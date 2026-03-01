Négyszáz utast kellett leszállítani a vonatról Budapesten, lebénult egy fővonal

Az érintett vonalon az egyik vágányt lezárták, a másikon lassított sebességgel közlekednek a vonatok. Mintegy 400 utasnak kellett átszállnia – közölte a katasztrófavédelem.

A Mávinform közölte: a Vácról 10:34-kor a Nyugati pályaudvarra indult S70-es vonat (2425) Káposztásmegyeren elütött egy – feltehetőleg öngyilkossági szándékkal vonat elé lépett – embert.

Hozzáteszik: a baleset miatt a Budapest–Vác–Szob vonalon hosszabb eljutási időre, összevonva közlekedő és kimaradó vonatokra kell számítani – várhatóan a délutáni órákig.

Rákospalota-Újpest és Dunakeszi között 11 órától közel háromnegyed órán át nem közlekedhettek a vonatok, de már az egyik vágányon megindulhatott a forgalom, így csak néhány vonat helyett, legfeljebb 13 óráig kell pótlóbuszra szállni a két állomás között.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

