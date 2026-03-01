ARÉNA - PODCASTOK
A legfőbb iráni vezető hivatala által közzétett képen Ali Hamenei ajatolláh integet a résztvevőknek a Ruhollah Khomeini ajatolláh az 1979-es iráni iszlám forradalom atyja halálának 36. évfordulója alkalmából tartott teheráni ünnepségen 2025. június 4-én.
Nyitókép: Legfőbb iráni vezető hivatala

„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

„Bosszút állni Irán legitim joga és kötelessége” – mondta Maszúd Peszeskján iráni elnök. A szombati amerikai–izraeli légitámadások gyakorlatilag a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták. Az Iránra támadók elleni súlyos katonai választ jelentett be vasárnap Ali Laridzsáni, a nemzetbiztonsági tanács vezetője is.

A legfőbb iráni vallási és politikai vezető, Ai Hamenei ajatollah meggyilkolása „hadüzenet a muszlimok ellen” – jelentette ki Maszúd Peszeskján iráni elnök vasárnap.

Közleményében hozzátette, hogy a legfőbb vezető haláláért bosszút állni „Irán legitim joga és kötelessége”, és Teherán „meg is fog tenni mindent, hogy eleget tegyen ennek a kötelességnek.”

Az Iránra támadók elleni súlyos katonai választ jelentett be vasárnap Ali Laridzsáni, a nemzetbiztonsági tanács vezetője is. „Ma olyan erővel csapunk le rájuk, amilyennel még soha nem találkoztak” – írta az X-en közzétett bejegyzésében.

A szombati amerikai–izraeli légitámadások gyakorlatilag a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták:

Irán megerősítette, hogy a szombati csapásokban meghalt a védelmi miniszter, a vezérkari főnök és több katonai vezető is.

Az iráni állami média szerint a szombati amerikai–izraeli támadásokban meghalt

  • Aziz Nasirzadeh, Irán védelmi minisztere,
  • Abdolrahim Muszavi, a fegyveres erők vezérkari főnöke,
  • Mohammad Pakpour vezérőrnagy, az elit Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) parancsnoka, valamint
  • Ali Shamkhani, az iráni Védelmi Tanács titkára is.
Iránban és világszerte is egyszerre ünnepelnek és gyászolnak az iszlamista rezsim hívei és ellenfelei, hatalmas tömegtüntetéseket tartanak.

Teheránban egy nappal a háború kezdete után, vasárnap reggel százezres tömegtüntetést tartottak a rezsimpártiak, amelyen Ali Hamenei, az amerikai–izraeli légitámadások során megölt vallási és politikai vezető fotóit lobogtatták, és bosszút követeltek.

Előző éjjel viszont a csendes utcák felett az örömujjongás hangjai hallatszottak: minden tömbházban égtek a lámpák, nyitva voltak az ablakok, és sípolás, kiabálás, ujjongás, néhol tűzijátékok hangja hallatszott, miközben halált kiáltottak az iszlamista rezsimre.

Az iráni háború második napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

