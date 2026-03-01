ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. március 1. vasárnap Albin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Meghökkentőt üzent Vlagyimir Putyin az iráni háborúról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

„Cinikus gyilkosságnak” nevezte Ali Hamenei megölését Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki szerint Oroszországban „kiemelkedő államférfiként” fognak emlékezni az iráni vezetőre. Irán több tízezer drónnal támogatta Putyin ukrajnai háborúját.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az iráni legfőbb vezető célzott meggyilkolását „cinikus gyilkosságnak” nevezte – jelentette az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ.

A hírügynökség szerint az orosz vezető Hámenei ajatollah halálát „az emberi erkölcs és a nemzetközi jog minden normáját sértő gyilkosságnak” nevezte. Putyin szerint Hámeneire Oroszországban „kiemelkedő államférfiként” fognak emlékezni – írja a privatbankar.hu a CNN alapján.

Mint a közlemény fogalmaz, az orosz elnök szerint Oroszországban „Hamenei ajatollahra kiemelkedő államférfiként fognak emlékezni, aki személyesen hatalmas mértékben járult hozzá a baráti orosz–iráni kapcsolatok fejlesztéséhez, azoknak az átfogó stratégiai partnerség szintjére emeléséhez.”

Moszkva és Teherán régi szövetségesek, Irán több tízezer Sahid drónt adott az oroszoknak az Ukrajna elleni háborújukhoz,

és nem csak magukat az eszközöket, hanem a gyártási technológiát is átadta, így segítve Oroszországot, hogy felépíthesse saját gyártóbázisát.

Az iráni háború második napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

Kezdőlap    Külföld    Meghökkentőt üzent Vlagyimir Putyin az iráni háborúról

izrael

teherán

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Olajtankert bombáztak le az irániak, beleremeghet a világ kőolajpiaca

Olajtankert bombáztak le az irániak, beleremeghet a világ kőolajpiaca
Miután Irán közölte, hogy válaszul az amerikai–izraeli légitámadásokra lezárják a világ egyik fő „kőolaj-ütőerét”, a Hormuzi-szorost, iráni rakétatalálat ért egy olajtankert. A világ kőolajpiacán nagy változások jöhetnek, akár nagy áremelkedés is elképzelhető. A magyar kormány szerint ebben a kiélezett helyzetben különösen fontos, hogy Ukrajna újraindítsa a szállítást a Barátság kőolajvezetéken Magyarország felé.
 

Iráni háború: itt a második hullám, izraeli harci gépek újabb nagy támadást indítottak Teheránban

„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint

Százezres tömegtüntetést tartottak Teheránban a rezsim hívei Ali Hamenei megölése után

Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre

Meghökkentőt üzent Vlagyimir Putyin az iráni háborúról

Reza Pahlavi, a sah fia megszólalt Ali Hamenei megölése után: szerepet vállalna Irán átmeneti kormányzásában, ha megbukik a rezsim

Marad a légtérzár Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben, a légitársaságok időpontokat közöltek a tájékoztatásról

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

 

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”

Irán megerősítette, a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták az amerikai–izraeli légitámadások

Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető

Újabb iráni válaszcsapások értek több közel-keleti országot vasárnap reggel

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Dubaj nemzetközi repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett

Egy ember meghalt, amikor Tel-Avivban becsapódott egy iráni rakéta

Donald Trump újabb súlyos fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda számára

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új vezetők vették át Iránt, Teherán súlyos támadás alatt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Új vezetők vették át Iránt, Teherán súlyos támadás alatt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Tegnap reggel megtámadta az Egyesült Államok és Izrael Iránt, a cél az iszlamista rezsim megbuktatása, az atomprogram és a ballisztikus rakétaprogram leszerelése. Irán ma reggel hivatalosan is megerősítette: meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Az ország irányítását egy háromfős testület veszi át. A háború folytatódik: az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest a szomszédos országokat bombázza, támadás érte ma Izraelt, Irakot, Jordániát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Kuvaitot és Bahreint is. Dubajt és Dohát majdnem olyan intenzíven rakétázza Irán, mint Izraelt - az emírségekben már legalább hat rakéta / drón talált be és halottak is vannak. Iránban tízezrek vannak az utcákon, akik bosszúért tüntetnek, Pakisztánban és Irakban az amerikai követségek épületeit támadják helyiek. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen, mit csinált tavaly a világbajnok Lando Norris: így tudta csak behúzni a vb-címet, most duplázni készül

Hihetetlen, mit csinált tavaly a világbajnok Lando Norris: így tudta csak behúzni a vb-címet, most duplázni készül

A McLaren brit pilótája úgy érzi, tavaly nemcsak a bajnoki címet hódította el, hanem önmagát is legyőzte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran and Israel launch fresh attacks after Iran's Supreme Leader Khamenei killed

Iran and Israel launch fresh attacks after Iran's Supreme Leader Khamenei killed

Israel says it is targeting sites "in the heart of Tehran", as new Iranian attacks are reported in Tel Aviv, Dubai, Doha and Bahrain's capital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 1. 14:24
Olajtankert bombáztak le az irániak, beleremeghet a világ kőolajpiaca
2026. március 1. 13:48
Elemző: felgyorsulhat a menedékkérők kitoloncolása az EU-ból
×
×