bánhidi Ákos.