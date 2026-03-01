Dubaj nemzetközi repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett

A dubaji médiairoda annyit közölt, hogy a dubaji nemzetközi repülőtér egyik várója "kisebb károkat szenvedett egy incidens során, amelyet gyorsan sikerült elhárítani". A repülőtéren négy ember sérült meg.

Később megerősítették, hogy egy drón elfogásakor keletkezett törmelék kisebb tüzet okozott a Burdzs al-Arab külső homlokzatán.

Tűz keletkezett a Dzsebel Ali kikötő egyik kikötőhelyén is szintén egy légi elfogás során keletkezett törmelék miatt.

Dubaj a Közel-Kelet legnagyobb turisztikai és kereskedelmi központja, repülőtere pedig a világ egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja.

A légitársaságok szombaton felfüggesztették a Közel-Keletre irányuló járataikat, beleértve a Dubajba tartó és onnan induló járatokat is. A repülőgép-követő alkalmazások szerint a régió nagy részének légtere gyakorlatilag üres volt.

Az iráni megtorló csapások eddig legalább két ember halálát okozták az Egyesült Arab Emírségekben.