ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. március 1. vasárnap Albin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
MILAN, ITALY - FEBRUARY 22: A general view of the Olympic cauldron at the Arco della Pace prior to the Milano Cortina 2026 Winter Olympics Closing Ceremony on day sixteen of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Arco della Pace on February 22, 2026 in Milan, Italy.
Nyitókép: Getty Images/Maja Hitij

Sportközgazdász: Budapest–Bécs közös rendezésű olimpia is elképzelhető

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Trend lehet, hogy a fenntarthatóság és a létesítmények kihasználtsága érdekében több város rendezhet egy-egy olimpiát, miután pozitív tapasztalatokkal zárultak Milánóban és Cortinában a téli ötkarikás játékok. Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádióban arról beszélt, hogy a jövőben kisebb gazdasági erővel bíró országok is eséllyel pályázhatnak olimpia rendezésére.

Vasárnap este véget ért a XXV., milánói-cortinai téli olimpia Verona majdnem kétezer éves amfiteátrumában. A ceremónián megkapta pályafutása 11. aranyérmét a norvég Johannes Hösflot Klaebo, aki az olaszországi játékokon minden idők legeredményesebb téli olimpikonjává lépett elő. A nemzetközi sajtó dicsérte és felejthetetlennek értékelte az ötkarikás játékok 17 napját, ami sok drámát, izgalmat és vicces pillanatot is hozott.

A több helyszínes rendezéssel kapcsolatban a sportközgazdász a fenntarthatóságra és a létező létesítmények kihasználása hívta fel a figyelmet.

„Ez volt az első olyan olimpia, aminek nem egy város volt a hivatalos házigazdája,

hanem Milánó és Cortina d'Ampezzo, ami a későbbiekben is mintaszerű lehet. A jövőben a költségek csökkentése érdekében nem egy városra, illetve közvetlen környékére koncentrálják a sportlétesítményeket, hanem több településre” – jósolta Szabados Gábor. Emlékeztetett, hogy a következő téli olimpia a francia Alpokban lesz, több település között, nem egy helyszínre koncentrálva. A két évvel ezelőtti nyári olimpián pedig a francia fővárostól távolabbi helyszínek, mint Lille is kiemelt szerepet kapott.

„A több városos olimpiarendezés sokkal költséghatékonyabb. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül olcsóbbak, mert az árak folyamatosan nőnek, például a technológiai elvárások, a média kiszolgálása terén, miközben az olimpiai program is egyre feszesebb és zsúfoltabb” – figyelmeztetett a szakértő.

Szerinte egy átlagosan

10 milliárd dolláros költségvetésű nyári játékok összköltsége nem csökkenhet jelentősen, de ahhoz, hogy a rendezésük ne ugrásszerűen emelkedjen, mint korábban, hanem stabilizálódjon, az infrastrukturális beruházásokat kell csökkenteni.

„A sportlétesítmények és a kiegészítő létesítmények kapcsán is olyan beruházásokat kell preferálni, amelyekre helyben is szükség van, és amelyeket hosszú távon fel tudnak használni” – érvelt a közgazdász.

Felkészül Budapest?

Párizs után 2028-ban Los Angeles, majd Ausztráliában Brisbane következik, így a minta nem feltétlenül folytatódik, de Szabados Gábor szerint

ha a NOB ha következetes a fenntarthatóságban, akkor kisebb országoknak és kisebb városoknak is lehetőséget fog biztosítani. Ebbe akár Magyarország is beletartozhat.

Egy budapesti olimpia esetén a létesítményeket jobban „el lehetne szórni”. Hosszabb távon az sem elképzelhetetlen, hogy ne csak egy ország rendezzen olimpiát, hanem egy környező ország nagyvárosával közösen, a közlekedési kapcsolatra építve akár Budapest és Bécs közösen is pályázhatna a 2030-as 40-es években” – véli a sportközgazdász.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Sportközgazdász: Budapest–Bécs közös rendezésű olimpia is elképzelhető

fenntarthatóság

szabados gábor

milánó-cortina 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Benjamin Netanjahu: még intenzívebbek lesznek az Irán elleni csapások a következő napokban

Benjamin Netanjahu: még intenzívebbek lesznek az Irán elleni csapások a következő napokban
Donald Trump amerikai elnök szerint „terv szerint halad” az Irán elleni légi hadjárat, és mint fogalmazott, Irán új vezetése „tárgyalni akar, amit el is fogadtam, beszélek velük”. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte, az Iráni elleni csapások a következő napokban erősödni fognak, és most teljesül, „amit 40 éve remélünk, hogy megsemmisítő csapást mérünk a terrorista iráni rezsimre”.
 

4200 magyar rekedt az Egyesült Arab Emírségekben az iráni háború miatt, átvállalják a szállásköltségüket

Itt a lista, Budapestről ezekbe a városokba törölték a légijáratokat a háború miatt

Több országban is halálos áldozatokat követelnek az iráni tömeges válaszcsapások

Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni elnököt is megölték

Olajtankert bombáztak le az irániak, beleremeghet a világ kőolajpiaca

Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre

Iráni háború: itt a második hullám, izraeli harci gépek újabb nagy támadást indítottak Teheránban

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

 

Százezres tömegtüntetést tartottak Teheránban a rezsim hívei Ali Hamenei megölése után

Meghökkentőt üzent Vlagyimir Putyin az iráni háborúról

„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint

Legalább 150 tartályhajó horgonyoz a lezárt Hormuzi-szorosnál

Reza Pahlavi, a sah fia megszólalt Ali Hamenei megölése után: szerepet vállalna Irán átmeneti kormányzásában, ha megbukik a rezsim

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”

Irán megerősítette, a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták az amerikai–izraeli légitámadások

Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Tegnap reggel megtámadta az Egyesült Államok és Izrael Iránt, a cél az iszlamista rezsim megbuktatása, az atomprogram és a ballisztikus rakétaprogram leszerelése. Irán ma reggel hivatalosan is megerősítette: meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Az Egyesült Államok a háború kirobbanása óta első alkalommal ismeri el, hogy veszteségeket szenvedett az Irán elleni hadművelet során. Három katona halálát és további öt ember súlyos sérülését ismerték el.A háború folytatódik: az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest a szomszédos országokat bombázza, támadás érte ma Izraelt, Irakot, Jordániát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Kuvaitot és Bahreint is. Dubajt és Dohát majdnem olyan intenzíven rakétázza Irán, mint Izraelt - az emírségekben már legalább hat rakéta / drón talált be és halottak is vannak. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) jelentése szerint megtámadták az Egyesült Államok repülőgép-hordozóját. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyarra hullhat a pénzeső márciusban: itt vannak a friss bejelentések - Ez jól fog jönni húsvét előtt

Rengeteg magyarra hullhat a pénzeső márciusban: itt vannak a friss bejelentések - Ez jól fog jönni húsvét előtt

Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 9. hetéből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran operations 'ahead of schedule', says Trump as Tehran hits back across region

Iran operations 'ahead of schedule', says Trump as Tehran hits back across region

Three American service members have been killed and casualties are reported in the UAE, Israel and Kuwait as the Israel and Iran continue to trade strikes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 1. 15:18
Bánhidi Ákos: büszke vagyok, kis szerencse kellett volna az előkelőbb helyezésekhez
2026. március 1. 13:12
Nevelőedzője Fodor Csenge döntéséről: mindenkinek fáj ez, de ha nincs meg a kémia, az ügy nem mehet a csapat kárára
×
×