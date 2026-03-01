ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. március 1. vasárnap Albin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gallyat visz csõrében egy fészket rakó fehér gólya a Hesse tartománybeli Biebesheim településen 2025. március 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Orbán Zoltán: ne dőljünk be az első gólyákról szóló híreknek, évtizedek óta több is nálunk telel

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A megfigyelések szerint már a 2004/2005-ös téli időszakban hat fehér gólya Magyarországon töltötte a telet – mondta az InfoRádióban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Arról is beszélt, hogy a közhiedelemmel ellentétben a magyarországi fehérgólya-állomány „nem is magyar”, mert nálunk szinte csak fészkelnek, az életüknek több mint a felét úton vagy Afrikában töltik.

A MetFigyelő február 22-én, vasárnap számolt be róla a Facebook-oldalán, hogy megérkezett a telelésből Magyarországra az első fehér gólya. A Bács-Kiskun vármegyei Akasztó lakosai voltak azok a szerencsések, akik már a múlt hét végén fehér gólyát láthattak. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője ugyanakkor a bejelentésre reagálva az InfoRádióban azt mondta, nehéz erről pontos és megbízható információt találni, mert nem működik olyan országos megfigyelő rendszer, amely adatokkal tudna szolgálni.

Orbán Zoltán fordulópontnak nevezte, hogy a 2004/2005-ös téli időszakban hat teljesen egészséges fehér gólya áttelt Magyarországon.

Korábban is volt rá példa, hogy egy-egy példány itt ragadt télre, de azok valamilyen betegség vagy sérülés miatt legyengültek, és azért nem tudtak útra kelni. Egyébként 2004 előttről nincsenek vagy nagyon hiányos hivatalos adatok vannak hazánkban áttelelő fehér gólyákról.

A szóvivő kiemelte: 2004 óta szinte minden télen maradnak itthon fehér gólyák, így egyáltalán nem rendkívüli, ha valaki ebben az időszakban fehér gólyát lát Magyarországon. Felidézte, hogy a 2006/2007-es időszakban 37 példány töltötte itt a telet. Ezeket az adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján rögzítik, de Orbán Zoltán tájékoztatása szerint „ezek a számok sem abszolút biztosak”.

A hazai madármegfigyelők számára már évtizedek óta él egy online felület, a birding.hu, ahol Orbán Zoltán minden évben március elején szokta megnézni, hogy az előző év októbere, novembere óta milyen adatokat töltöttek fel a fehér gólyákról. Orbán Zoltán megjegyezte:

mivel vannak olyan gólyák, amelyek nem költöznek el télen, „elég furcsán hangzik” az a mostani felütés, hogy megérkezett az első ilyen madár Magyarországra.

Mint mondta, tavaly decemberben a Somogy vármegyei Böhönyén maga is látott áttelelő fehér gólyát, amikor Zalakarosra tartott előadást tartani.

„Ugyanakkor egy nagyon lényeges üzenete mégiscsak van az ilyen megfigyeléseknek, mert most már papírunk is van róla, hogy jön a tavasz” – jegyezte meg a szóvivő.

A madárvonulásokat, illetve a különböző etológiai és ökológiai viselkedési formákat figyelve Orbán Zoltán szerint ki lehet jelenteni, hogy a magyarországi fehérgólya-állomány nem „magyar” fehér gólya, hanem olyan afrikai fehér gólya, amely északra, Európán belül adott esetben Magyarországra jön költeni. Hozzátette: a hazánkban fészkelő fehér gólyák életmenetét megvizsgálva kiderült, hogy azok a hosszú távú vonulók, amelyek a Szaharától délre lévő területekre repülnek el telelni,

nálunk szinte csak fészkelnek, egyébként pedig az életüknek több mint a felét úton vagy az otthonukban, valahol Afrikában töltik.

Az MME szóvivője elmondta: az elmúlt mintegy két évtizedben itthon a számításaik szerint 64 fehér gólyára sikerült különböző pályázati támogatások keretében műholdas jeladót tenni. Ahogy fogalmazott, ezeknek a segítségével, „nagyon érdekesen árnyalódott a kép”.

A gyűrűzési adatok ismeretében hosszú éveken át úgy tudták, hogy a magyarországi fehérgólya-állomány ősszel, télen a Szaharától délre, Szudán és Csád térségébe vonul. Még az 1920-as évekből származó feljegyzések szerint a Nílus völgyének környéke is célhelyszín volt. Később azonban felkerültek az említett műholdas jeladók a madarakra, és világossá vált, hogy néhány gólya jóval kisebb távolságot megtéve csak Izraelig megy el.

Mit okoznak a fényváltozások?

