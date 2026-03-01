Több országban is halálos áldozatokat követelnek az iráni tömeges válaszcsapások

Már a második hullámban támadják Iránt az izraeli harci gépek, miután szombaton az Egyesült Államok és Izrael légiereje megsemmisítő csapást mért Irán katonai és politikai vezetésére, megölve mintegy 40 magas rangú tisztviselőt. Meghalt Ali Hamenei ajatollah, Irán vallási és politikai vezetője, valamint a védelmi miniszter, a vezérkari főnök és az iszlám Forradalmi Gárda vezetője is.

Iráni jelentések szerint legkevesebb 57 ember halt meg Teheránban, valamint közel 150 diáklány egy észak-iráni lányiskolában, amit lebombáztak. Izrael és az Egyesült Államok közölte: vizsgálják az ügyet, izraeli közlés szerint „nem folytattak katonai operációkat abban a térségben”.

Irán válaszul a bombázásokra lezárta a világ kereskedelmének és kőolajiparának egyik fő ütőerét, a Hormuzi-szorost, ahol egy tankerhajót is lebombáztak.

Irán két hullámban is megtámadott egy sor közel-keleti államot, amelyekre rakéták és drónok tömegét lőtte ki.

Vasárnap délután Irán tagadta, hogy támadást intézett volna arab országok ellen – mint mondják, „csak az amerikai bázisokra lőnek azok területén.” A félhivatalos, az IRGC-hez köthető Tasnim hírügynökség szerint 27 amerikai bázist a régióban, valamint az izraeli hadsereg tel-avivi főhadiszállását és egy fegyveripari létesítményt is célba vettek.

A CNN-en közzétett amerikai jelentés szerint 3 katonájuk meghalt, és többen megsérültek repeszektől vasárnap – de hogy hol, és mikor, azt nem közölték.

Íme egy összefoglaló az iráni válasz-légicsapásokról szombaton és vasárnap:

Izrael: legkevesebb kilenc halálos áldozatuk van az iráni válaszcsapásoknak vasárnap. Az izraeli rendőrség közölte, egy iráni rakéta eltalált egy lakóépületet Jeruzsálem közelében, Beit Shemeshben. Több mnt 30 embert kórházba vittek. Szombaton éjjel egy ember meghalt és sokan megsebesültek Tel-Avivban egy Iránból indított rakéta becsapódásában. Egész Izrael területét komoly iráni válaszcsapások érik szombat óta, de az izraeli légvédelem a rakéták és drónok döntő többségét eddig elfogta, általában csak repeszdarabok érik a földet – ez a két találat volt a fő kivétel.

Egyesült Arab Emírségek: Legkevesebb háromra emelkedett a halálos áldozatok száma, és 58-an megsérültek iráni drónok sorozatos támadásai nyomán – közölte vasárnap az ország védelmi minisztériuma. Az áldozatok pakisztáni, nepáli és bangladesi nemzetiségűek. Az Emírségek szerint Irán 165 ballisztikus rakétát lőtt ki az országra, amelyek közül 152-t lelőtt a légvédelem, 13 pedig a tengerbe esett. Két cirkálórakétát is kivédett a légvédelem. Összesen 541 drónt azonosítottak, ezek közül 506-ot elfogtak, 35 találta el az ország területét. Dubaj nemzetközi repülőtere és a város jelképének számító Burdzs al-Arab szálloda is károkat szenvedett, a Fairmont Hotel is megsérült Palm Jumeirah szigetén. Abu-dzabiban tűz ütött ki az Etihad Towers komplexumban egy iráni rakétatalálat után, és a Zayed Nemztközi repülőtéren is meghalt egy ember, megsebesült hét.

Kuvait: Egy ember meghalt, 32 megsérült az iráni csapások következtében, a sérültek mind külföldiek az egészségügyi minisztériium közleménye szerint. Egy felvételen látszik, ahogy egy iráni Sahed drón lezuhan a tengerparton.

Omán: Két drón csapódott be a dukmi kereskedelmi kikötőben. Az egyik egy munkásszállást talált el, egy külföldi munkás megsérült. A Palau zászlaja alatt közlekedő Skylight olajszállító hajót öt tengeri mérföldre támadták meg Omán északi részén, a Muszandam-félsziget közelében.Négy ember megsebesült, a húszfős legénységet evakuálták.

Bahrein: Robbanásokat jelentettek a bahreini fővárosból, Manamából is, ahol beszámolók szerint legalább négy hangos becsapódás történt. A médiában egy találatot kapott, megrongálódott manamai szállodáról készült felvételek is terjedtek, füst szállt a Crowne Plaza hotel fölött. Legkevesebb 45 rakétát és 9 drónt fogott el a légvédelem. A brit védelmi miniszter vasárnapi nyilatkozata szerint a Bahreinben működő amerikai támaszpontot közvetlen iráni rakétatámadás érte, a becsapódások idején 300 brit katona is ott tartózkodott, ők néhány száz méternyire voltak a robbanások helyszíneitől.

Szaúd-Arábia: a fővárosból, Rijádból robbanásokról számoltak be, de sérültekről nem érkezett jelentés.

Katar: a katari fővárosban, Dohában több erős robbanást hallottak vasárnap reggel. Az Al-Dzsazíra katari hírtelevízió legalább 11 detonációról számolt be. Sérültekről nincs jelentés.

Jemen: rakétákat lőttek ki az irániak az itteni bázisokra is, de a részletek nem ismertek.

Ciprus: John Healey brit védelmi miniszter szerint a brit légvédelem lelőtt két olyan iráni rakétát, amely a Cipruson működő brit katonai támaszpontok felé tartott. A rakétákkal Irán eredetileg valószínűleg nem a ciprusi brit katonai létesítményeket akarta támadni, de ezt még vizsgálják a szakértők.

Nyitóképünkön: füstfelhő emelkedik vasárnap Dubaj Dzsebel Ali kikötőjéből, miután iráni rakétatalálat érte a helyszínt.