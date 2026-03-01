Katonákat vezényeltek a szőregi biztonsági gáztározóhoz

A Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár katonái meghatározott parancsok alapján fegyveres őrzésvédelmi feladatot látnak el a Szőreg-1 biztonsági földgáztározó különböző területein - mondta a hadnagy.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdonában álló Hexum Földgáz Zrt. üzemelteti a Szegedtől néhány kilométerre, Algyő határában található 1,9 milliárd köbméter kapacitású Szőreg-1 földalatti gáztárolót. A naponta 25 millió köbméter földgáz kitárolására képes létesítmény kapacitásából 1,2 milliárd köbméter ellátásbiztonsági, a fennmaradó rész kereskedelmi célt szolgál.

Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács szerdai ülését követően jelentette be, hogy elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.

A kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalom lépett életbe.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteken közölte a Facebook-oldalán:

„Megkezdődött a Magyar Honvédség katonáinak kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésére! A Védelmi Tanács értékelése szerint ugyanis Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését.

A Magyar Honvédség erői reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra.

A tegnapi Egyeztető Törzs ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a következő hét elején további 40 végpont kap megerősítést. Magyarország nem enged semmilyen zsarolásnak! Megvédjük Magyarország energiabiztonságát!”