Infostart.hu
2026. március 1. vasárnap
Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „addig, amíg sikerül elérni a célt”

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump arra sürgette az iráni biztonsági erők tagjait, hogy tegyék le a fegyvert, illetve „álljanak a hazafiak pártjára”. „Ez egyedülálló óriási lehetőség az iráni emberek előtt, hogy visszavegyék országukat” – hangoztatta az amerikai elnök, amikor megerősítette Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője halálhírét.

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán hivatalosan is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője meghalt.

Az elnök Truth Social oldalán washingtoni idő szerint szombaton kora este közzétett bejegyzésében a „történelem leggonoszabb emberének” nevezte az iráni vezetőt, akinek a halála „igazságot szolgáltat” Irán polgárainak, az amerikainak és mindenkinek, akinek halálát az ajatollah vezette iráni rezsim okozta.

Donald Trump bejegyzésében azt írta, hogy tudomása szerint az iráni Iszlám Forradalmi Gárda, a katonaság, valamint a további biztonsági és rendőrségi erők sok egysége nem akar harcolni, hanem élni kíván a számára felajánlott büntetlenség lehetőségével. Megismételte korábbi szavait, amelyek szerint „most büntetlenséget élvezhetnek, később csak halál lehet a részük”, és arra sürgette az iráni biztonsági erők tagjait, hogy álljanak a hazafiak pártjára.

„Ez egyedülálló óriási lehetőség az iráni emberek előtt, hogy visszavegyék országukat” – hangoztatta.

Donald Trump bejegyzése szerint Ali Hamenei kiiktatása az Egyesült Államok hírszerzésének és az Izraellel való hírszerzési együttműködésnek köszönhető. „Nem kerülhette el hírszerzésünket és magas fokú nyomkövető rendszereinket, és az Izraellel való szoros együttműködésnek köszönhetően nem tehetett semmit sem ő, sem a vele együtt megölt többi vezető” – fogalmazott az amerikai elnök, aki „vérszomjas gonosztevők bandájának" nevezte Irán eddigi vezetőit.

Az elnök ugyanakkor azt is világossá tette bejegyzésében, hogy

az Irán elleni súlyos és célzott támadások megszakítás nélkül folytatódnak majd a jövő héten, illetve egészen addig, amíg nem sikerül elérni a célt, békét a Közel-Keleten és a világon.

Donald Trump interjút is adott a CBS tévécsatornának, és azt mondta: az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított összehangolt lég- és rakétacsapások növelték a konfliktus diplomáciai rendezésének esélyét. Trump szerint a katonai akciók „közelebb hozhatják” Teheránt egy olyan megállapodáshoz, amely „helyes a régió és az Egyesült Államok számára”, mivel Irán „nagyon súlyos vereségeket szenved”. Az elnök azt mondta: a diplomáciai megoldás esélye most „jelentősen nagyobb”, mint egy nappal korábban.

A CBS kérdésére, hogy Hamenei halála után ki irányítja Iránt,

Trump úgy válaszolt: pontosan tudja, ki áll jelenleg Irán élén, de ezt nem kívánja nyilvánosságra hozni.

Egyúttal azt mondta, „néhány jó jelölt” is van, aki a következő hetekben átveheti a vezetést, amennyiben újraindulnak a tárgyalások.

