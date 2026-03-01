Sportközgazdász: Budapest–Bécs közös rendezésű olimpia is elképzelhető

Vasárnap este véget ért a XXV., milánói-cortinai téli olimpia Verona majdnem kétezer éves amfiteátrumában. A ceremónián megkapta pályafutása 11. aranyérmét a norvég Johannes Hösflot Klaebo, aki az olaszországi játékokon minden idők legeredményesebb téli olimpikonjává lépett elő. A nemzetközi sajtó dicsérte és felejthetetlennek értékelte az ötkarikás játékok 17 napját, ami sok drámát, izgalmat és vicces pillanatot is hozott.

A több helyszínes rendezéssel kapcsolatban a sportközgazdász a fenntarthatóságra és a létező létesítmények kihasználása hívta fel a figyelmet.

„Ez volt az első olyan olimpia, aminek nem egy város volt a hivatalos házigazdája,

hanem Milánó és Cortina d'Ampezzo, ami a későbbiekben is mintaszerű lehet. A jövőben a költségek csökkentése érdekében nem egy városra, illetve közvetlen környékére koncentrálják a sportlétesítményeket, hanem több településre” – jósolta Szabados Gábor. Emlékeztetett, hogy a következő téli olimpia a francia Alpokban lesz, több település között, nem egy helyszínre koncentrálva. A két évvel ezelőtti nyári olimpián pedig a francia fővárostól távolabbi helyszínek, mint Lille is kiemelt szerepet kapott.

„A több városos olimpiarendezés sokkal költséghatékonyabb. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül olcsóbbak, mert az árak folyamatosan nőnek, például a technológiai elvárások, a média kiszolgálása terén, miközben az olimpiai program is egyre feszesebb és zsúfoltabb” – figyelmeztetett a szakértő.

Szerinte egy átlagosan

10 milliárd dolláros költségvetésű nyári játékok összköltsége nem csökkenhet jelentősen, de ahhoz, hogy a rendezésük ne ugrásszerűen emelkedjen, mint korábban, hanem stabilizálódjon, az infrastrukturális beruházásokat kell csökkenteni.

„A sportlétesítmények és a kiegészítő létesítmények kapcsán is olyan beruházásokat kell preferálni, amelyekre helyben is szükség van, és amelyeket hosszú távon fel tudnak használni” – érvelt a közgazdász.

Felkészül Budapest?

Párizs után 2028-ban Los Angeles, majd Ausztráliában Brisbane következik, így a minta nem feltétlenül folytatódik, de Szabados Gábor szerint

ha a NOB ha következetes a fenntarthatóságban, akkor kisebb országoknak és kisebb városoknak is lehetőséget fog biztosítani. Ebbe akár Magyarország is beletartozhat.

Egy budapesti olimpia esetén a létesítményeket jobban „el lehetne szórni”. Hosszabb távon az sem elképzelhetetlen, hogy ne csak egy ország rendezzen olimpiát, hanem egy környező ország nagyvárosával közösen, a közlekedési kapcsolatra építve akár Budapest és Bécs közösen is pályázhatna a 2030-as 40-es években” – véli a sportközgazdász.