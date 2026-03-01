ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. március 1. vasárnap Albin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
water sprays from under running shoes runner men
Nyitókép: sportpoint/Getty Images

Kiderült, hogy a túl sok futás akár ártalmas is lehet

Infostart

A kutatók hagyományos és ultramaraton lefutása után is megvizsgálták a sportolók vérét, és kiderült, hogy sejtszintű károsodást okozhat a túlságosan hosszú erőpróba.

Egy friss kutatás szerint, bár a futás továbbra is igen egészséges, azonban ha túlzásba visszük, annak káros következményei is lehetnek – írja a Science Alert cikke nyomán a 24.hu.

Ugyanis azoknál, akik nem elégszenek meg a maratoni távval, és inkább ultramaratont futnak, csökkenhet a vörösvérsejtek rugalmassága, ami befolyásolhatja az oxigénszállítási és a salakanyag-eltávolítási képességüket a szervezetben.

A tanulmány ugyan nem vizsgálta a hosszú távú egészségügyi következményeket, okkal feltételezhető, hogy biológiai határaink ilyen módon történő feszegetése káros lehet, ezt pedig már korábbi kutatások is jelezték. A mostani, nemzetközi csoport által publikált tanulmány úgy véli, elsősorban stressz- és regenerálódási problémáról lehet szó: arról, hogy az ultramaratoni távok futása okozta nyomás meghaladja veleszületett regenerálódási képességeinket.

A vörösvértestek kifejezetten sérülékenyek ebből a szempontból, mivel nincs sejtmagjuk, és nem képesek helyreállítani magukat új fehérjék előállításával.

A Colorado Anschutz Egyetem kutatói 23 profi futót vizsgáltak a munka során, akik részt vettek a Martigny-Combes à Chamonix versenyen (40 kilométer) és az Ultra Trail deMont Blanc versenyen (171 kilométer). Számos különböző biomarker szintjét mérték a sportolók vérében a versenyek előtt és után. A várakozásoknak megfelelően a vörösvértestek különféle okokból eredő károsodást mutattak, beleértve a mechanikai és molekuláris károsodást.

Az egyik jelentős változás a vörösvértestek rugalmatlanabbá válása volt, valamint a hosszabb távon a vörösvértestek egyik regenerációs stratégiája, az úgynevezett Lands-ciklus túlpörgött – a kémiai markerek pedig jelezték, hogy nem tudott lépést tartani a szervezet igényeivel.

Az eredmények egyértelműen azt jelzik, hogy a problémák a maratoni táv után kezdenek el egyre hangsúlyosabbá válni.

A kutatás szerzői kiemelték, hogy viszonylag kis mintával dolgoztak, és a két versenytípus között a hosszon kívül más különbségek is voltak, például a tempó, a szintkülönbség és egyéb körülmények. Éppen ezért egyelőre nem is lehet minden kétséget kizáró ok-okozati függőséget felrajzolni.

Vagyis a kutatócsoport nem azt javasolja, hogy a futók semmiképp se vegyenek részt ilyen megmérettetéseken, csak annyit mondanak, hogy hosszú távon káros következményei is lehetségesek.

Kezdőlap    Tudomány    Kiderült, hogy a túl sok futás akár ártalmas is lehet

sport

kutatás

életmód

egészség

futás

káros

terhelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”
Donald Trump arra sürgette az iráni biztonsági erők tagjait, hogy tegyék le a fegyvert, illetve „álljanak a hazafiak pártjára”. „Ez egyedülálló óriási lehetőség az iráni emberek előtt, hogy visszavegyék országukat” – hangoztatta az amerikai elnök, amikor megerősítette Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője halálhírét.
 

Donald Trump újabb súlyos fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda számára

Az iráni állami média is megerősítette Ali Hamenei ajatollah halálát az amerikai–izraeli légitámadásokban

Egy ember meghalt, amikor Tel-Avivban becsapódott egy iráni rakéta

Dubaj nemzetközi repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett

Irán elővette az olajfegyvert: leállt a Hormuzi szoros

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport az iráni háború miatt

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meghalt Irán legfőbb vezére, elindult a megtorlás, Irán szétbombázza Dubajt - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Meghalt Irán legfőbb vezére, elindult a megtorlás, Irán szétbombázza Dubajt - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Tegnap reggel megtámadta az Egyesült Államok és Izrael Iránt, a cél az iszlamista rezsim megbuktatása, az atomprogram és a ballisztikus rakétaprogram leszerelése. Irán ma reggel hivatalosan is megerősítette: meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. A háború folytatódik: az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest a szomszédos országokat bombázza, támadás érte ma Izraelt, Irakot, Jordániát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Kuvaitot és Bahreint is. Dubajt és Dohát majdnem olyan intenzíven rakétázza Irán, mint Izraelt - az emírségekben már legalább hat rakéta / drón talált be és halottak is vannak. Iránban tízezrek vannak az utcákon, akik bosszúért tüntetnek, Pakisztánban és Irakban az amerikai követségek épületeit támadják helyiek. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leállás jön az OTP-nél: az OTPdirekt, az online fizetés, de még a kártyás fizetés is akadozhat

Leállás jön az OTP-nél: az OTPdirekt, az online fizetés, de még a kártyás fizetés is akadozhat

A bankok rendszeresen végeznek karbantartási, fejlesztési munkákat, erről pedig előre tájékoztatják az ügyfeleket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei killed in US-Israel attack

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei killed in US-Israel attack

Iran's Revolutionary Guard Corps has vowed a "devastating" retaliation following the supreme leader's death.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 28. 20:30
Történelmi pillanat az űrben – és magyarok is benne vannak
2026. február 27. 20:33
Csillagászati parádéval búcsúzik a február
×
×