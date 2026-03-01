Robert Fico: Volodimir Zelenszkij elutasítja az ellenőrző csoport kiküldését a Barátság kőolajvezetékhez

A kormányfő egy közösségi médiában közzétett videóban arról beszélt: hiába kérte személyesen Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, hogy szakértők vizsgálhassák meg a vezeték állapotát, a kérést az ukrán fél határozottan elutasította.

A szlovák kormányfő szerint Kijev arra hivatkozik, hogy a vezeték Ukrajna területén sérült meg, ám Pozsonynak ettől eltérő információi vannak.

Robert Fico úgy fogalmazott: ha nem engedik be az ellenőrző csoportot, nem lehet objektíven felmérni a helyzetet. Hozzátette, szerinte az ukrán elnöknek nem áll érdekében az olajtranzit mielőbbi helyreállítása.

A vita középpontjában a Barátság kőolajvezeték áll, amelyen keresztül Szlovákia és Magyarország is jelentős mennyiségű nyersolajat kap. Ukrajna álláspontja szerint a szállítás egy január 27-i orosz támadás következtében állt le. Fico ezzel szemben azt mondja: közös, nemzetközi vizsgálatra van szükség. A szlovák miniszterelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő pénteken bejelentették, hogy javasolni fogják egy ellenőrző csoport létrehozását. Ebben Szlovákia és Magyarország mellett az Európai Bizottság képviselői is részt vennének.

Fico szerint az Európai Unió eddig nem nyújtott érdemi segítséget Szlovákiának az energiaügyi vitákban. Úgy véli, az uniós intézmények inkább Ukrajna érdekeit helyezik előtérbe a tagállamok nemzeti érdekeivel szemben. Emlékeztetett arra is, hogy korábban az ukrán fél leállította a gáztranzitot, ami a szlovák kormány számításai szerint évente mintegy 500 millió euró bevételkiesést okozott.

A miniszterelnök ugyanakkor jelezte: kész személyesen is találkozni Zelenszkijjel. A meghívást elfogadta, a pontos időpontról és helyszínről még egyeztetnek, várhatóan valamely uniós országban kerülhet sor a tárgyalásra.

Mindeközben Robert Fico a közel-keleti helyzetre is reagált. Az Irán elleni katonai támadást a világrend további megbomlásának bizonyítékaként értékelte. Szerinte

a nemzetközi jogot egyre gyakrabban figyelmen kívül hagyják, miközben az ENSZ tehetetlen.

Úgy fogalmazott: a nagyhatalmak azt tesznek, amit akarnak, a kisebb országok pedig legfeljebb diplomáciai nyilatkozatokkal élhetnek.

Robert Fico külön kiemelte, hogy egy esetleges elhúzódó közel-keleti válság az olajszállításokat is veszélyeztetheti.

Ez magasabb üzemanyagárakat és növekvő nemzetközi feszültséget hozhat nemcsak a térségben, hanem világszerte is. Szlovákia mozgástere határok közé van szorítva – tette hozzá –, ezért abban bízik, hogy a konfliktus időben korlátozott marad, minél kevesebb áldozattal jár, és nem alakul ki újabb olajválság, illetve tartós légi közlekedési fennakadás.