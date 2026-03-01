Nem szokványos idő lesz március első hetében – a nőnapon lesz a legjobb idő

A hőmérséklet csúcsértéke általában 15 Celsius-fok köröl alakul, de a hajnalok továbbra is csípősek lesznek, fagypont alatti hőmérsékletek is előfordulhatnak. Számottevő csapadékra nem kell számítani, de a Dunántúlon a gomolyfelhőkből kisebb záporok kialakulhatnak, elsősorban a hét első felében – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn délelőtt még nagyobb területen lehet erősen felhős az ég, miközben nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet. Emellett a Dunántúlon gomolyfelhők is képződnek, amelyekből ott néhány zápor kialakulhat, máshol nem valószínű csapadék. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Kedden napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből főként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, hajnalban mínusz 3 és plusz 5, délután 13 és 18 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Szerdán is napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből főként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat. A légmozgás mérsékelt marad, hajnalban mínusz 2 és plusz 6, délután 13 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.

Csütörtökön napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből néhol előfordulhat zápor. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 5, délután 13 és 18 fok között alakul.

Pénteken túlnyomóan derült, száraz időre van kilátás, a keleties szél napközben időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Szombaton túlnyomóan derült, száraz időre van kilátás. A keleti, északkeleti szél napközben időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

Vasárnap, vagyis a nőnapon túlnyomóan derült, száraz időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.