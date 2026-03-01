Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni elnököt is megölték

Irán megerősítette, a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták az amerikai–izraeli légitámadások. Az iráni állami média szerint a szombati amerikai–izraeli támadásokban meghalt Aziz Nasirzadeh, Irán védelmi minisztere és Abdolrahim Muszavi, a fegyveres erők vezérkari főnöke is. Korábban már közölték Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, valamint Ali Shamkhani, az iráni Forradalmi Gárda vezetőjének halálhírét is.

Mahmud Ahmadinezsád 2005 augusztusától 2013 augusztusáig töltötte be az Iszlám Köztársaság elnöki tisztségét. Az Ilna beszámolója szerint a 69 éves politikus a támadás idején testőreivel a főváros keleti részén lévő otthonában tartózkodott.

Ahmadinezsád eleinte a a kormányzó síita klérus, valamint a keményvonalas és konzervatív parlamenti erők favoritjának számított. Hivatali ideje vége felé azonban egyre több bírálat érte és addigi támogatói is elfordultak tőle. Az iráni atomprogrammal kapcsolatos álláspontja miatt kemény nemzetközi szankciókkal sújtották Iránt, amelyek mély gazdasági válságba sodorták az országot.

Az Őrök Tanácsa 2017-ben, 2021-ben és 2024-ben kizárta az elnökválasztásból.