Ugyanakkor volt olyan megfigyelés is, ami arról tanúskodott, hogy

az egyik Magyarországon fészkelő fehér gólya az egyik évben Csád környékén telelt, majd a következő évben eljutott egészen a Dél-afrikai Köztársaságig.

A szóvivő megjegyezte: a madarak alapvetően nem a hőmérséklet alapján döntik el, hová vonulnak, hiszen egy gólya például „Fokváros mellől nem tudja, hogy 8-10 ezer kilométerre északra, milyen az időjárás, hanem a fényváltáson alapul a biológiai órájuk”.

Ahogy egyre közeleg a tavasz, úgy lesznek egyre hosszabbak a nappalok felénk, viszont az Egyenlítőtől délre ezzel szemben rövidülnek a nappalok.

Ezek a fényváltozások pedig olyan hormonális változásokat okoznak a madaraknál, amelyek aztán kiváltják a vonulási viselkedést.

A madarak nem kizárólag csapatban vonulnak, sokszor előfordul, hogy csak egy-egy példány indul útnak. Ebből a szempontból a fehér gólyák kicsit speciálisak, mert Orbán Zoltán megfogalmazása szerint „látszólag csapatban vonulnak, de amikor például reggel hatalmas felhőben kavarodnak, az alapvetően nem a csapatos vonulásból következik, hanem a repülési stratégiából”.

Összehasonlításképpen megjegyezte: az őszi vonulásuk „nyugdíjas maraton”, mert a következő költési szezon még nagyon messze van, viszont a tavaszi vonulás sokkal gyorsabb, mivel a hímek a tesztoszteronszint megemelkedése miatt minél előbb el akarják foglalni a fészkelő területet, aztán udvarolni szeretnének, várják a tojókat. „Ha azt mondjuk, hogy ugyanannál a fajnál az őszi vonulás száz egység, akkor a tavaszi vonulás 10 vagy 20” – tette hozzá az MME szóvivője.

(Nyitóképünk illusztráció.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Orbán Zoltán: ne dőljünk be az első gólyákról szóló híreknek, évtizedek óta több is nálunk telel

orbán zoltán

magyar madártani és természetvédelmi egyesület

fehér gólya

akasztó

telel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint

„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint
„Bosszút állni Irán legitim joga és kötelessége” – mondta Maszúd Peszeskján iráni elnök. A szombati amerikai–izraeli légitámadások gyakorlatilag a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták. Az Iránra támadók elleni súlyos katonai választ jelentett be vasárnap Ali Laridzsáni, a nemzetbiztonsági tanács vezetője is. Eközben megindult a Teherán elleni támadások második hulláma is.
 

Iráni háború: itt a második hullám, izraeli harci gépek újabb nagy támadást indítottak Teheránban

Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre

Reza Pahlavi, a sah fia megszólalt Ali Hamenei megölése után: szerepet vállalna Irán átmeneti kormányzásában, ha megbukik a rezsim

Marad a légtérzár Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben, a légitársaságok időpontokat közöltek a tájékoztatásról

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

 

Irán megerősítette, a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták az amerikai–izraeli légitámadások

Egy tartályhajót is eltaláltak, Ománt is iráni dróncsapások érték

Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető

Újabb iráni válaszcsapások értek több közel-keleti országot vasárnap reggel

Figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport az iráni háború miatt

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Dubaj nemzetközi repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett

Egy ember meghalt, amikor Tel-Avivban becsapódott egy iráni rakéta

Donald Trump újabb súlyos fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda számára

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elképesztő számok: a pandémia óta nem történt ilyen a hazánkban is terjeszkedő kínai óriásnál

Elképesztő számok: a pandémia óta nem történt ilyen a hazánkban is terjeszkedő kínai óriásnál

A kínai BYD elektromosautó-gyártó februárban hat éve nem látott mértékű visszaesést szenvedett el a globális értékesítések tekintetében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?

Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?

Mindenképp változást hoz a következő időszak a befektetői piacon, csak az a kérdés, mi lesz a meghatározó a következő időszakban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Iran launch fresh attacks after Iran's Supreme Leader Khamenei killed

Israel and Iran launch fresh attacks after Iran's Supreme Leader Khamenei killed

Israel says it is targeting sites "in the heart of Tehran", as new Iranian attacks are reported in Tel Aviv, Dubai, Doha and Bahrain's capital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 1. 10:45
Nem volt jó ötlet a sofőrtől ez a megoldás, közel 800 ezres büntetés lett a vége – képek
2026. március 1. 09:15
A klímaváltozás drámai hatása: kétmillió fecske hiányzik Magyarországról
×
×