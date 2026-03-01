ARÉNA - PODCASTOK
Légicsapás füstoszlopát nézik emberek Teheránban 2026. február 28-án, amelynek reggelén Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy Izrael megelõzõ csapást mért Iránra. Donald Trump amerikai elnök egyidejûleg közölte, hogy az Egyesült Államok nagyszabású hadmûveletet indított Irán ellen, és megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát.
Nyitókép: -

Irán megerősítette, a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták az amerikai–izraeli légitámadások

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az iráni állami média szerint a szombati amerikai–izraeli támadásokban meghalt Aziz Nasirzadeh, Irán védelmi minisztere és Abdolrahim Muszavi, a fegyveres erők vezérkari főnöke is. Korábban már közölték Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, valamint Ali Shamkhani, az iráni Forradalmi Gárda vezetőjének halálhírét is.

Irán megerősítette, hogy a szombati csapásokban meghalt a védelmi miniszter, a vezérkari főnök és több katonai vezető is. Az iráni állami média szerint a szombati amerikai–izraeli támadásokban meghalt Aziz Nasirzadeh, Irán védelmi minisztere és Abdolrahim Muszavi, a fegyveres erők vezérkari főnöke is – írja a 444.hu a CNN alapján.

A félhivatalos Tasnim hírügynökség azt írja, hogy a csapásokban életét vesztette Abdolrahim Muszavi altábornagy, aki azóta vezette a hadsereget, hogy elődjét tavaly júniusban, egy 12 napos konfliktus során megölték. A jelentés szerint meghalt Aziz Nasirzadeh védelmi miniszter is.

Irán korábban két másik meghatározó katonai vezető halálát is megerősítette: Mohammad Pakpour vezérőrnagyét, az elit Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) parancsnokáét, valamint Ali Shamkhaniét, az iráni Védelmi Tanács titkáráét.

Donald Trump amerikai elnök bejelentése után az iráni állami média is megerősítette, hogy a légicsapásokban meghalt Ali Hamenei ajatollah, az iszlám köztársaság legfőbb vallási és politikai vezetője is.

Ahmad Vahidi dandártábornokot nevezték ki az iráni Forradalmi Gárda főparancsnokává az iráni állami média vasárnapi beszámolója szerint.

Az iráni háború második napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

Israel and Iran exchange fresh attacks after Iran's Supreme Leader Khamenei killed

Israel and Iran exchange fresh attacks after Iran's Supreme Leader Khamenei killed

Israel says it is targeting sites "in the heart of Tehran", as fresh Iranian attacks are reported in Tel Aviv, Dubai, Doha and Bahrain's capital.

