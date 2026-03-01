Katonai védelmet kapott a nyíregyházi repülőtér

A Védelmi Tanács döntése alapján a Magyar Honvédség kijelölt erői és eszközei a belügyi szervekkel szorosan együttműködve biztosítanak katonai jelenlétet a kritikus energetikai létesítményeknél – közölte Freytag Péter, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár őrnagya.

„Alapvető feladatunk a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrának az őrzése és a védelme mind földön és mind levegőben” – mondta el az őrnagy.

Kifejtette:

a Szolnokról érkezett helikopteralakulat alapvetően a légi légvédelmi feladatrendszert látja el, ezek közé tartozik a drónvédelem, valamint egy ismeretlen, beazonosíthatatlan légi jármű vagy eszköz beazonosítása, elfogása, esetleg a földre kényszerítése.

Freytag Péter hozzátette: feladatukat egy H225M és egy H145M típusjelzésű helikopterrel látják el a nyíregyházi repülőtéren.