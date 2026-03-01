ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. március 1. vasárnap Albin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fodor Csenge a Győri Audi ETO mezében.
Nyitókép: Facebook/Győri Audi ETO KC - Peka Roland

Nevelőedzője Fodor Csenge döntéséről: mindenkinek fáj ez, de ha nincs meg a kémia, az ügy nem mehet a csapat kárára

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Fodor Csenge szenvedett, nem esett jól neki, ami történt, de a szövetségi kapitány helyzete sem könnyű. Ha nem működik a kémia, nincs meg a bizalom, nem érdemes erőltetni a közös munkát – így kommentálta Hajdu János a Győr balszélsőjének azon döntését, hogy addig nem szerepel a magyar női kézilabda-válogatottban, amíg Golovin Vlagyimir irányítja a nemzeti csapatot. Az MKSZ elnökségi tagja beszélt arról is, milyen esélyekkel várhatják a magyar női klubok a BL egyenes kieséses szakaszát.

A címvédő Győri Audi ETO – 12 győzelemmel és 2 vereséggel – csoportja élén végzett a női kézilabda Bajnokok Ligájában, így automatikusan bejutott a legjobb nyolc közé. A másik két magyar csapat a play-offban harcolhatja ki a negyeddöntőbe jutást: a Ferencváros a német Borussia Dortmunddal, míg a Debrecen a dán Odensével találkozik. A legjobb nyolc között a Győr éppen a DVSC–Odense párharc továbbjutójával játszik majd, míg ha az FTC túljut a Dortmundon, a francia Metz csapatával mérkőzhet meg.

Hajdu János az InfoRádióban azt mondta, a debreceni csapat „felszálló ágban van”, így egy kicsit több, 60 százaléknyi esélyt ad a hajdúságiaknak az Odensével szemben. A magyar női és férfi válogatott korábbi szövetségi kapitánya kiemelte, hogy Szilágyi Zoltán csapata sokat fejlődött az utóbbi időben, több játékos is megszerezte a kellő rutint a nemzetközi kupaporondon, így bízik benne, hogy sikerrel járnak, és tovább tudnak menni a BL-ben.

A Ferencváros–Dortmund párharcra áttérve 75 százalék esélyt ad a magyar klubnak a továbbjutásra. Úgy véli, a zöld-fehéreknek könnyebb dolga lesz, mert egyértelműen jobb csapat, mint a német. Hajdu János így

nagyon bizakodó azzal kapcsolatban, hogy minkét magyar klub követi a Győrt a legjobb nyolc közé.

A negyeddöntőben viszont már biztosan nem lesz könnyű meccs, illetve könnyű ellenfél. A szakember a címvédő Győr mellett kiemelte még a Metz, a Brest és a CSM Bukarest csapatát, amelyek a végső győzelemre is esélyesek. Mint fogalmazott, ez a négy együttes „rendkívüli erőt képvisel”.

Befejezi az EL-győztes magyar kapus

Az elmúlt napokban a magyar női kézilabdában több érdekes, nagy visszhangot kiváltó fejlemény történt. Nem kísérte botrány vagy nagy üzengetés azt a hírt, hogy Szikora Melinda, a Dortmund 42-szeres magyar válogatott kapusa az idény végén visszavonul, a sportág azonban egy nagy egyéniségtől köszön majd el, hiszen a klubcsapataival többek közt Európa-ligát, magyar bajnokságot és Magyar Kupát, valamint Bundesligát és Német Kupát is nyert.

Hajdu János „kedves, aranyos, lelkes, tiszta szívű közösségi emberként” ismerte meg őt. Mint fogalmazott,

egy rendkívül motivált kapus, aki ráadásul másokat is nagyon tud motiválni, mindig tud energiát adni az előtte felálló védelemnek, ami a mezőnyben, illetve a védekezésben nagy segítség.

A Magyar Kézilabda Szövetség korábbi szakmai igazgatója szerint szép pályafutást tudhat maga mögött Szikora Melinda, aki több trófeát, érmet is nyert, és bár a karrierjében voltak olyan időszakok, amikor sérülések hátráltatták, összességében szerinte büszke lehet mindarra, amit elért. Hajdu János reméli, hogy Szikora Melinda a sportág közelében marad, mert biztosan tudná kamatoztatni a tudását és a tapasztalatait. Azt gondolja, kapusedzőként szép évek, sikeres időszakok várhatnak rá, és az utánpótláskorúak, valamint a felnőttek is sokat tanulhatnak majd tőle.

Fodor Csenge „szenvedett, nem esett jól neki, ami történt”

A Fodor Csenge és Golovin Vlagyimir között kialakult konfliktus viszont jóval nagyobb port kavart, a felek a médián keresztül, illetve közleményben üzengettek egymásnak, a hét elején azonban az MKSZ ugyancsak egy közleményben kifejtve az álláspontját közölte, hogy lezártnak tekinti az ügyet.

