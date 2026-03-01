Nevelőedzője Fodor Csenge döntéséről: mindenkinek fáj ez, de ha nincs meg a kémia, az ügy nem mehet a csapat kárára

A címvédő Győri Audi ETO – 12 győzelemmel és 2 vereséggel – csoportja élén végzett a női kézilabda Bajnokok Ligájában, így automatikusan bejutott a legjobb nyolc közé. A másik két magyar csapat a play-offban harcolhatja ki a negyeddöntőbe jutást: a Ferencváros a német Borussia Dortmunddal, míg a Debrecen a dán Odensével találkozik. A legjobb nyolc között a Győr éppen a DVSC–Odense párharc továbbjutójával játszik majd, míg ha az FTC túljut a Dortmundon, a francia Metz csapatával mérkőzhet meg.

Hajdu János az InfoRádióban azt mondta, a debreceni csapat „felszálló ágban van”, így egy kicsit több, 60 százaléknyi esélyt ad a hajdúságiaknak az Odensével szemben. A magyar női és férfi válogatott korábbi szövetségi kapitánya kiemelte, hogy Szilágyi Zoltán csapata sokat fejlődött az utóbbi időben, több játékos is megszerezte a kellő rutint a nemzetközi kupaporondon, így bízik benne, hogy sikerrel járnak, és tovább tudnak menni a BL-ben.

A Ferencváros–Dortmund párharcra áttérve 75 százalék esélyt ad a magyar klubnak a továbbjutásra. Úgy véli, a zöld-fehéreknek könnyebb dolga lesz, mert egyértelműen jobb csapat, mint a német. Hajdu János így

nagyon bizakodó azzal kapcsolatban, hogy minkét magyar klub követi a Győrt a legjobb nyolc közé.

A negyeddöntőben viszont már biztosan nem lesz könnyű meccs, illetve könnyű ellenfél. A szakember a címvédő Győr mellett kiemelte még a Metz, a Brest és a CSM Bukarest csapatát, amelyek a végső győzelemre is esélyesek. Mint fogalmazott, ez a négy együttes „rendkívüli erőt képvisel”.

Befejezi az EL-győztes magyar kapus

Az elmúlt napokban a magyar női kézilabdában több érdekes, nagy visszhangot kiváltó fejlemény történt. Nem kísérte botrány vagy nagy üzengetés azt a hírt, hogy Szikora Melinda, a Dortmund 42-szeres magyar válogatott kapusa az idény végén visszavonul, a sportág azonban egy nagy egyéniségtől köszön majd el, hiszen a klubcsapataival többek közt Európa-ligát, magyar bajnokságot és Magyar Kupát, valamint Bundesligát és Német Kupát is nyert.

Hajdu János „kedves, aranyos, lelkes, tiszta szívű közösségi emberként” ismerte meg őt. Mint fogalmazott,

egy rendkívül motivált kapus, aki ráadásul másokat is nagyon tud motiválni, mindig tud energiát adni az előtte felálló védelemnek, ami a mezőnyben, illetve a védekezésben nagy segítség.

A Magyar Kézilabda Szövetség korábbi szakmai igazgatója szerint szép pályafutást tudhat maga mögött Szikora Melinda, aki több trófeát, érmet is nyert, és bár a karrierjében voltak olyan időszakok, amikor sérülések hátráltatták, összességében szerinte büszke lehet mindarra, amit elért. Hajdu János reméli, hogy Szikora Melinda a sportág közelében marad, mert biztosan tudná kamatoztatni a tudását és a tapasztalatait. Azt gondolja, kapusedzőként szép évek, sikeres időszakok várhatnak rá, és az utánpótláskorúak, valamint a felnőttek is sokat tanulhatnak majd tőle.

Fodor Csenge „szenvedett, nem esett jól neki, ami történt”

A Fodor Csenge és Golovin Vlagyimir között kialakult konfliktus viszont jóval nagyobb port kavart, a felek a médián keresztül, illetve közleményben üzengettek egymásnak, a hét elején azonban az MKSZ ugyancsak egy közleményben kifejtve az álláspontját közölte, hogy lezártnak tekinti az ügyet.

Hajdu János úgy fogalmazott, nehéz számára véleményt formálni ebben a konfliktusban, mert mindkét oldalról érintett: egyrészt tagja a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének, másrészt a Győri ETO akadémiáján a Talent Programot vezeti. Fodor Csengét pedig nagyon jól ismeri, hiszen az egyik nevelőedzője volt a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián.

Hajdu János először is azt jegyezte meg, hogy „nem Fodor Csenge az első a világon, aki lemondta a válogatottságot, és még csak azok között sem az első, aki a kapitány miatt mondta le” a nemzeti csapatban való szereplést. Mint mondta, sajnos erre vannak példák mind a nőknél, mind a férfiaknál, és nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is. Azt gondolja, ez a tendencia „nem jó, nem szerencsés”, az lenne az ideális, ha ez nem gyakori jelenség lenne.

A korábbi szövetségi kapitány azt a példát hozta fel, hogy „a házasság is egy szent kötelék, mégis sokan elválnak”. Úgy véli, a sportban,

a kézilabdában is előfordul, hogy „nem működik a kémia, nincs bizalom, ilyenkor pedig annál rosszabb nincs, hogyha nem működik valami, és az a csapat kárára megy”.

Hajdu János szerint tisztázni kellene a helyzetet, és ez tulajdonképpen meg is történt. Golovin Vlagyimir és Fodor Csenge nagyon eltérően látja a dolgokat, így sajnos az a megoldás született, hogy nem dolgoznak együtt.

„Erre nem is lehet kötelezni őket. Egy biztos: a válogatottság lemondása mindig nehéz szívvel történik. Én azt láttam Csengén is, hogy szenvedett, nem esett jól neki az, ami történt. De Golovinnak sem kényelmes ez a helyzet, sőt. Túl kell lépni ezen. Reméljük, hogy a női válogatott megoldja Csenge hiányát, és szépen fog szerepelni” – zárta gondolatait Hajdu János.