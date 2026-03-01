ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. március 1. vasárnap Albin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kiss Szabolcs, az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár hadnagya sajtótájékoztatót tart a Hexum Földgáz Zrt. telephelyén, Algyõ-Szõregen 2026. március 1-jén. A katonák meghatározott parancsok alapján fegyveres õrzésvédelmi feladatot látnak el a Szõreg-1 biztonsági földgáztározó különbözõ területein.
Nyitókép: Rosta Tibor

Katonákat vezényeltek a szőregi biztonsági gáztározóhoz

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Katonai védelmet kapott az algyői biztonsági földgáztározó – közölte Kis Szabolcs hadnagy a Hexum Földgáz Zrt. telephelyén tartott vasárnapi sajtótájékoztatón. Vasárnap azt is bejelentették, hogy két katonai helikopter őrzi a nyíregyházi repteret.

A Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár katonái meghatározott parancsok alapján fegyveres őrzésvédelmi feladatot látnak el a Szőreg-1 biztonsági földgáztározó különböző területein - mondta a hadnagy.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdonában álló Hexum Földgáz Zrt. üzemelteti a Szegedtől néhány kilométerre, Algyő határában található 1,9 milliárd köbméter kapacitású Szőreg-1 földalatti gáztárolót. A naponta 25 millió köbméter földgáz kitárolására képes létesítmény kapacitásából 1,2 milliárd köbméter ellátásbiztonsági, a fennmaradó rész kereskedelmi célt szolgál.

Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács szerdai ülését követően jelentette be, hogy elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.

A kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalom lépett életbe.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteken közölte a Facebook-oldalán:

„Megkezdődött a Magyar Honvédség katonáinak kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésére! A Védelmi Tanács értékelése szerint ugyanis Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését.

A Magyar Honvédség erői reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra.

A tegnapi Egyeztető Törzs ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a következő hét elején további 40 végpont kap megerősítést. Magyarország nem enged semmilyen zsarolásnak! Megvédjük Magyarország energiabiztonságát!”

Kezdőlap    Belföld    Katonákat vezényeltek a szőregi biztonsági gáztározóhoz

nyíregyháza

algyő

földgáztároló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
4200 magyar rekedt az Emírségekben az iráni háború miatt, átvállalják a szállásköltségüket

4200 magyar rekedt az Emírségekben az iráni háború miatt, átvállalják a szállásköltségüket

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere azt ígérte Szijjártó Péternek, hogy minden eszközzel megvédik az ott tartózkodó mintegy 4200 magyart. Az országot több száz iráni rakéta és drón vette célba, találatok érték Dubajt és Abu-Dzabit is. Az ország és az egész régió légterei le vannak zárva. Azt kérik, mindenki „maradjon, ahol van, mert az a legbiztonságosabb”.
 

Itt a lista, Budapestről ezekbe a városokba törölték a légijáratokat a háború miatt

Több országban is halálos áldozatokat követelnek az iráni tömeges válaszcsapások

Olajtankert bombáztak le az irániak, beleremeghet a világ kőolajpiaca

Legalább 150 tartályhajó horgonyoz a lezárt Hormuzi-szorosnál

Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre

Iráni háború: itt a második hullám, izraeli harci gépek újabb nagy támadást indítottak Teheránban

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

 

Százezres tömegtüntetést tartottak Teheránban a rezsim hívei Ali Hamenei megölése után

Meghökkentőt üzent Vlagyimir Putyin az iráni háborúról

„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint

Reza Pahlavi, a sah fia megszólalt Ali Hamenei megölése után: szerepet vállalna Irán átmeneti kormányzásában, ha megbukik a rezsim

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”

Irán megerősítette, a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták az amerikai–izraeli légitámadások

Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ha ez megtörténik, akkor a háború térdre kényszerítheti a piacokat

Ha ez megtörténik, akkor a háború térdre kényszerítheti a piacokat

Izrael és az USA hadat üzent Iránnak, az ajatollah halott, Irán eszkalál. Egy kis térség, ami tele van olaj- és földgáztermelő országokkal, és csak egy nagyon szűk kijáraton lehet kijutni az Arab-öbölből. A kérdés nem az, hogy holnap esnek-e a piacok. Esnek. A kérdés az, hogy mi lesz a közép és hosszú távú hatás egy olyan helyzetben, amikor a nagyobb gazdaságok éppen egy fiskális lazítás közepén vannak, az AI-sztori éppen elakadt, a dollár, a kötvénypiac és a háttérben a pozícionáltság pedig nagyon furcsa jeleket küld már egy ideje.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Mindig vonzott a csillagászat? Lássuk, mennyit tudsz a Naprendszerről!

Kvíz: Mindig vonzott a csillagászat? Lássuk, mennyit tudsz a Naprendszerről!

Ha gyermekkorod óta lenyűgöz a csillagászat és szívesen elmélyednél galaxisunk és bolygórendszerünk rejtelmeiben, ne habozz megválaszolni kérdéseinket!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Three US service members killed in Iran operation as Israeli rescuers say nine dead in Iran strike

Three US service members killed in Iran operation as Israeli rescuers say nine dead in Iran strike

The IDF says it has launched another wave of strikes on Tehran, while casualties are reported in the UAE and Kuwait after Iran's retaliatory attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 1. 16:12
Nem szokványos idő lesz március első hetében – a nőnapon lesz a legjobb idő
2026. március 1. 15:54
Itt a lista, Budapestről ezekbe a városokba törölték a légijáratokat a háború miatt
×
×