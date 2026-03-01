ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 1. vasárnap Albin
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) a kormánypártok országjárásának mátészalkai fórumán 2026. február 20-án. Mellette Kovács Sándor fideszes országgyûlési képviselõ.
Nyitókép: KKM, MTI/MTVA

Szijjártó Péter: a kiélezett helyzetben követeljük, hogy Ukrajna indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket!

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A tengeri szállítások elbizonytalanodásával járó helyzetben követeljük az ukránoktól, hogy azonnal indítsák újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken! – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Kőolajat kétféleképpen lehet szállítani: szárazföldön csővezetéken vagy tengeren hajóval. Az új közel-keleti konfliktus miatt Irán lezárta a Hormuzi-szorost, ahol a világ kőolajforgalmának harmada zajlik, ezzel az eurázsiai térség tengeri kőolajszállítása bizonytalanná vált. A szárazföldi csővezetékes szállítás jelentősége most tehát megnő – hangsúlyozta Szijjártó Péter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében vasárnap reggel.

Hazánk energiabiztonsága is akkor van a legnagyobb biztonságban, ha szárazföldön, csővezetéken veszi a kőolajat. Ezért ebben a megváltozott, a tengeri szállítások elbizonytalanodásával járó helyzetben követeljük az ukránoktól, hogy azonnal indítsák újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken! – szólított fel a külgazdasági és külügyminiszter.

