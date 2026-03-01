ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. március 1. vasárnap Albin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart diplomáciai szolgálat napja alkalmából Kijevben 2025. december 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Robert Fico: Volodimir Zelenszkij elutasítja az ellenőrző csoport kiküldését a Barátság kőolajvezetékhez

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Ukrajna nem engedélyezi, hogy nemzetközi ellenőrző csoport mérje fel a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszán keletkezett károkat.

A kormányfő egy közösségi médiában közzétett videóban arról beszélt: hiába kérte személyesen Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, hogy szakértők vizsgálhassák meg a vezeték állapotát, a kérést az ukrán fél határozottan elutasította.

A szlovák kormányfő szerint Kijev arra hivatkozik, hogy a vezeték Ukrajna területén sérült meg, ám Pozsonynak ettől eltérő információi vannak.

Robert Fico úgy fogalmazott: ha nem engedik be az ellenőrző csoportot, nem lehet objektíven felmérni a helyzetet. Hozzátette, szerinte az ukrán elnöknek nem áll érdekében az olajtranzit mielőbbi helyreállítása.

A vita középpontjában a Barátság kőolajvezeték áll, amelyen keresztül Szlovákia és Magyarország is jelentős mennyiségű nyersolajat kap. Ukrajna álláspontja szerint a szállítás egy január 27-i orosz támadás következtében állt le. Fico ezzel szemben azt mondja: közös, nemzetközi vizsgálatra van szükség. A szlovák miniszterelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő pénteken bejelentették, hogy javasolni fogják egy ellenőrző csoport létrehozását. Ebben Szlovákia és Magyarország mellett az Európai Bizottság képviselői is részt vennének.

Fico szerint az Európai Unió eddig nem nyújtott érdemi segítséget Szlovákiának az energiaügyi vitákban. Úgy véli, az uniós intézmények inkább Ukrajna érdekeit helyezik előtérbe a tagállamok nemzeti érdekeivel szemben. Emlékeztetett arra is, hogy korábban az ukrán fél leállította a gáztranzitot, ami a szlovák kormány számításai szerint évente mintegy 500 millió euró bevételkiesést okozott.

A miniszterelnök ugyanakkor jelezte: kész személyesen is találkozni Zelenszkijjel. A meghívást elfogadta, a pontos időpontról és helyszínről még egyeztetnek, várhatóan valamely uniós országban kerülhet sor a tárgyalásra.

Mindeközben Robert Fico a közel-keleti helyzetre is reagált. Az Irán elleni katonai támadást a világrend további megbomlásának bizonyítékaként értékelte. Szerinte

a nemzetközi jogot egyre gyakrabban figyelmen kívül hagyják, miközben az ENSZ tehetetlen.

Úgy fogalmazott: a nagyhatalmak azt tesznek, amit akarnak, a kisebb országok pedig legfeljebb diplomáciai nyilatkozatokkal élhetnek.

Robert Fico külön kiemelte, hogy egy esetleges elhúzódó közel-keleti válság az olajszállításokat is veszélyeztetheti.

Ez magasabb üzemanyagárakat és növekvő nemzetközi feszültséget hozhat nemcsak a térségben, hanem világszerte is. Szlovákia mozgástere határok közé van szorítva – tette hozzá –, ezért abban bízik, hogy a konfliktus időben korlátozott marad, minél kevesebb áldozattal jár, és nem alakul ki újabb olajválság, illetve tartós légi közlekedési fennakadás.

Kezdőlap    Tudósítóink    Robert Fico: Volodimir Zelenszkij elutasítja az ellenőrző csoport kiküldését a Barátság kőolajvezetékhez

robert fico

volodimir zelenszkij

ukrajnai háború

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
4200 magyar rekedt az Emírségekben az iráni háború miatt, átvállalják a szállásköltségüket

4200 magyar rekedt az Emírségekben az iráni háború miatt, átvállalják a szállásköltségüket

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere azt ígérte Szijjártó Péternek, hogy minden eszközzel megvédik az ott tartózkodó mintegy 4200 magyart. Az országot több száz iráni rakéta és drón vette célba, találatok érték Dubajt és Abu-Dzabit is. Az ország és az egész régió légterei le vannak zárva. Azt kérik, mindenki „maradjon, ahol van, mert az a legbiztonságosabb”.
 

Itt a lista, Budapestről ezekbe a városokba törölték a légijáratokat a háború miatt

Több országban is halálos áldozatokat követelnek az iráni tömeges válaszcsapások

Olajtankert bombáztak le az irániak, beleremeghet a világ kőolajpiaca

Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre

Iráni háború: itt a második hullám, izraeli harci gépek újabb nagy támadást indítottak Teheránban

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

 

Százezres tömegtüntetést tartottak Teheránban a rezsim hívei Ali Hamenei megölése után

Meghökkentőt üzent Vlagyimir Putyin az iráni háborúról

„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint

Reza Pahlavi, a sah fia megszólalt Ali Hamenei megölése után: szerepet vállalna Irán átmeneti kormányzásában, ha megbukik a rezsim

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”

Irán megerősítette, a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták az amerikai–izraeli légitámadások

Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai katonák haltak meg, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Amerikai katonák haltak meg, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Tegnap reggel megtámadta az Egyesült Államok és Izrael Iránt, a cél az iszlamista rezsim megbuktatása, az atomprogram és a ballisztikus rakétaprogram leszerelése. Irán ma reggel hivatalosan is megerősítette: meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Az Egyesült Államok a háború kirobbanása óta első alkalommal ismeri el, hogy veszteségeket szenvedett az Irán elleni hadművelet során. Három katona halálát és további öt ember súlyos sérülését ismerték el.A háború folytatódik: az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest a szomszédos országokat bombázza, támadás érte ma Izraelt, Irakot, Jordániát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Kuvaitot és Bahreint is. Dubajt és Dohát majdnem olyan intenzíven rakétázza Irán, mint Izraelt - az emírségekben már legalább hat rakéta / drón talált be és halottak is vannak. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) jelentése szerint megtámadták az Egyesült Államok repülőgép-hordozóját. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális! Földre rántotta Leo Messit a pályára rohanó szurkoló + videóval!

Brutális! Földre rántotta Leo Messit a pályára rohanó szurkoló + videóval!

A rendbontó az argentin válogatott mezét szorongatva vetette rá magát a játékosra, aki szerencsére sértetlenül megúszta az esetet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Three US service members killed in Iran operation as Israeli rescuers say nine dead in Iran strike

Three US service members killed in Iran operation as Israeli rescuers say nine dead in Iran strike

The IDF says it has launched another wave of strikes on Tehran, while casualties are reported in the UAE and Kuwait after Iran's retaliatory attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 28. 11:50
Megvan az iráni ellencsapás terve: Teherán áttételesen ütne vissza Amerikára
2026. február 27. 10:26
Pert vesztett a szlovák zöldtárca a medvék kilövési engedélye ügyében
×
×