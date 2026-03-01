Új, veszélyes jelenség az autópályán, figyelmeztetett a magyar rendőrség

Az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán az elmúlt időszakban több gépkocsiból történő lopás is történt, ezért a rendőrség óvatosságra hívta fel az állampolgárok figyelmét.

Mint írták, a trükkös tolvajok az autóban pihenő kiszemelt áldozatok figyelmét különböző „legendák” alkalmazásával lekötik, míg társuk odalopózik az autóhoz, és a látható helyen lévő értékeket ellopja. A hiányt az áldozat gyakran csak útja folytatását követően veszi észre.

A rendőrség tanácsai:

Amennyiben a járműből kiszállnak, az indítókulcsot vegyék ki a gyújtáskapcsolóból és az ajtókat azonnal zárják le.

Az utastérben nem ajánlatos értéket hagyni, az okmányait mindenki tartsa magánál.

Ha többen utaznak, valaki maradjon a kocsiban, illetve annak közvetlen közelében.

Minden esetben legyenek óvatosak az olyan hirtelen felbukkanó idegenekkel szemben, akik túlzottan segítőkésznek, vagy szerfelett barátságosnak mutatkoznak.

Az autó központi zárjának használatával elkerülhető, hogy kívülről azt bárki felnyithassa.

Megjegyzik még, hogy pihenésre nagy forgalmú, kellően megvilágított parkolót érdemes használni.