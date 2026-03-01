„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint

A legfőbb iráni vallási és politikai vezető, Ai Hamenei ajatollah meggyilkolása „hadüzenet a muszlimok ellen” – jelentette ki Maszúd Peszeskján iráni elnök vasárnap.

Közleményében hozzátette, hogy a legfőbb vezető haláláért bosszút állni „Irán legitim joga és kötelessége”, és Teherán „meg is fog tenni mindent, hogy eleget tegyen ennek a kötelességnek.”

Az Iránra támadók elleni súlyos katonai választ jelentett be vasárnap Ali Laridzsáni, a nemzetbiztonsági tanács vezetője is. „Ma olyan erővel csapunk le rájuk, amilyennel még soha nem találkoztak” – írta az X-en közzétett bejegyzésében.

A szombati amerikai–izraeli légitámadások gyakorlatilag a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták:

Irán megerősítette, hogy a szombati csapásokban meghalt a védelmi miniszter, a vezérkari főnök és több katonai vezető is.

Az iráni állami média szerint a szombati amerikai–izraeli támadásokban meghalt

Aziz Nasirzadeh, Irán védelmi minisztere,

Abdolrahim Muszavi, a fegyveres erők vezérkari főnöke,

Mohammad Pakpour vezérőrnagy, az elit Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) parancsnoka, valamint

Ali Shamkhani, az iráni Védelmi Tanács titkára is.

Iránban és világszerte is egyszerre ünnepelnek és gyászolnak az iszlamista rezsim hívei és ellenfelei, hatalmas tömegtüntetéseket tartanak.

Teheránban egy nappal a háború kezdete után, vasárnap reggel százezres tömegtüntetést tartottak a rezsimpártiak, amelyen Ali Hamenei, az amerikai–izraeli légitámadások során megölt vallási és politikai vezető fotóit lobogtatták, és bosszút követeltek.

Előző éjjel viszont a csendes utcák felett az örömujjongás hangjai hallatszottak: minden tömbházban égtek a lámpák, nyitva voltak az ablakok, és sípolás, kiabálás, ujjongás, néhol tűzijátékok hangja hallatszott, miközben halált kiáltottak az iszlamista rezsimre.

Az iráni háború második napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.