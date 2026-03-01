ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. március 1. vasárnap Albin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Jobban fizetnek és kevesebbel tartoznak a magyar adósok

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Javult az adósok tudatossága és a fizetési hajlandóság is Magyarországon: tavaly 18 százalékkal kevesebb fizetési meghagyást indítottak, mint 2024-ben – közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara. Adataik szerint a 404 ezer fizetési meghagyás 84 százaléka hárommillió forint alatti tartozás miatt indult, de több mint 20 ezer esetben 10 és 30 millió forint közötti összegeket is ezzel az egyszerű és gyors, pereskedés nélküli eljárással próbáltak visszaszerezni azok, akiknek tartoztak. Tóth Ádámmal, a MOKK elnöke beszélt a részletekről az InfoRádióban.

A 3 millió forint alatti követelések mind pénzkövetelések, kötelező a fizetési meghagyás igénybevétele, 3 és 30 millió forint között pedig ez egy jogérvényesítési lehetőség; egy egyszerűsített eljárás, ahol a közjegyző a maga bírói jogállásának megfelelően ebben az eljárásban kiad egy felszólítást, egyfajta parancsot a kötelezettség címzettjének, hogy az ott szereplő összeget fizesse meg.

Erre többféle reakció lehet, mert lehet, hogy teljesen alaptalan a követelés, ilyenkor egy „formátlan ellentmondással” él a kötelezett, és átfordul perbe az eljárás, de ez az eseteknek egy elenyésző százalékában fordul elő, vagy tudja azt, hogy tényleg tartozik, de nem tudja megfizetni, ilyenkor kérhet részletfizetést. Van olyan is, hogy tudja azt, hogy tartozik, de nem annyival, és akkor megint csak elindul a kommunikáció a követelés jogosultja, illetve a kötelezettje között.

Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke az InfoRádió megkeresésére mindezeken felül elmondta, az eljárások számosságának alakulásából több féle következtetést le lehet vonni:

  1. kevesebb az ügylet
  2. kevesebb a nem teljesítő személy
  3. nagyobb a fizetési fegyelem
  4. közmű- és hitelkártya-tartozások, parkolási és tömegközlekedési bírságok esetében is egyre kevesebb a fizetési meghagyás.

Az érdekességek között megemlítette az

ellentmondás lehetőségét:

ez az, amikor valaki vitatja a fizetési meghagyást. A magánszemélyek esetében ennek nincs is különösebb alaki követelménye, egy levelet kell küldeni annak a közjegyzőnek, aki kibocsátotta a fizetési meghagyást, amire saját kezűleg ráírjuk, hogy a fizetési meghagyásnak ellentmondunk.

„Amennyiben géppel írjuk, akkor két tanúra is szükség van. Arra viszont felhívnám a figyelmet, hogy

az e-mailen küldött kommunikációnak nincsen bizonyító ereje,

mert ezt bárki küldheti az adott név alatt, így az nem számít határidőben benyújtott ellentmondásnak vagy bármiféle közleménynek a közjegyző felé. Tehát kerüljük az e-mailen való kapcsolattartást” – figyelmeztetett Tóth Ádám.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Jobban fizetnek és kevesebbel tartoznak a magyar adósok

közjegyző

tartozás

tóth ádám

mokk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
4200 magyar rekedt az Emírségekben az iráni háború miatt, átvállalják a szállásköltségüket

4200 magyar rekedt az Emírségekben az iráni háború miatt, átvállalják a szállásköltségüket

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere azt ígérte Szijjártó Péternek, hogy minden eszközzel megvédik az ott tartózkodó mintegy 4200 magyart. Az országot több száz iráni rakéta és drón vette célba, találatok érték Dubajt és Abu-Dzabit is. Az ország és az egész régió légterei le vannak zárva. Azt kérik, mindenki „maradjon, ahol van, mert az a legbiztonságosabb”.
 

Itt a lista, Budapestről ezekbe a városokba törölték a légijáratokat a háború miatt

Több országban is halálos áldozatokat követelnek az iráni tömeges válaszcsapások

Olajtankert bombáztak le az irániak, beleremeghet a világ kőolajpiaca

Legalább 150 tartályhajó horgonyoz a lezárt Hormuzi-szorosnál

Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre

Iráni háború: itt a második hullám, izraeli harci gépek újabb nagy támadást indítottak Teheránban

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

 

Százezres tömegtüntetést tartottak Teheránban a rezsim hívei Ali Hamenei megölése után

Meghökkentőt üzent Vlagyimir Putyin az iráni háborúról

„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint

Reza Pahlavi, a sah fia megszólalt Ali Hamenei megölése után: szerepet vállalna Irán átmeneti kormányzásában, ha megbukik a rezsim

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”

Irán megerősítette, a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták az amerikai–izraeli légitámadások

Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai katonák haltak meg, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Amerikai katonák haltak meg, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Tegnap reggel megtámadta az Egyesült Államok és Izrael Iránt, a cél az iszlamista rezsim megbuktatása, az atomprogram és a ballisztikus rakétaprogram leszerelése. Irán ma reggel hivatalosan is megerősítette: meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Az Egyesült Államok a háború kirobbanása óta első alkalommal ismeri el, hogy veszteségeket szenvedett az Irán elleni hadművelet során. Három katona halálát és további öt ember súlyos sérülését ismerték el.A háború folytatódik: az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest a szomszédos országokat bombázza, támadás érte ma Izraelt, Irakot, Jordániát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Kuvaitot és Bahreint is. Dubajt és Dohát majdnem olyan intenzíven rakétázza Irán, mint Izraelt - az emírségekben már legalább hat rakéta / drón talált be és halottak is vannak. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) jelentése szerint megtámadták az Egyesült Államok repülőgép-hordozóját. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális! Földre rántotta Leo Messit a pályára rohanó szurkoló + videóval!

Brutális! Földre rántotta Leo Messit a pályára rohanó szurkoló + videóval!

A rendbontó az argentin válogatott mezét szorongatva vetette rá magát a játékosra, aki szerencsére sértetlenül megúszta az esetet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Three US service members killed in Iran operation as Israeli rescuers say nine dead in Iran strike

Three US service members killed in Iran operation as Israeli rescuers say nine dead in Iran strike

The IDF says it has launched another wave of strikes on Tehran, while casualties are reported in the UAE and Kuwait after Iran's retaliatory attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 1. 07:54
Nagy baj lett a tengerparti utazásból
2026. február 28. 19:00
Irán elővette az olajfegyvert: leállt a Hormuzi szoros
×
×