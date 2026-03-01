ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 1. vasárnap
Egy rákos beteg nő a telefonját nézi kemoterápia közben.
Nyitókép: Pexels

Egy bizonyos időben beadott gyógyszer kétszer olyan hatásos is lehet

Infostart

Több beteg eredményeinek vizsgálata után azt állapították meg a kutatók, hogy azoknál, akik korábbi napszakban kapják meg az olyan immunterápiás gyógyszert, ami az immunsejteket segíti a daganatos sejtek elpusztításában, számottevően alacsonyabb a betegség súlyosbodásának és a halálozásnak a kockázata.

Egy február elején publikált, mérföldkőnek számító klinikai elemzés szerint rengeteget számít, hogy melyik napszakban kapják meg az immunterápiás gyógyszerüket a rákos betegek – írja a szeretlekmagyarorszag.hu.

A kutatás azt az elképesztő lehetőséget vetette fel, miután kimutatta, hogy a délelőtt adott immunterápia drámaian hatékonyabb lehet a tüdőrák kezelésében.

A tudományos közösség kezdeti eufóriáját azonban hetekkel később egy váratlan fordulat hűtötte le: a közleményt jegyző, nagy presztízsű folyóirat maga jelentette be, hogy vizsgálatot indít a tanulmány egyes adatai miatt.

A kínai Hunan Rákkórházban lefolytatott, LungTIME-C01 elnevezésű, randomizált, fázis 3-as vizsgálatban 210 előrehaladott, nem kissejtes tüdőrákban szenvedő beteget vontak be. A résztvevőket véletlenszerűen két csoportba sorolták: az egyik fele délután 3 óra előtt, a másik pedig 3 óra után kapta meg az immun- és kemoterápiás infúziót az első négy kezelési ciklus során.

Fantasztikus különbségeket mutattak az eredmények: azoknál a betegeknél, akiket korábban kezeltek, a betegség rosszabbodásáig eltelt idő mediánértéke 11,3 hónap volt, míg a délutáni csoportban csupán 5,7 hónap. A teljes túlélés mediánja még drámaibb képet festett: 28,0 hónap a 16,8 hónappal szemben.

A tanulmányt publikáló Nature Medicine szerkesztői egy hivatalos jegyzetet fűztek a cikkhez, amelyben közölték: „A szerkesztők azért adják ki ezt a jegyzetet, hogy figyelmeztessék az olvasókat: aggályok merültek fel a vizsgálat clinicaltrials.gov-on szereplő regisztrációs adatlapja és a tanulmány publikált protokolljának verziója, valamint a tanulmány egyes megállapításai közötti ellentmondásokkal kapcsolatban.” A folyóirat vizsgálatot indított, amelynek lezárultáig a tanulmány eredményeit fokozott óvatossággal kell kezelni.

A jelenség mögött meghúzódó biológiai magyarázat a szervezetünk belső, 24 órás órája, a cirkadián ritmus. Ez a biológiai óra nemcsak az alvás-ébrenlét ciklusunkat szabályozza, hanem az immunrendszerünk működését is. A daganatsejtek elpusztításában kulcsszerepet játszó CD8+ T-sejtek aktivitása és vándorlása a szervezetben napszakonként változik. A kínai vizsgálat alátámasztotta ezt az elméletet, mivel a délelőtti csoportban vett vérmintákban kedvezőbb immunprofilt mutattak ki, ami arra utal, hogy az immunrendszer reggelente hatékonyabb a ráksejtekkel szemben.

A tudományos közösség most a független megerősítésre vár. Az Egyesült Államokban már zajlik egy nagyobb, több daganattípust vizsgáló kutatás, amely pontosan az immunterápia időzítésének hatásait méri.

