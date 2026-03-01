ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. március 1. vasárnap Albin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
a magyar szövetség ágazati igazgatója és Moon Wonjun a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók edzésén a Forum di Milanóban 2026. február 7-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Bánhidi Ákos: büszke vagyok, kis szerencse kellett volna az előkelőbb helyezésekhez

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A milánói téli olimpián most először szereplő magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók a következő években áttörést érhetnek el - fejtette ki az InfoRádiónak a magyar szövetség gyorsasági ágazati sportigazgatója. Bánhidi Ákos arról is beszélt, hogy a Liu-fivérek Kínába igazolása és a Jászapáti-testvérek sérülése miatt jócskán át kellett alakítani a válogatottat.

A múlt vasárnap zárult téli olimpián a hazatérő magyar csapat Budapesten, a Larus Étterem és Rendezvényközpontban tartott sajtótájékoztatót. A legjobban szereplő rövidpályás gyorskorcsolyázók közül, az 1500 méteres távon a B döntőbe jutó Somodi Maja 12. helyen végzett. Végi Diána Laura 1000 méteren 15. lett. A magyar színekben versenyző Moon Wonjun a férfiak 1000 méteren 12., míg Kim Minseok a nagypályás gyorskorcsolyázók számában 1500 méteren a 7. helyen zárt.

„Büszke vagyok a versenyzőkre, van jövője a magyar short tracknek” – mondta az InfoRádióban a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség szakági sportigazgatója, aki összességében pozitívnak értékelte az ötkarikás teljesítményt.

„Meglehetősen fiatal gárdával utaztunk ki Milánóba, de így is képesek voltak versenyzőink közvetlenül az élmezőny mögött végezni bizonyos számokon”

– idézte fel Bánhidi Ákos. Emlékeztetett, hogy a pekingi és a phjongcshangi olimpiákhoz képest – amikor eredmény cunami zúdult a téli sportágakat is kedvelő magyar szurkolótáborra – a milánói nem közelítette meg azokat az eredményeket, de nem is múlták alul a várakozást. Értékelése szerint a gödör az lett volna, ha ki se jut a szakág.

Forrás: a milánói-cortinai téli olimpiáról hazatérõ magyar olimpiai csapat - MTI/MTVA/Purger Tamás
Forrás: a milánói-cortinai téli olimpiáról hazatérõ magyar olimpiai csapat - MTI/MTVA/Purger Tamás

„Nagypályán, 1500 méteren Kim Minseok hetedik lett, igaz a szám korábbi kétszeres olimpiai bronzérmese dobogóra hajtott. Somodi Maja hajszálnyira volt az A döntőtől. Moon Wonjun fizikailag fel volt készülve, egy döntőre is, ez látszott az első 500 méteres selejtezős távján, ahol negyedik helyről, a negyedik idővel ment tovább, de meglehetősen stresszessé tette, hogy a negyeddöntőből kizárták a rossz rajt miatt” – sorolta a sportigazgató hozzátéve, hogy csak kis szerencse kellett volna a még előkelőbb helyezésekhez.

Lehet érem 2030-ban?

2030-ban a francia Alpokban rendezik a következő téli olimpiát. Ennek kapcsán a két junior világbajnokunkra hívta fel a figyelmet, akik közel kerülhetnek ahhoz, hogy a felnőttek között is eredményesek legyenek. „Az olimpia teljesen más követelményrendszer, de ezeknek a versenyzőknek megvan az esélye arra, hogy följebb lépdeljenek B döntőkbe, A döntőkbe, és onnan már nagyon közel lehet a pontszerzés, vagy akár a dobogó” – bizakodott a sportigazgató.

„Két világsztár, a Liu-fivérek már Kínát erősítik, de az eredményességük köszönhetően sikerült a gyorsasági szakágat népszerűsíteni.Tehetséges korcsolyázóink támogatására és fejlesztésükre a már sokszor bizonyított szakmai stábra is szükség lesz” – hangsúlyozta Bánhidi Ákos.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Bánhidi Ákos: büszke vagyok, kis szerencse kellett volna az előkelőbb helyezésekhez

bánhidi ákos

short track

milánó-cortina 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Olajtankert bombáztak le az irániak, beleremeghet a világ kőolajpiaca

Olajtankert bombáztak le az irániak, beleremeghet a világ kőolajpiaca
Miután Irán közölte, hogy válaszul az amerikai–izraeli légitámadásokra lezárják a világ egyik fő „kőolaj-ütőerét”, a Hormuzi-szorost, iráni rakétatalálat ért egy olajtankert. A világ kőolajpiacán nagy változások jöhetnek, akár nagy áremelkedés is elképzelhető. A magyar kormány szerint ebben a kiélezett helyzetben különösen fontos, hogy Ukrajna újraindítsa a szállítást a Barátság kőolajvezetéken Magyarország felé.
 

Itt a lista, Budapestről ezekbe a városokba törölték a légijáratokat a háború miatt

Iráni háború: itt a második hullám, izraeli harci gépek újabb nagy támadást indítottak Teheránban

Iráni rakéták indultak Ciprus felé

Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre

Meghökkentőt üzent Vlagyimir Putyin az iráni háborúról

Reza Pahlavi, a sah fia megszólalt Ali Hamenei megölése után: szerepet vállalna Irán átmeneti kormányzásában, ha megbukik a rezsim

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

 

Százezres tömegtüntetést tartottak Teheránban a rezsim hívei Ali Hamenei megölése után

„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”

Irán megerősítette, a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták az amerikai–izraeli légitámadások

Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető

Újabb iráni válaszcsapások értek több közel-keleti országot vasárnap reggel

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új vezetők vették át Iránt, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Új vezetők vették át Iránt, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Tegnap reggel megtámadta az Egyesült Államok és Izrael Iránt, a cél az iszlamista rezsim megbuktatása, az atomprogram és a ballisztikus rakétaprogram leszerelése. Irán ma reggel hivatalosan is megerősítette: meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Az ország irányítását egy háromfős testület veszi át. A háború folytatódik: az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest a szomszédos országokat bombázza, támadás érte ma Izraelt, Irakot, Jordániát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Kuvaitot és Bahreint is. Dubajt és Dohát majdnem olyan intenzíven rakétázza Irán, mint Izraelt - az emírségekben már legalább hat rakéta / drón talált be és halottak is vannak. Iránban tízezrek vannak az utcákon, akik bosszúért tüntetnek, Pakisztánban és Irakban az amerikai követségek épületeit támadják helyiek. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) jelentése szerint megtámadták az Egyesült Államok repülőgép-hordozóját. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Izrael-Irán háború 2026: ennyien haltak meg, vagy sérültek meg a légicsapások során az egyes országokban eddig

Izrael-Irán háború 2026: ennyien haltak meg, vagy sérültek meg a légicsapások során az egyes országokban eddig

A legtöbb sérültről Iránból érkezett jelentés, 201 ember meghalt és 747 megsérült a támadások során.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran names interim leaders as Israeli rescuers say nine killed in missile attack

Iran names interim leaders as Israeli rescuers say nine killed in missile attack

The US military says three service members have been killed in action during its operation on Iran, as Israel targets sites in the "heart" of Tehran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 1. 13:12
Nevelőedzője Fodor Csenge döntéséről: mindenkinek fáj ez, de ha nincs meg a kémia, az ügy nem mehet a csapat kárára
2026. március 1. 11:45
Nagy Péter: olyan változásokat értünk el a magyar súlyemelésben, amelyekre nem volt példa az elmúlt 15-20 évben
×
×