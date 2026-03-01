Új, veszélyes jelenség az autópályán, figyelmeztetett a magyar rendőrség

Az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán az elmúlt időszakban több gépkocsiból történő lopás is történt, ezért a rendőrség óvatosságra hívta fel az állampolgárok figyelmét.
Mint írták, a trükkös tolvajok az autóban pihenő kiszemelt áldozatok figyelmét különböző „legendák” alkalmazásával lekötik, míg társuk odalopózik az autóhoz, és a látható helyen lévő értékeket ellopja. A hiányt az áldozat gyakran csak útja folytatását követően veszi észre.
A rendőrség tanácsai:
- Amennyiben a járműből kiszállnak, az indítókulcsot vegyék ki a gyújtáskapcsolóból és az ajtókat azonnal zárják le.
- Az utastérben nem ajánlatos értéket hagyni, az okmányait mindenki tartsa magánál.
- Ha többen utaznak, valaki maradjon a kocsiban, illetve annak közvetlen közelében.
- Minden esetben legyenek óvatosak az olyan hirtelen felbukkanó idegenekkel szemben, akik túlzottan segítőkésznek, vagy szerfelett barátságosnak mutatkoznak.
- Az autó központi zárjának használatával elkerülhető, hogy kívülről azt bárki felnyithassa.
Megjegyzik még, hogy pihenésre nagy forgalmú, kellően megvilágított parkolót érdemes használni.