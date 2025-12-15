ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 15. hétfő
Automatizált szerelősor egy autógyárban.
Nyitókép: Getty Images/gorodenkoff

Ílyen rossz számokat 2009 óta nem mutatott a német autóipar

Infostart / MTI

A német autógyártók a pénzügyi válság óta nem tapasztalt nyomás alá kerültek a július–szeptemberi időszakban - derül ki az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég hétfőn közzétett elemzéséből.

A Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz értékesítése és árbevétele összességében nagyrészt stabil maradt, ugyanakkor az üzemi eredményük (EBIT) közel 76 százalékkal zuhant. Együttesen alig több mint 1,7 milliárd eurót értek el, ami a legalacsonyabb szint 2009 harmadik negyedéve óta.

Az elemzés szerint egyetlen más jelentős autógyártó ország sem teljesített olyan gyengén árbevétel- és nyereségnövekedés szempontjából, mint Németország. Ugyanakkor az egész ágazat globálisan is jövedelmezőségi válságban van. A világ 19 legnagyobb autógyártójának – amelyek pénzügyi adatait az EY vizsgálta – bevétele a harmadik negyedévben enyhén, mintegy 531 milliárd euróra nőtt, míg az EBIT 37 százalékkal, körülbelül 18,9 milliárd euróra esett vissza. Ez a legalacsonyabb érték 2018 óta.

Az EY autóipari szakértője, Constantin Gall szerint

„a globális autóipar mély válságban van, jelenleg azonban különösen a német autógyártók szenvednek”.

Ennek okai között említette a prémiumszegmens általános gyengeségét, az amerikai vámintézkedéseket, a kedvezőtlen árfolyamhatásokat, az elektromos autókba irányuló – eddig meg nem térülő – beruházásokat, valamint a vállalati átalakítások magas költségeit. „Mindez egyfajta válságspirált hoz létre, különösen a német gyártók számára” – fogalmazott Gall.

Az elemzés szerint a negatív tényezők „katasztrofális egybeesése” különösen a világ legnagyobb autópiacán, Kínában volt érezhető a német gyártók számára: eladásaik ott a harmadik negyedévben 9 százalékkal csökkentek. A kínai piac részesedése a globális értékesítésükben 29 százalékra esett vissza a 2020-as 39 százalékról. Gall szerint a kínai piac rendkívül intenzív versenyt támaszt, a gyengébb konjunktúra miatt a prémiumautók iránti kereslet csökkent, miközben az elektromos járművek eladásai gyorsan nőnek, de főként a kínai márkák javára.

A harmadik negyedévben a legnyereségesebb autógyártó a japán Suzuki volt 9,2 százalékos üzemi eredménykulccsal, ezt követte a BMW 7,0, illetve a Toyota 6,8 százalékkal. Az elemzésbe bevont autógyártó vállalatok átlagos marzsa 3,9 százalékra csökkent, ami

legalább tíz éve a legalacsonyabb szint, és 2023 óta nagyjából a felére esett vissza.

Németországban az autóiparban és annak beszállítóinál több vállalat – köztük a Bosch, a ZF Friedrichshafen, a Mercedes-Benz és a Volkswagen-csoport – létszámleépítési programokat jelentett be. Gall szerint van esély arra, hogy a költségcsökkentési intézkedések középtávon javítsák a versenyképességet és a bevételarányos jövedelmezőséget, miközben az is indokolt lehet, hogy a gyártók továbbra is kitartsanak a belső égésű motorok – főként a hibridek – mellett, mivel az elektromobilitás gyors felfutására vonatkozó várakozások a nyugati piacokon nem valósultak meg.

