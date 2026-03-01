Meghökkentőt üzent Vlagyimir Putyin az iráni háborúról

Vlagyimir Putyin orosz elnök az iráni legfőbb vezető célzott meggyilkolását „cinikus gyilkosságnak” nevezte – jelentette az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ.

A hírügynökség szerint az orosz vezető Hámenei ajatollah halálát „az emberi erkölcs és a nemzetközi jog minden normáját sértő gyilkosságnak” nevezte. Putyin szerint Hámeneire Oroszországban „kiemelkedő államférfiként” fognak emlékezni – írja a privatbankar.hu a CNN alapján.

Mint a közlemény fogalmaz, az orosz elnök szerint Oroszországban „Hamenei ajatollahra kiemelkedő államférfiként fognak emlékezni, aki személyesen hatalmas mértékben járult hozzá a baráti orosz–iráni kapcsolatok fejlesztéséhez, azoknak az átfogó stratégiai partnerség szintjére emeléséhez.”

Moszkva és Teherán régi szövetségesek, Irán több tízezer Sahid drónt adott az oroszoknak az Ukrajna elleni háborújukhoz,

és nem csak magukat az eszközöket, hanem a gyártási technológiát is átadta, így segítve Oroszországot, hogy felépíthesse saját gyártóbázisát.

