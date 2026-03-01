ARÉNA - PODCASTOK
Az orosz külügyminisztérium képén Vang Ji kínai (bj) és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) külügyminiszteri értekezletének keretében tartott találkozóján Pekingben 2025. július 13-án.
Nyitókép: MTI/AP/Orosz külügyminisztérium

Az iráni harcok beszüntetését sürgette az orosz és a kínai külügyminiszter

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A harci cselekmények azonnali beszüntetését, az „iráni dosszié” minden kérdésének politikai-diplomáciai rendezését, a Perzsa-öböl minden államának jogos biztonsági érdekeinek biztosítását sürgette Szergej Lavrov orosz és Van Ji kínai külügyminiszter – közölte vasárnap az orosz diplomáciai tárca.

A moszkvai külügyminisztérium a két tárcavezető vasárnapi telefonbeszélgetéséről kiadott közleménye szerint a felek elítélték az Egyesült Államok és Izrael Irán területén végrehajtott tömeges katonai csapásait, amelyeket annak ellenére valósítottak meg, hogy Teherán nyitott volt a párbeszédre. Hangsúlyozták, hogy az ilyen agressziós cselekmények durván megsértik a nemzetközi jog normáit és az ENSZ Alapokmányának alapelveit, destabilizálják a helyzetet az egész régióban. Külön kiemelték, hogy

„elfogadhatatlan a törvényesen megválasztott szuverén államok hatóságainak megdöntésére irányuló politika.”

A miniszterek kiemelték, hogy Moszkva és Peking egységes álláspontot képviselt az ENSZ Biztonsági Tanácsának szombati, Oroszország és Kína kezdeményezésére összehívott rendkívüli ülésén.

Kifejezték készségüket, hogy továbbra is közösen járuljanak hozzá a helyzet stabilizálásához, koordinálva tevékenységüket a Biztonsági Tanács, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ), valamint a Sanghaji Együttműködési szervezet és az ENSZ Alapokmány védelmére létrehozott Baráti Csoport keretében.

Szergej Lavrov és Vang Ji megállapodott, hogy továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn a nemzetközi kérdésekben.

Mint ismert, Irán több ezer drónt és gyártási technológiát adott Oroszországnak segítségül az Ukrajna elleni háborújához.

Az iráni háború második napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

