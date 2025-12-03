ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Öreg autó nem vén autó – a német szakértők szerint ezek a legmegbízhatóbb régebbi modellek

Infostart

A német Műszaki Ellenőrzési Egyesület, a TÜV készített egy felmérést, amiben listázta, melyek azok a tizenkét-tizenhárom éves modellek, amiknél a legkisebb valószínűséggel jelentkezik műszaki meghibásodás.

A német Műszaki Ellenőrzési Egyesület, a TÜV közzétette legfrissebb, 2026-ra vonatkozó jelentését, amely a hagyományokhoz híven átfogó képet ad a német utakon futó járművek megbízhatóságáról – írja a Vezess.

Az eredmények 9,5 millió műszaki vizsgálat elemzésén alapulnak, és megmutatják, mely típusok bizonyultak a legstrapabíróbbnak. Leginkább a 12-13 éves kocsik korosztálya lehet ebből érdekes, mert ezek állnak legközelebb a magyar átlaghoz.

A járművek korosodása egyenes arányban áll a hibák számának növekedésével, azonban érdemes megjegyezni, hogy

a németek rendkívül aprólékosan vizsgálják az autók állapotát, így még egy kiégett izzó is „műszaki hibának” számít.

Másrészről az újabb autóknál már nem csak egy egyszerű izzócseréről van szó: a LED-es világítás meghibásodása komoly gond, amit nem lehet csak úgy a parkolóban orvosolni.

A TÜV szakértői szerint a leggyakoribb problémák a következők:

  • hibás világítás,
  • motorolaj-szivárgás,
  • futóműproblémák,
  • fékhibák.

A TÜV-jelentés történetében először listázták a koros, de megbízható autókat (Long-term Quality Winner) a 12-13 év közötti kategóriájában. A dobogóra három olyan modell került fel, amelyek a jelentős futásteljesítmény és a koruk ellenére is kiemelkedő megbízhatósággal büszkélkedhetnek.

  1. Volkswagen Touareg – A lista vezetője 17,9 százalékos meghibásodási aránnyal. Ennek a modellnek az átlagos futásteljesítménye 204 ezer km, ami nagyjából megfelel a legtöbb hasonló korú autó futásteljesítményének a lengyel (és a magyar) piacon.
  2. Mercedes B-osztály – A második helyezett 19,0 százalékos hibaaránnyal és 124 ezer km-es átlagos futásteljesítménnyel.
  3. Mercedes ML – A harmadik helyen végzett 19,3 százalékos hibaaránnyal és egy tipikus „német autópályás” futásteljesítménnyel, ami 193 ezer km.

Azt is fontos tudni, hogy az ebbe a korcsoportba tartozó autók átlagos meghibásodási aránya 28,4 százalék.

A konkrét modellek elismerése mellett a TÜV 2026-os jelentése a legmegbízhatóbb gyártókat is megnevezi a tíz- és tizenegy éves járművek kategóriájában. A listát a Mercedes vezeti 18,5 százalékos hibaaránnyal. A dobogóra felfért még az Audi (19,2 százalék) és a Toyota (22 százalék) is.

Öreg autó nem vén autó – a német szakértők szerint ezek a legmegbízhatóbb régebbi modellek

