Fuel tanker or bunker ship sailing on water at mountains background
Nyitókép: Illusztráció (Lilkin/Getty Images)

Olajtankert bombáztak le az irániak, beleremeghet a világ kőolajpiaca

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Miután Irán közölte, hogy válaszul az amerikai–izraeli légitámadásokra lezárják a világ egyik fő „kőolaj-ütőerét”, a Hormuzi-szorost, iráni rakétatalálat ért egy olajtankert. A világ kőolajpiacán nagy változások jöhetnek, akár nagy áremelkedés is elképzelhető. A magyar kormány szerint ebben a kiélezett helyzetben különösen fontos, hogy Ukrajna újraindítsa a szállítást a Barátság kőolajvezetéken Magyarország felé.

„Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert. A támadásban 4 tengerész megsebesült, a teljes legénységet evakuálták. A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni...” – írta Hortay Olivér, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Gazdasági Folyamatok Kutatóintézetének igazgatója Facebook-oldalán.

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda szombaton arról tájékoztatta a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalmat, hogy lezárják a kereskedelmi útvonalat, tilos a hajózás a térségben.

A Hormuzi-szoros a világ legfontosabb olajkereskedelmi útvonala: a térség iszlám olajmonarchiái mind ezen keresztül viszik nemzetközi piacra az energiahordozóikat.

Szombaton több tartályhajó-tulajdonos, olajipari nagyvállalat és kereskedőház felfüggesztette a nyersolaj-, üzemanyag- és cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását a Hormuzi-szoroson keresztül. Az INTERTANKO tartályhajózási szövetség közlése szerint az amerikai haditengerészet figyelmeztetést adott ki a térség – a teljes Perzsa-öböl, az Ománi-öböl, az Arab-tenger északi része és a Hormuzi-szoros – hajózására, jelezve, hogy nem tudja garantálni a szállítmányok biztonságát. A görög hajózási minisztérium szombaton arra kérte a hajókat, hogy kerüljék el a Perzsa-öblöt, az Ománi-öblöt és a Hormuzi-szorost.

Korábba Hortay Olivér az M1-en arról beszélt, hogy

drasztikus áremelkedést idézne elő a Hormuzi-szoros lezárása, hiszen ott halad át a világ nyersolaj-kereskedelmének mintegy harmada.

Elmondta: „vannak olyan forgatókönyvek, amelyek 100 dollár fölötti árakat valószínűsítenek”. Szerinte emiatt, bár sokkal kevésbé, de az orosz olaj is drágulhat.

Az iráni konfliktus súlyos biztonsági kockázat az egész világ számára, veszélyezteti a kőolajellátást – erről beszélt Szalai Szilárd, az Ellenpont vezető elemzője az M1 aktuális csatornán vasárnap.

Az iráni konfliktusról szólva kifejtette: egy ilyen gócpont a globális biztonsági helyzetre kihatással van gazdasági szempontból azért, mert a világ üzemanyag-ellátásának jelentős része a Hormuzi-szoroson megy keresztül. Továbbá ez az átideologozált állam nem áll távol az iszlám szélsőségességtől, az iszlám fundamentalizmus eszköztárába pedig a terrorizmus is beletartozik.

Az egész világ biztonsági helyzete destabilizálódott ezzel a konfliktussal

– jegyezte meg a szakember. Hozzátette ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok komoly üzenetet küldött minden ellenségének azzal, hogy Venezuela után Iránban is ilyen precíziós csapást tudott végrehajtani. Ez viszont a stabilitást erősíti, hiszen, amelyik ország ilyen csapást tud végrehajtani, azzal nem érdemes szembemenni.

A szoros lezárása súlyos következményekkel járhat a globális energiaárak és az energiaellátás tekintetében. Orbán Viktor miniszterelnök a támadás után nem sokkal már kifejezte aggodalmát azt illetően, hogy Irán lezárhatja a szorost, és egyúttal elmondta: ebben az esetben még jobban felértékelődik a Barátság kőolajvezeték jelentősége, amelyen keresztül biztosítva lenne Magyarország energiaellátása az olcsó orosz olaj által.

(Nyitóképünk illusztráció)

