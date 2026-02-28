Léket kapott egy uszály a Dunán

Léket kapott és megsérült egy búzát szállító uszály Vámosszabadinál, miután zátonyra futott a Dunán. A hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a mentési munkálatok jelenleg is zajlanak, személyi sérülés nem történt - írja a 24.hu.

A román felségjelzésű, Alcyon névre keresztelt hajó péntek délután szenvedett balesetet. A z uszály orra megrongálódott, a hajótestbe pedig víz kezdett beáramlani.

A helyszínen a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a vízügy és a rendőrség egységei közösen dolgoznak a műszaki mentésen, és folyamatosan szivattyúzzák a vizet a sérült részekből.

Környezeti károktól nem kell tartani, mivel az üzemanyagtartály ép maradt, így nem került szennyező anyag a folyóba.