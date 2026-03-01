Meghalt Ali Hamenei, 4200 magyar rekedt külföldön – a nap hírei

Meghalt Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője az amerikai–izraeli légicsapásokban. Az ajatollah halála miatt 40 napos gyászt rendeltek el. Izraeli bejelentés szerint az iráni vezérkar nagy részét, összesen 40 magas rendfokozatú katonai vezetőt likvidáltak már a katonai műveletek megkezdése óta. Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter az Al Jazeera televíziónak azt mondta, hogy egy-két napon belül kiválaszthatják Irán új legfőbb vezetőjét. Az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest a szomszédos országok ellen indított válaszcsapásokat, támadás érte Izraelt, Irakot, Jordániát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Kuvaitot és Bahreint is. Iránban tízezrek tüntetnek, Pakisztánban és Irakban az amerikai követségek épületeit támadják helyiek.

Az izraeli miniszterelnök utasítást adott az Irán elleni támadás folytatására. Benjamin Netanjahu, Tel-Avivban arról beszélt, hogy egyre nagyobb erővel csapnak le Teheránra, a támadássorozat a következő napokban fokozódni fog. Mint fogalmazott az izraeli hadsereg teljes erejét bevetik a zsidó állam léte és jövője biztosítása érdekében indított akcióban. Közben Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak arról beszélt, hogy Irán új vezetése tárgyalni akar az Egyesült Államokal. Ismertette azt is, hogy az amerikai erők elsüllyesztették Irán kilenc hadihajóját és nagyrészt megsemmisítették a haditengerészet főhadiszállását.

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere azt ígérte, hogy megvédik az ott tartózkodó több ezer magyart – ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter tájékoztatott arról is, hogy az ország turisztikai ügynöksége átvállalja az ott rekedt turisták szállásköltségeit. A tárcavezető beszámolója szerint súlyosan eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, Irán több ballisztikus rakétát és drónt lőtt ki az Egyesült Arab Emírségekre. Jelenleg 4200 magyar állampolgár tartózkodik az Egyesült Arab Emirátusokban, közülük 2271-en regisztráltak konzuli védelemre.

Több nagy szállítmányozó cég is felfüggesztette a nyersolaj-, üzemanyag- és LNG-szállítást a Hormuzi-szoroson keresztül, miután Irán lezárta a hajózást az amerikai–izraeli csapások után. A Reuters hírügynökség szerint legalább 150 tartályhajó, köztük nyersolaj- és cseppfolyósított földgázt szállító hajók horgonyoztak le a Hormuzi-szoroson túli nyílt öbölben. A tankerek elsősorban a főbb öböl menti olajtermelők, köztük Irak és Szaúd-Arábia, valamint a cseppfolyósított földgázban gazdag Katar partjainál, nyílt vizeken torlódtak fel.

Legalább száz gyerek vesztette életét egy dél-iráni lányiskolát ért amerikai–izraeli légicsapásban tegnap – írja a Guardian iráni állami forrásokra és nemzetközi hírügynökségekre hivatkozva. A halálos áldozatok száma elérte a 148 főt, a sebesültek számát pedig 95-re becsülik, a Reuters beszámolója szerint sokan rekedtek a romok alatt.

Az izraeli hadsereg polgári védelmi parancsnoksága arról számolt be, hogy kilenc halálos áldozata van a Jeruzsálem közelében becsapódó iráni rakétának. Bét Semes egyik lakóövezetét találta el a rakéta, megsemmisítve egy zsinagógát és jelentős károkat okozva egy nyilvános óvóhelyen.

Az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője elítélte Irán szomszédos országok elleni támadásait, amelyek az eszkaláció kockázatát hordozzák. Kaja Kallas hangsúlyozta: elengedhetetlen, hogy a konfliktus ne terjedjen tovább és Teheránnak felelős döntéseket kell hoznia. Németország, Franciaország és Nagy-Britannia közös közleményben szólította fel Iránt, hogy tartózkodjon a közel-keleti térségben fekvő országok elleni támadásoktól. Az orosz és a kínai külügyminiszter a harcok azonnali beszüntetését, Perzsa-öböl minden államának jogos biztonsági érdekeinek biztosítását sürgette.

Az iráni konfliktus esetleges következményeinek megelőzése érdekében egy fokozattal megemelte a terrorfenyegetettségi szintet a Védelmi Tanács. Rétvári Bence Belügyminisztérium parlamenti államtitkára bejelentette: megerősítik azoknak a rendőrségi objektumok védelmét, fokozott rendőri jelenlét lesz a jelentősebb közterületeken, illetve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A schengeni övezeten belüli határokon is szúrópróbaszerű ellenőrzést tarthatnak és fokozott rendőri védelmet biztosítanak egyes nagykövetségeknek is.

A Paksi Atomerőmű védelméért felelős személyekkel egyeztetett a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: felállt az egyeztető törzs, amelynek a feladata az, hogy a Belügyminisztérium és az Energiaiügyi Minisztérium képviselőivel közösen a honvédség biztosítsa ne csak Paks, hanem számos más helyszín megerősítését is. Katonai védelmet kapott az algyői biztonsági földgáztározó és a nyíregyházi repülőtér, ahol két helikopter látja el a légvédelmi feladatokat.

Vizsgálatot indít a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal azzal a debreceni akkugyári mérgezéssel összefüggésben, amelyet a Tisza Párt helyi jelöltje hozott nyilvánosságra. A CATL már szombaton közölte, hogy a sajtóban megjelent hírek miatt vizsgálatot indított, ami még zajlik. A mérgezés hírére a Miniszterelnökség és a debreceni városvezetés is reagált.

Illegális gumilerakót mutatott be legújabb videójában a Tisza párt elnöke. A beszámoló szerint a Vas vármegyei Nagykölked határában mintegy 50 ezer köbméteres illegális lerakó épült ki évek alatt a környékbeliek tiltakozása ellenére. A helyiek azt állítják, hogy politikai kapcsolatokkal védett vállalkozók tonnaszám hordták be a területre az osztrák hulladékot Graz környékéről.

1787 vizsgálat indult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál 2024-ben – írta Facebook-bejegyzésében a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője. Földi Judit a Belügyminszertől kért tájékoztatást arról, hogy 2024-ben és 2025-ben milyen bántalmazási ügyekben tett feljelentést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A minisztérium szerint a 2025-ös adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre.

Elhunyt Fehér Béla próza- és újságíró, a Magyar Nemzet állandó tárcaírója. A Kossuthkifli szerzője 77 éves volt. Írásai a hetente megjelenő Magyar Zsebtükör, Darázsfészek és Szilvakék paradicsom tárcákban jelentek meg. 2015-től a Magyar Idők napilap hétvégi mellékletének, a Lugasnak volt szerkesztője. Fehér Bélát a Magyar Nemzet saját halottjának tekinti.