2026. március 1. vasárnap Albin
Freytag Péter, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár õrnagya sajtótájékoztatót tart a nyíregyházi repülõtéren 2026. március 1-jén. A Védelmi Tanács döntése alapján két helikopter látja el a légi légvédelmi feladatokat az iráni konfliktus miatt.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Katonai védelmet kapott a nyíregyházi repülőtér

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A nyíregyházi repülőtéren péntektől két helikopter látja el a légi légvédelmi feladatokat – hangzott el a helyszínen tartott sajtótájékoztatón vasárnap.

A Védelmi Tanács döntése alapján a Magyar Honvédség kijelölt erői és eszközei a belügyi szervekkel szorosan együttműködve biztosítanak katonai jelenlétet a kritikus energetikai létesítményeknél – közölte Freytag Péter, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár őrnagya.

„Alapvető feladatunk a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrának az őrzése és a védelme mind földön és mind levegőben” – mondta el az őrnagy.

Kifejtette:

a Szolnokról érkezett helikopteralakulat alapvetően a légi légvédelmi feladatrendszert látja el, ezek közé tartozik a drónvédelem, valamint egy ismeretlen, beazonosíthatatlan légi jármű vagy eszköz beazonosítása, elfogása, esetleg a földre kényszerítése.

Freytag Péter hozzátette: feladatukat egy H225M és egy H145M típusjelzésű helikopterrel látják el a nyíregyházi repülőtéren.

repülőtér

nyíregyháza

légvédelem