Hajdu János úgy fogalmazott, nehéz számára véleményt formálni ebben a konfliktusban, mert mindkét oldalról érintett: egyrészt tagja a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének, másrészt a Győri ETO akadémiáján a Talent Programot vezeti. Fodor Csengét pedig nagyon jól ismeri, hiszen az egyik nevelőedzője volt a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián.

Hajdu János először is azt jegyezte meg, hogy „nem Fodor Csenge az első a világon, aki lemondta a válogatottságot, és még csak azok között sem az első, aki a kapitány miatt mondta le” a nemzeti csapatban való szereplést. Mint mondta, sajnos erre vannak példák mind a nőknél, mind a férfiaknál, és nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is. Azt gondolja, ez a tendencia „nem jó, nem szerencsés”, az lenne az ideális, ha ez nem gyakori jelenség lenne.

A korábbi szövetségi kapitány azt a példát hozta fel, hogy „a házasság is egy szent kötelék, mégis sokan elválnak”. Úgy véli, a sportban,

a kézilabdában is előfordul, hogy „nem működik a kémia, nincs bizalom, ilyenkor pedig annál rosszabb nincs, hogyha nem működik valami, és az a csapat kárára megy”.

Hajdu János szerint tisztázni kellene a helyzetet, és ez tulajdonképpen meg is történt. Golovin Vlagyimir és Fodor Csenge nagyon eltérően látja a dolgokat, így sajnos az a megoldás született, hogy nem dolgoznak együtt.

„Erre nem is lehet kötelezni őket. Egy biztos: a válogatottság lemondása mindig nehéz szívvel történik. Én azt láttam Csengén is, hogy szenvedett, nem esett jól neki az, ami történt. De Golovinnak sem kényelmes ez a helyzet, sőt. Túl kell lépni ezen. Reméljük, hogy a női válogatott megoldja Csenge hiányát, és szépen fog szerepelni” – zárta gondolatait Hajdu János.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Nevelőedzője Fodor Csenge döntéséről: mindenkinek fáj ez, de ha nincs meg a kémia, az ügy nem mehet a csapat kárára

bajnokok ligája

kézilabda

ftc

fodor csenge

győri audi eto kc

golovin vlagyimir

hajdu jános

dvsc-schaeffler

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint

„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint
„Bosszút állni Irán legitim joga és kötelessége” – mondta Maszúd Peszeskján iráni elnök. A szombati amerikai–izraeli légitámadások gyakorlatilag a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták. Az Iránra támadók elleni súlyos katonai választ jelentett be vasárnap Ali Laridzsáni, a nemzetbiztonsági tanács vezetője is. Eközben megindult a Teherán elleni támadások második hulláma is.
 

Iráni háború: itt a második hullám, izraeli harci gépek újabb nagy támadást indítottak Teheránban

Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre

Reza Pahlavi, a sah fia megszólalt Ali Hamenei megölése után: szerepet vállalna Irán átmeneti kormányzásában, ha megbukik a rezsim

Marad a légtérzár Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben, a légitársaságok időpontokat közöltek a tájékoztatásról

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

 

Irán megerősítette, a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták az amerikai–izraeli légitámadások

Egy tartályhajót is eltaláltak, Ománt is iráni dróncsapások érték

Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető

Újabb iráni válaszcsapások értek több közel-keleti országot vasárnap reggel

Figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport az iráni háború miatt

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Dubaj nemzetközi repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett

Egy ember meghalt, amikor Tel-Avivban becsapódott egy iráni rakéta

Donald Trump újabb súlyos fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda számára

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elképesztő számok: a pandémia óta nem történt ilyen a hazánkban is terjeszkedő kínai óriásnál

Elképesztő számok: a pandémia óta nem történt ilyen a hazánkban is terjeszkedő kínai óriásnál

A kínai BYD elektromosautó-gyártó februárban hat éve nem látott mértékű visszaesést szenvedett el a globális értékesítések tekintetében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?

Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?

Mindenképp változást hoz a következő időszak a befektetői piacon, csak az a kérdés, mi lesz a meghatározó a következő időszakban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Iran launch fresh attacks after Iran's Supreme Leader Khamenei killed

Israel and Iran launch fresh attacks after Iran's Supreme Leader Khamenei killed

Israel says it is targeting sites "in the heart of Tehran", as new Iranian attacks are reported in Tel Aviv, Dubai, Doha and Bahrain's capital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 1. 11:45
Nagy Péter: olyan változásokat értünk el a magyar súlyemelésben, amelyekre nem volt példa az elmúlt 15-20 évben
2026. február 28. 18:40
Ilyen még nem történt a Liverpoollal a mostani idényben…
×
×