ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. március 1. vasárnap Albin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Új, veszélyes jelenség az autópályán, figyelmeztetett a magyar rendőrség

Infostart

Az M1-esen közlekedők vannak a legnagyobb veszélyben.

Az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán az elmúlt időszakban több gépkocsiból történő lopás is történt, ezért a rendőrség óvatosságra hívta fel az állampolgárok figyelmét.

Mint írták, a trükkös tolvajok az autóban pihenő kiszemelt áldozatok figyelmét különböző „legendák” alkalmazásával lekötik, míg társuk odalopózik az autóhoz, és a látható helyen lévő értékeket ellopja. A hiányt az áldozat gyakran csak útja folytatását követően veszi észre.

A rendőrség tanácsai:

  • Amennyiben a járműből kiszállnak, az indítókulcsot vegyék ki a gyújtáskapcsolóból és az ajtókat azonnal zárják le.
  • Az utastérben nem ajánlatos értéket hagyni, az okmányait mindenki tartsa magánál.
  • Ha többen utaznak, valaki maradjon a kocsiban, illetve annak közvetlen közelében.
  • Minden esetben legyenek óvatosak az olyan hirtelen felbukkanó idegenekkel szemben, akik túlzottan segítőkésznek, vagy szerfelett barátságosnak mutatkoznak.
  • Az autó központi zárjának használatával elkerülhető, hogy kívülről azt bárki felnyithassa.

Megjegyzik még, hogy pihenésre nagy forgalmú, kellően megvilágított parkolót érdemes használni.

Kezdőlap    Belföld    Új, veszélyes jelenség az autópályán, figyelmeztetett a magyar rendőrség

rendőrség

parkolás

lopás

autópálya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”
Donald Trump arra sürgette az iráni biztonsági erők tagjait, hogy tegyék le a fegyvert, illetve „álljanak a hazafiak pártjára”. „Ez egyedülálló óriási lehetőség az iráni emberek előtt, hogy visszavegyék országukat” – hangoztatta az amerikai elnök, amikor megerősítette Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője halálhírét.
 

Az iráni állami média is megerősítette Ali Hamenei ajatollah halálát az amerikai–izraeli légitámadásokban

Egy ember meghalt, amikor Tel-Avivban becsapódott egy iráni rakéta

Dubaj nemzetközi repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett

Irán elővette az olajfegyvert: leállt a Hormuzi szoros

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport az iráni háború miatt

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meghalt Irán legfőbb vezére, folytatódik a megtorlás, lángol a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Meghalt Irán legfőbb vezére, folytatódik a megtorlás, lángol a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Tegnap reggel megtámadta az Egyesült Államok és Izrael Iránt, a cél az iszlamista rezsim megbuktatása, az atomprogram és a ballisztikus rakétaprogram leszerelése. Irán ma reggel hivatalosan is megerősítette: meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. A háború folytatódik: az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest a szomszédos országokat bombázza. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem akárhol került elő a magyar sportnagyság: leesik az állad, ha meglátod, mennyire jól megy

Nem akárhol került elő a magyar sportnagyság: leesik az állad, ha meglátod, mennyire jól megy

Egy podcastben vitáztak arról, vajon ki lehet még benne a top tíz legsikeresebb olimpiai nemzetben - sokára ment, hogy minket is megemlítsenek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has been killed, state media says

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has been killed, state media says

The US says its large-scale strikes on Iran pose an opportunity for its people to "take back their country".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 1. 07:04
Pollenrobbanás várható: hajmeresztő időszak kezdődik az allergiások számára
2026. március 1. 06:20
Figyelem, fontos változások jönnek a Tisza-tavon!
×
×